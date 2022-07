Nasa vil ha tilbake månestøv som ble brukt til å teste om kakerlakker ville overleve

Moon-Dust-and-Cockroaches Disse tre kakerlakkene ble fôret med månestøv for å se om støvet var farlig for organismer på jorda. Kakerlakkene og 40 milligram månestøv ble nylig lagt ut på auksjon for 4 millioner kroner. Det amerikanske romfartsselskapet NASA hevder de eier prøvene og forsøker å stanse auksjonen. Lawrence McGlynn/RR Auction photo via AP/NTB (Lawrence McGlynn/RR Auction via AP/AP)