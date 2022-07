Togene fylles opp: – Pågangen merkes

Mandag gikk over 900 SAS-piloter ut i streik. Dette rammer hundrevis av flyginger denne uken, og det har togselskapene fått kjenne på.

– Du kan jo si at når flystreiken kom så gikk det fra forholdsvis fulle tog, til fulle tog. Da merket vi det veldig godt, sier presseansvarlig i SJ Norge Hilde Lyng til Dagsavisen.

Satt inn ekstra vogner

Hun forteller at de merket økt pågang også før pilotstreiken, fordi mange ønsker å reise med tog i ferien, men også på grunn av streiken blant flyteknikerne.

– Men når pilotstreiken var et faktum, da ble pågangen stor.

– Vi har satt på det vi kan av ekstra vogner og materiell. Det er mulig vi kunne solgt enda flere plasser, men vi har satt på det vi kan, sier Lyng.

– Leit hvis folk kun tar toget fordi det er flystreik

SJ Norge begynte å kjøre i Norge først i 2020, da koronapandemien allerede var i gang. De kjører sju strekninger i Norge, fra Oslo i sør til Bodø i nord. Lyng forteller at nesten alle strekningene deres nå er fulle.

– Dovrebanen er den absolutt mest populære, mellom Trondheim og Oslo. Men også Nordlandsbanen er veldig populær, sier Lyng.

– Det er veldig hyggelig at så mange ønsker å reise klimasmart med tog. Vi som driver med tog er opptatt av klima og at folk skal velge toget. Men vi ønsker jo heller ikke at folk skal reise med oss kun fordi det er flystreik, så det synes vi er leit. Streik er aldri noe man ønsker, sier Lyng.

Stor pågang

Også i togselskapet Go-Ahead merkes den ekstra pågangen.

– Vi opplever at mange reiser med Sørtoget nå i ferien og det er primært kunder som har Sørtoget som førstevalg, da de mener at det er den beste måten å reise på når de skal til Stavanger, Kristiansand, Oslo eller andre stasjoner langs Sørlandsbanen, sier presseansvarlig i Go-Ahead Ole Andreas Skårland.

Skårland sier at de spesielt merker pågangen i forbindelse med de mange festivalene og konsertene som arrangeres langs strekningen.

– Vi har merket ekstra stor pågang etter billetter til Sørtoget. Det har sju avganger i hver retning mellom Stavanger og Oslo på hverdager og vi har ledige plasser på samtlige avganger fremover, sier Skårland.

Vy også økt kapasiteten

– Vi har ikke grunnlag for å si at streiken har gitt oss en markant økning på Bergensbanen eller Vy ekspress sine busser som kjører i Norge. Juni, juli og august er høysesong for Bergensbanen og for bussene våre. Svært mange av de som tar toget skal også til stasjoner underveis, sier kommunikasjonssjef i Vy Gina Scholz.

Vy har allerede mange reisende og utsolgte avganger, noe som spesielt gjelder Bergensbanen. Ruten som vanligvis kjører tre ganger daglig, har i sommersesongen økt avgangene ytterligere for å ta unna trafikken.

– Mellom juni og ut september kjører vi fem avganger hver vei, hver dag, i tillegg til nattog.

Selv om de ikke ser en markant økning på togene, forteller Scholz at når det gjelder bussrutene til Sverige og Danmark, så er etterspørselen om dagen stor.

– Når det gjelder tog til Göteborg ser vi også at flere ønsker å reise. Da er det greit å vite at det er buss-for-tog til Rygge og tog Rygge–Göteborg, sier Scholz.

Hun legger til at alle bussene mot Sverige og Danmark allerede kjører med ekstra kapasitet, og at de ikke har mulighet til å øke dette.

Streiken hindrer turister

Scholz sier at sammenlignet med fjorårets sommer har Vy langt bedre reisetall i år, men de er likevel ikke helt tilbake til tallene som var før pandemien.

– For Bergensbanen er det blant annet knyttet til at utenlandsturismen ikke er helt tilbake til det den var, selv om vi ser en økning. Streiken bidrar jo også til at turister ikke kommer seg til Norge, dessverre, sier Scholz.

