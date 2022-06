– Hvis jeg hadde skåret for det norske landslaget, hadde de bare skrevet at jeg var norsk

– Etnisitet er jo ikke åpenbart. Den forklarer ikke hvem eller hvordan noen er.

Det sier Aon Raza Naqvi. Han er forfatter og redaktør, og har tidligere jobbet som journalist. Han reagerer på hvordan mediene omtaler etnisiteten til gjerningspersoner i krimsaker.

Etter helgens skyteepisode i Oslo sentrum har flere medier skrevet om gjerningsmannens etniske bakgrunn. Allerede før det ble kjent at Zaniar Matapour (42) var sikta sto det i flere aviser at han opprinnelig var fra Iran og kurdisk. Naqvi kritiserer at Matapours etnisitet blir omtalt i saken.

– Rent utseendemessig er folk ofte blinde på hvor man eksakt er fra. Folk gjetter stadig vekk feil om meg. Av den grunn mener jeg at etnisitet ikke nødvendigvis hjelper publikum med å identifisere en gjerningsmann på rømmen, sier han.

[ Ballongdyret til Jeff Koons auksjonert bort til inntekt for sårede ukrainske sivile og soldater ]

Brukes som årsaksforklaring

Det opplyses ofte om innvandrerbakgrunn i artikler som handler om kriminalitet. Etnisk bakgrunn blir også nevnt oftere i krimsaker enn i saker om andre temaer.

Det kommer fram i rapport «Innvandring og integrering i norske medier» fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) som ble publisert i 2021. I rapporten har dataanalyseselskapet Retriever undersøkt nyhetsartikler i ulike norske riksaviser fra året 2020, og sammenlignet med tidligere år.

Rundt halvparten av omtalen som knytter personer med innvandrerbakgrunn til kriminelle forhold inneholder opplysninger om personens nasjonalitet eller etnisitet.

– Etnisiteten brukes nesten som en årsaksforklaring til hvorfor gjerningspersonen gjorde det han gjorde, selv om det ikke alltid er relevant, sier Naqvi.

Han peker på at landbakgrunn ofte nevnes i forbindelse med noe negativt.

– Det er sjeldent at vi nevner etnisitet i saker utenom når det er snakk om noe kriminelt. Altså, hvis jeg hadde gjort noe kriminelt, hadde jeg blitt omtalt som norskpakistaner. Og hvis jeg hadde skåret et mål for det norske landslaget, så hadde de skrevet at jeg var norsk, sier han.

Skjermdump fra Instagram @aon.ali.naqvi. (Privat)

Behov for å vite

VGs kommentator Shazia Majid mener opplysningen om at gjerningsmannen Zaniar Matapours opprinnelige bakgrunn er vesentlig.

– Jeg vil ikke entydig kritisere mediene, men heller se på konteksten. Man nevner ikke etnisiteten hvis noen har stjålet en sykkel. I saker der det dreier seg om noe så alvorlig som terror, har folk et behov for å vite, sier hun.

Majid drar fram terroren fra 22. juli som eksempel.

– Da vi fikk vite at Breivik var hvit etter 22. juli, var det en enorm lettelse i den muslimske befolkningen.

– Forstår du at det er folk som reagerer på omtale av etnisitet i krimsaker?

– Selvfølgelig. Jeg gjorde det selv. Det satte en støkk i meg å finne ut at han har innvandrerbakgrunn. Jeg visste at den tilleggsdimensjonen ville påvirke samfunnsdebatten.

– Men journalisten i meg sier: Hadde han vært hvit, hadde vi også fortalt det, fortsetter Majid.

Kommentator i VG, Shazia Majid mener det er viktig å vite om gjerningspersonen har en annen landbakgrunn. (AMANDA IVERSEN ORLICH)

[ Russisk hackergruppe kommer med trusler mot Jens Stoltenberg og hans familie ]

Legger vekt på åpenhet

Trygve Aas Olsen er fagmedarbeider for Institutt for Journalistikk og har skrevet flere bøker om journalistikk. Han mener etnisitet bør opplyses hvis det er relevant for saken.

– Det er en gråsone som er opp til hver enkelt journalist om etnisitet er relevant. Det finnes ingen regel man kan måle seg opp mot her, sier han.

Han legger vekt på at man bør være åpen om ulike forhold i samfunnet.

– Det er viktig at politiet ikke hemmeligholder hva de tror er årsaken til handlingen og hvilke teorier de jobber ut ifra, sier Aas Olsen og fortsetter:

– Her er det en alvorlig kriminell handling som politiet mener kan være islamistisk terror. Når man sier det, kan man gå ut fra at gjerningspersonen er fra et muslimsk land. Da er det relevant å fortelle hvor vedkommende er fra.

– Står man ikke i fare for å skjære alle over én kam ved å nevne etnisiteten i krimsaker?

– Jo, men det løses ikke ved at politiet lar være å være åpne. Det er to hensyn som ikke må settes opp mot hverandre.

Trygve Aas Olsen er fagmedarbeider ved Institutt for journalistikk. (Pressefoto/Sturlasson)

Assosierer årsaker til etnisitet

Naqvi råder mediene til å vurdere når man skal skrive om kriminelles landbakgrunn i en sak.

– Journalister bør kun bruke etnisitet i spesifikke situasjoner der den har vært sentral for handlingene. Ellers skal man være forsiktig med å bruke etnisitet til å forklare hvem personen er, sier han.

Han trekker fram saken om gjengen Young Bloods. Noen av guttene i denne gjengen har røtter fra Albania, og etnisiteten deres ble nevnt i denne sammenhengen fordi det ga dem sterke bånd til kriminelle nettverk på Vest-Balkan.

– Deres direkte tilknytning til hjemlandet er relevant i forklaringen om hvorfor de gjorde det de gjorde. Derfor er det relevant å informere om at de er norskalbanske, sier Naqvi.

Han mener at omtalen av etnisitet i krimsaker kan bidra til negative assosiasjoner om de som tilhører den omtalte etnisiteten.

– Denne saken alene vil kanskje ikke gjøre det, men det bygger på disse negative assosiasjonene vi med flere kulturer vokser opp med, avslutter han.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen