Ekspert om SAS: – Har potensielt ett år på å finne ut av ting

Professor ved Norges Handelshøyskole (NHH), Frode Steen, mener at SAS ikke er på randen av konkurs, men tror dagen kommer nærmere for hver dag med streik.

– Hvis de ikke får gjort noe med kostnadene, finansiert opp selskapet igjen og redusert gjelden, får de ikke mulighet til å hente seg opp igjen. Det er ikke en superkortsiktig fare for konkurs i SAS, men denne streiken gjør situasjonen vanskeligere og fører til at den dagen kommer fortere. Derfor velger de nå å gå i gang med den prosessen, sier Steen.

Steen viser til at SAS tirsdag har søkt om konkursbeskyttelse i USA. Enkelt forklart betyr det at de har søkt en amerikansk domstol om beskyttelse mot å bli slått konkurs. I etterkant har ordkrigen mellom pilotene og ledelsen i selskapet hardnet til.

Føler seg lurt

Flyanalytiker Jan Ohlsson mener heller ikke det er noen umiddelbar fare for konkurs i SAS, men:

– Det var så viktig å tjene inn mange kroner gjennom sommeren for at det skulle legges i en liten pott. Nå risikerer man å øke tapet i stedet, samtidig som tilliten er svekket. Da kommer stupet nærmere, kanskje til og med før årsskiftet, sier Ohlsson til svenske Aftonbladet.

Den norske SAS-pilotforeningen mener SAS har skylden. Etter meldingene om konkursbeskyttelse har foreningen sagt at de føler seg lurt.

– Pilotene er lurt, og dette forsterker vårt inntrykk av at dette er en villet streik fra ledelsens side – for å skape en syndebukk, sier leder for SAS-pilotene i Norge, Roger Klokset, i en pressemelding.

Ledelsen i SAS har avvist at de legger skylden på pilotene.

[ – Denne konflikten er vanskelig å løse ]

– Streiken er ikke hovedårsaken for at vi søker konkursbeskyttelse, men den har fremskyndet prosessen. Styret fant det viktig å gå ut og si at selskapet fortsatt følger SAS Forward-planen, sier SAS-sjef Anko van der Werff til TV 2.

SAS Forward er navnet på redningsplanen SAS lanserte i februar i år. Van der Werff har kommet med flere klare beskjeder til pilotene.

– Vi har bedt fagforeningene om forhåpentligvis å avslutte streiken og komme tilbake til forhandlingsbordet med oss, fordi det vi virkelig ikke trenger i øyeblikket er denne forstyrrelsen, verken for våre passasjerer eller finansielt, sier van der Werff til E24. Han gikk også hardt ut mot pilotene mandag.

Tirsdag møttes de norske SAS-pilotene i et stormøte på Gardermoen. I etterkant av møtet sier leder av Norsk Flygerforbund, Aleksander Wasland, at pilotene er villige til å stå i konflikten så lenge det trengs, skriver E24.

[ SAS-pilotene i streik ]

Nye datterselskaper

Mandag gikk 900 SAS-piloter ut i streik. Tirsdag førte det til 163 innstilte flyginger til og fra Norge, og mange ferielystne reisende har fått planene ødelagt. SAS anslår at 200–250 flyginger og opp mot 30.000 passasjerer kan bli påvirket daglig.

Konflikten kommer etter at 560 SAS-piloter mistet jobben under pandemien. Samtidig opprettet SAS to nye datterselskaper, SAS Link og SAS Connect. I disse selskapene ansatte de andre piloter. De oppsagte pilotene får ikke tilbake jobbene sine i de nye selskapene og får ikke beholde betingelsene de hadde tidligere.

SAS har vært i økonomisk trøbbel lenge, og har planlagt å spare inn 7,5 milliarder svenske kroner årlig. De prøver også å få kuttet i gjelden, som selskapet opplyser at er på over 40 milliarder svenske kroner. Det skal skje ved få omgjort 20 milliarder fra gjeld til aksjer og ved å hente inn nye 9,5 milliarder kroner fra ulike investorer. Både Sverige og Norge har sagt nei til å skyte inn mer penger. Danmark har sagt ja.

[ Hege Ulstein: Det SAS-ledelsen driver med nå, er høyt spill ]

---

Fakta om SAS og streiken

Flyselskapet SAS ble grunnlagt i 1946 etter en sammenslåing av de nasjonale luftfartsselskapene i Norge, Danmark og Sverige.

Før pandemien hadde SAS mer enn 800 daglige avganger. Selskapet fløy over 30 millioner passasjerer i året til over 125 destinasjoner i Europa, USA og Asia.

Sverige og Danmark eier 21,8 prosent hver av aksjene i SAS, den norske stat har tidligere vært aksjonær.

Mandag 4. juli klokken 12 gikk meklingsfristen ut mellom SAS og SAS-pilotene etter flere utsettelser.

Rett etter klokken 12 gikk 900 SAS-piloter ut i streik, noe som fører til at flertallet av SAS-flyginger til og fra Norge er eller blir innstilt.

I Norge er 254 SAS-piloter i Norsk Flygerforbund i LO tatt ut i streik. Fra Pilotforbundet i Parat er 148 tatt ut.

Kilde: NTB, Ritzau, NRK

---

Slitt siden dereguleringen

NHH-professor Steen sier at SAS, i ulik grad og styrke, har slitt økonomisk siden starten av dereguleringen av det norske flymarkedet på 90-tallet.

– Kun i kortere perioder har de tjent penger. Når de fikk inn konkurrenter med lave priser var ikke passasjerene villige til å betale, og SAS klarte ikke å konkurrere på det nye markedet. Det ble en kamp mot egne kostnader, sier professoren.

Frode Steen (Hallvard Lyssand / NHH)

– Hvordan har kostnadene til SAS sett ut sammenlignet med andre flyselskaper?

– SAS har overlevd på at de er flinkere til å selge dyre billetter, men markedet har endret seg. På grunn av pandemien, redusert møtevirksomhet og at flere møter går over Teams har SAS mistet viktige kunder. I tillegg har SAS med ujevne mellomrom fått støtte fra eierne. Den muligheten synes nå å ha vært oppbrukt. Det er bare Danmark som er med videre og de krever også kostnadsreduksjon.

– Hvor lenge har SAS råd til streiken?

– Hvis de kommer innunder denne ordningen med beskyttelse fra konkurs, tror jeg de potensielt har ett år på å finne ut av ting. I denne perioden har de bedt om penger som skal bære selskapet og som skal gjøre det mulig å drive selskapet normalt.

Til E24 sier Steen at SAS har innsett at de trenger hjelp, og legger til at en rekonstruering av selskapet vil kreve noe av alle parter.

– Alternativene i en slik prosess er at du kommer ut som et bedre selskap, eller så kommer du ikke ut igjen i det hele tatt. Og som långiver så risikerer du å miste alt, eller så sitter du igjen med en andel i selskapet på den andre siden av prosessen, sier Steen til E24.

[ Derfor er det flykaos i Europa ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen