Flere blir forsøkt svindlet ved kjøp av billetter til Øyafestivalen

«Den siste tida har vi fått henvendelser fra flere som har blitt forsøkt svindlet. Mest beklagelig er mengden vi må avvise, fordi de har betalt for ugyldige billetter på svartebørs», står det i et nyhetsbrev sendt ut fra Øyafestivalen, som registrerer stor aktivitet på det private billettmarkedet.

– Vi har blitt kontaktet av folk som er usikre på den dialogen de har hatt med en påstått selger. Dessverre er det sånn at en del av de som faktisk blir svindlet, ikke merker det før festivalen nærmer seg, sier presseansvarlig for Øyafestivalen, Jonas Prangerød, til Dagsavisen.

Videre står det at dette dessverre skjer før hver festival. Derfor sender de nå ut dette nyhetsbrevet, omtrent en måned før Øyafestivalen begynner.

Et økende problem

– Flere påstår at de som selger er ganske smarte, og etter noen år med opphold kan det også hende at ikke alle som vil kjøpe billetter, husker hvor lett det er å bli lurt. Vi oppfordrer derfor alle til å passe på og ikke være for naive når man handler med folk man ikke kjenner.

Øyafestivalen har også blitt gjort oppmerksomme på at flere betaler en del penger til private «selgere» for billetter de aldri får tilsendt. Dette virker å være et økende problem.

– I gamle dager handla billettsvindel om falske papirbilletter, men med teknologien har det endra seg. I dag handler det om noe så grunnleggende som at man sender penger til noen og aldri får noe tilbake, eller at noen selger den samme PDF-en gang på gang.

– Vi har sett oss nødt til å gjøre en innsats før hvert arrangement, informere om at det er strekkoden og ikke papirlappen eller PDF-en som er gyldig inngangsbillett. Selv om det ser gyldig ut, er det først når strekkoden skannes at man kan se om den er brukt tidligere, sier Prangerød.

Ingen grunn til hemmelighold

I nyhetsbrevet har de lagt ved nyttige råd til de som ønsker å kjøpe billetter av andre. Der vektlegger de blant annet at man ikke bør kjøpe billetter av noen man ikke er i stand til å få tak i, og at man ikke bør godta betalingsmåter som kamuflerer hvem det er som er mottakeren av pengene.

– Dersom selger krever å anonymiseres er det mest sannsynlig ikke gyldige billetter de selger. Mennesker med et oppriktig behov for å kvitte seg med billetter, har ingen grunn til hemmelighold, sier Prangerød.

Øyafestivalen har ingen mulighet til å sjekke gyldigheten av billettene før de åpner innbytte til armbånd. Det gjør de mandag 8. august. De oppfordrer alle til å bytte billett til armbånd før portene åpner i Tøyenparken onsdag 10. august.

Øyafestivalens råd for å unngå svindel

Husk at den unike strekkoden er det faktiske adgangstegnet på billetten. Denne kan kun benyttes en gang. Derfor må du aldri dele bilder av billettens strekkode med andre eller i sosiale medier.

Om du ikke rakk det ordinære billettsalget, advarer de spesielt mot å kjøpe av folk man ikke kjenner eller stoler på. Skal man kjøpe privat, bør man sørge for å være helt sikker på hvordan man får tak i selger, dersom det skulle oppstå problemer.

Gå aldri med på kreative betalingsmetoder som gjør det vanskelig å spore hvem du har betalt til.

