Har reddet fire hester: – Ikke ta av salen!

Hvem: Eirik G. Evensen (48)

Hva: Varabrannsjef i Grimstad brann og redning

Hvorfor: I løpet av to sommeruker har brannvesenet hjulpet fire hester opp av myra.

Visste du at uttrykket «ugler i mosen» egentlig kommer fra danske «ulver i myra», som betyr at noe ikke er som det skulle vært?

– Nei, men i Danmark er myr mer som steppelandskap, mens i Norge betyr det sump.

Skulle de hestene vært i myra?

– Nei, normalt sett er folk forsiktige med å ri i myrlendt terreng, alle som driver med hest vet jo det. Men nå er det mange flere hester enn før, så da skjer det flere uhell.

[ Stor mangel på fosterhjem for forlatte dyr: – Helt for jævlig ]

For det har vært flere hester i myra enn vanlig?

– Vi har jo ikke så mye tallmateriale, men vi har hatt mange oppdrag her på Sørlandet de siste årene, så mange at brannvesenet i Sandefjord har sett seg nødt til å skaffe seg en øvingshest.

Det må du forklare!

– De har investert i en tung, fullskala plasthest med bøyelige ledd og det hele. De dytter den ned i myra med en gravemaskin og så øver brannmannskapene seg ved å dra den opp igjen.

Hestene av kjøtt og blod da, hvordan havner de der?

– Normalt ønsker ikke rytterne å havne i sånne situasjoner, men så hender det at rir på et ukjent sted eller de tror myra er fastere enn det den er. Det trenger ikke være myr heller, det kan holde med et sølehull. Fjordinger og dølahester er jo relativt kalde i hodet, mens varmblodshestene godt kan hoppe ut av stien og ned i et gjørmehull bare det letter en fugl.

[ Det er uakseptabelt å vente med tiltak for sjøfuglene helt til 2024, mener SV ]

Varabrannsjef i Grimstad brann og redning, Eirik G. Evensen mener folk har for høy terskel for å ringe etter hjelp. (privat)

Jeg har sunket ned i myra med hest to ganger, en gang for 20 år siden og en gang i forrige uke. Jeg var temmelig lettet da hesten kom seg opp for egen maskin og jeg slapp å ringe dere. Hvor flaue er de som ringer og ber om hjelp?

– De fleste gjør jo som deg, de prøver å få hesten opp selv. Folk flest har en barriere for å ringe brannvesenet, for plutselig kommer lokalavisa også og det er jo ikke noe gøy. Men det er bare å ringe oss, vi er her for folk og dyr som trenger hjelp. Husk at de færreste av oss noe særlig kompetanse på hest, så hver redningsaksjon er med på å gi oss viktig erfaring så vi kan dra dem opp raskere og mer skånsomt til nest gang.

For litt siden så jeg et bilde av en sveitsisk ku som ble fraktet ned fra fjellet hengende under et helikopter, hva slags redskap bruker dere?

– Vanligvis bruker vi vinsjen fra egen bil eller vi får låne en traktor.

[ Oppgitt over at folk ikke viser hensyn til terapihestene ]

Hva skal man gjøre med en hest i en myr, før man ringer dere?

– Ikke ta av salen! Det er den vi bruker til å feste stroppene når vi skal trekke den opp. Mangler hesten sal, må vi legge oss ned i myra og grave under den med hendene for å få stroppene rundt den. Det er en skummel jobb.

Flere tips?

– Hestene sitter fast i myr fordi de spreller i løsmassene. Hvis man får lagt stokker under føttene på hesten kan det gi den nok bæreflate til at den kommer seg opp selv. En redd hest kan være en farlig hest, så et annet godt tips er å prøve å berolige den.

Nok om hest, hva er ditt beste sommerminne?

– Det må bli ferieturene med kjæresten og barna til sjøen eller en fisketur i innlandet.

[ Nok en sommer i koronaisolasjon: – Dette er ikke over ]

Du får en gratis ferietur til valgfri destinasjon, hvor reiser du?

– Til Skjækerfjellene nordøst for Snåsa, nydelig område.

Du holder deg helst i nærheten?

– Jeg trenger ikke Syden, selv om det sikkert hadde vært billigere.

Én oppfordring til det norske folk, hva bør vi passe bedre på?

– At du har en fungerende røykvarsler, både hjemme, på hytta, i båten og i campingvognen. Den koster 150 kroner og er en god livsforsikring for hele familien.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen