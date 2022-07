Lang Harry Styles-kø i Oslo Sentrum: – Det er jo ganske kjipt

Den amerikanske artisten er for tiden på sin «Love on tour»-turne, og spiller i kveld på Telenor Arena. En time før konsertstart står tusenvis i kø for å bli fraktet med shuttle-buss ut til arenaen. Dagsavisen har snakket med Malene Engø, Ella Ekeid og Emilie Aarhus, som stilte seg i køen rundt seks-tiden fredag kveld.

– Nå er det jo ganske varmt, så det er jo ganske kjipt. Men vi har billetter, så det er jo greit, sier Emilie til Dagsavisen.

Køen strekker seg hele veien fra Opera-bygget til Salt på langkaia, en strekning på over 600 meter.

– Jeg trodde det skulle være litt mer system. Vi stilte oss akkurat i kø. Vi har jo shuttlebuss-billeter, så vi skal jo på, sier Emilie Aarhus.

Mens Dagsavisen snakker med de tre jentene er det kun en time til konsertstart, og det fylles på med mennesker bak dem. Jentene hadde ikke trodd at køen skulle være så omfattende.

– Det er jo ikke første gang de har konsert, så man skulle tro de hadde litt bedre system. Men man må jo bare stå i det, fortsetter hun.

– Er det verdt det?

– Vi må stille opp. Det blir verdt det.

Fra venstre: Malene Engø (16), Ella Ekeid (17) og Emilie Aarhus (18) (Hennika Lillo-Stenberg)

Harry Styles måtte tidligere denne uken stoppe konserten han holdt i Dublin to ganger for å høre om publikum hadde det bra.

