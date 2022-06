– Til de som har sagt det ikke er noen big deal, eller at det blir for mye pride: Det blir aldri for mye. Vi må ikke ta rettigheter for gitt, de er trua.

Det sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) til Dagsavisen mandag.

– For veldig mange skeive er det å være redd en del av hverdagen, sier hun.

Vi møter ministeren i pøsende regnvær utenfor kontoret hennes. Angrepet utenfor London Pub er blitt to dager gammelt. Nå mener hun det skeive miljøet trenger all støtte det kan få:

– Det er tungt. Nå er jeg opptatt av alle de skeive som er redde, alene og usikre på hva som skal skje.

Jobber på alle fronter

– Vi kommer aldri til å gi oss. Det som skjedde i helga er grunnen til at likestillingspolitikken og LHBT+-politikken er så viktig. Vi er langt unna at alle kan leve et trygt liv, også her i Norge.

Trettebergstuen tar fortsatt forbehold om motivet til gjerningsmannen. Den siktede har ennå ikke blitt avhørt av politiet, men PST har knyttet mannen til ekstreme islamistmiljøer.

– Det er i hvert fall skeive som er blitt ofre, sier statsråden.

– Hva gjør dere framover nå politisk?

– Vi har vært veldig opptatt av å få til en mer offensiv likestillingspolitikk. Kampen er ikke tatt og det er mange grep igjen.

[ Mer en kamp enn en parade: – Jeg er selv kurder. Det ble så symbolsk sterkt ]

Det er ikke mer enn noen dager siden Trettebergstuen la fram et forslag om forbud mot «homoterapi». Hun har også satt i gang arbeid med en handlingsplan for LHBT0+-politikk, og en ekstremismekommisjon helt i det siste.

– Vi jobber på alle fronter. Jeg kommer aldri til å hvile meg på statistikken om at det går bedre her enn andre steder, sier hun.

Redd islamofobi

Trettebergstuen frykter nå også økt rasisme i etterkant av angrepet.

– Det er også minoriteter i minoriteten som trenger støtte. For eksempel skeive muslimer har det nok ekstra vanskelig nå. Jeg er redd for islamofobien som kommer i kjølvannet nå. Det er mange som kommer til å føle seg utsatt, og de må vi bare stille opp for.

– Vi veit at mange skeive går rundt og føler på en eller annen grad av redsel. Både mørkhuda folk og skeive merker hver eneste dag at de blir forskjellsbehandla, sier hun.

[ Politiet går ut med navnene på dem som ble drept i Oslo-skytingen ]

Skytingen i Oslo Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) og justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) la ned blomster ved åstedet for skyteangrepet i Oslo sentrum. Bak dem står prins Sverre Magnus, Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). Foto: Javad Parsa / NTB (Javad Parsa/NTB)

Hardere debatt enn for 20 år sida

– Har du fulgt debatten opp mot Pride i år? Er den litt hissigere enn før?

– Ja. Jeg har vært åpent skeiv i tjue år og det er stor forskjell på fra 20 år sida og nå. Debatten er hardere og krassere. Det har aldri blitt revet ned så mange regnbueflagg som i år, sier hun.

– Vi er ikke født med hat mot andre. Hat oppstår ikke i et vakuum, legger hun til.

– At folk slår ring om hverandre og verdiene som ble angrepet, og det havet med blomster utenfor London, det er utrolig fint. Det må vi bare ta vare på i tida framover. Og når ting kommer tilbake til normalen må vi fortsette å kjempe for de verdiene, sier hun.

[ Heiser Pride-flagget på halv stang ]

Se video: – Nå må vi stå sammen

Melissa Doran (34): – Sånn kan vi ikke ha det Dagsavisen møtte Melissa Doran (34) i Oslo under markeringen ved London Pub lørdag ettermiddag, dagen etter barangrepet. (Dagsavisen)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen