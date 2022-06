Pride-markeringen på Rådhusplassen ble avlyst mandag ettermiddag. Først gikk Oslo-politiet ut og rådet arrangøren til å droppe solidaritetsmarkeringen. Senere kom politidirektør Benedicte Bjørnland med følgende melding:

– På bakgrunn av informasjon fra PST og at det skeive miljøet er en del av fiendebildet til ekstreme islamister, er politiets klare anbefaling at kveldens pride-arrangement i Oslo utsettes, og eventuelt andre pride-arrangementer andre steder i landet blir vurdert utsatt inntil videre.

Scenen på Rådhusplassen ble rigget ned, og litt før halv seks sendte Oslo Pride ut en pressemelding om at arrangementet var avlyst.

Mange valgte likevel å møte opp. Magnus Hagem er kritisk til politiets avgjørelse.

– Jeg har forstått at forsamlingen er uønsket og det synes jeg er ugreit. Jeg forstår avgjørelsen, men for meg gjorde den det enda viktigere å møte opp.

– Føler du at dere er trygge her i kveld?

– Jeg føler meg trygg nok. Min sønn kommer til å vokse opp i denne verdenen, så han må lære seg at risiko er noe som er rundt oss hele tiden, så snart som mulig, sier Hagem.

Kjenner på frykten

Morten Sebastian Sørensen (35) og samboeren Gino Ismail (32) hadde møtt opp på Rådhusplassen sammen med hunden Natasha.

­– Det er veldig fint å være her, og jeg tenker at den frykten vi kjenner på nå er den frykten veldig mange verden over kjenner på daglig, bare ved å holde hender. Det er jo derfor vi trenger Pride, sier Sørensen.

Morten Sebastian Sørensen og samboeren Gino Ismail har kjent på mye frykt etter masseskytingen natt til fredag. (Frøydis Falch Urbye)

Samboer Ismail er enig.

– Jeg mener mediene har et viktig ansvar for hvem som kommer til orde. I år har det vært mye mer motstand mot Pride enn tidligere, som jeg mener mediene ikke har sett eller tatt tak i. Jeg tror ikke det var en eneste person i Pride-toget som skulle ønske at de måtte gå i Pride, og jeg tror det samme gjelder i kveld, sier Ismail.

På trappa foran Rådhuset satt Anne-Marit Imset (19) og Kate Nicole Patterson (18).

– Jeg er her for å vise støtte, for jeg syns det er kjipt om en sånn hendelse gjør at folk blir redde for å uttrykke sin kjærlighet, sier Patterson.

– Hvis det som skjedde lørdag kveld fører til at folk er redde for å komme og vise sin støtte, så vinner jo han som skjøt, tenker jeg, sier Imset.

Anne-Marit Imset (19) og Kate Nicole Patterson (18) syntes det var litt skummelt å møte opp på markeringen, men valgte likevel å vise sin støtte. (Frøydis Falch Urbye)

Begge var usikre på om de skulle trosse politiets oppfordring om å holde seg hjemme.

– Jeg syns det er litt skummelt å være her, det er jo en mulighet for at det som skjedde på lørdag skjer igjen, sier Patterson.

– Vi er lei oss

Oslo Pride hadde altså avlyst arrangementet etter rådene fra politiet.

– Vi er lei oss for at vi nok en gang må ut med et budskap om at en pride-markering nok en gang må avlyses. Det er feil, slik politiet påstår, at dette var ment å være et lite arrangement. Vi forstår at folk nå er frustrerte og likevel ønsker å samles. Det vil dessverre bli uten innslag, appeller og musikk fra scenen på rådhusplassen, uttalte Inger Kristin Haugsevje, leder av Oslo Pride, i en pressemelding.

Senere uttalte hun på en pressekonferanse at det ikke blir noen pride-parade i Oslo før tidligst etter sommerferien.

På sosiale medier har mange gått ut med hard kritikk mot avlysningen. Ap-politiker Jon Reidar Øyan skrev på Facebook at han mener det er ekstremt uansvarlig av politiet å skyve ansvaret over på arrangørene og Oslos befolkning.

Øyan skrev blant annet:

«Hva hadde politiet trodd? At arrangementet bare skulle bli en bitte liten samling av mennesker? Det er jo helt åpenbart at et slikt arrangementet kommer til å samle flere titusener av mennesker. Det må politiet ha forstått da denne ideen kom opp på søndagen.»

