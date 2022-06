– Jeg får litt flashback til 22. juli

Alexander er 14 år gammel og har akkurat tatt sommerferie. I dag sitter han på hjørnet mellom Rosenkrantzgate og Kristian IVs gate med en plakat med «Beskytt skeive liv» i store, svarte bokstaver.

– Det som skjedde her var forferdelig, men det er fint at vi kan møtes her og vise solidaritet. At vi kjemper mot homofobi og konsekvensene av det, som vi ser her, sier han.

– Hva er det viktigste vi som samfunn skal gjøre akkurat nå?

– At vi tar homofobi på alvor. At stat, regjering og befolkningen gjør det de kan, viser solidaritet og gjør det de kan før det går så langt som det det har gjort nå.

Alexander (14) sitter alene med plakaten i Rosenkrantzgate. Her skal han sitte til det blir kveld. (Frøydis Falch Urbye)

– Noe av det verste som kan skje

Petter Iversen sitter alene på en steinbenk like bortenfor puben «Per på hjørnet».

– Jeg tenker at dette er galskap, at et menneske kan påføre sånn skade på et annet. Se for deg at du skal ut å drikke, ute å kose seg, og så skjer dette? Det er jo noe av det verste som kan skje, sier han.

– Hvorfor er det viktig for deg å komme ned hit i dag?

– Å se mennesker, å vise følelse, å stå sammen, det er viktig. Det er sånt som vi nordmenn er gode på, det så vi blant annet etter 22. juli.

Petter Iversen (24) mener det er viktig at vi tør å vise følelser overfor hverandre, når samfunnet blir rammet som nå. (Frøydis Falch Urbye)

– Hva er det aller viktigste vi kan gjøre fremover, tenker du?

– Å huske at du aldri kan aldri si «jeg er glad i deg» en gang for mye, du vet aldri når du ser den personen for siste gang.

– Det viktigste er at vi står sammen

– Det er sterkt å være her, det ligger som en klump i halsen, forteller Sara Smidtsrød (34).

Hun var bortreist i helgen, og som Oslo-borger følte hun behovet for å komme ned til sentrum for å se blomsterhavet som etter hvert brer seg nedover gata.

– Jeg får litt flashback fra 22. juli, særlig når jeg ser alle blomstene, sier hun.

– Hva blir det viktigste fremover nå?

– Det viktigste nå er at vi står sammen og ikke går ut med masse negativitet og sterke meninger.

Sara Smidtsrød (34) synes møtet med minnestedet var sterkt. (Frøydis Falch Urbye)

Viktig å vise stedet til barna

Mamma Torunn Løberg (45) har tatt med barna Guro (8), Ola (11) og Jacob (13) ned til sentrum for å se på blomstene som er lagt ned.

– Det føles bra å være her, forteller Ola.

– Hvorfor har dere tatt turen ned hit i dag?

– Jeg syns der er viktig når vi bor i Oslo, at de vet hva som skjer i byen sin, sier Torunn Løberg.

– Hva blir det aller viktigste i tiden fremover?

– Å fortsette å jobbe for at alle skal få elske den de vil. Så enkelt og samtidig så vanskelig.

Torunn Løberg (45) og barna Guro (8), Ola (11) og Jacob (13) reiste ned til sentrum for å se på blomsterhavet foran Eilefs Landhandleri. (Frøydis Falch Urbye)

Oslo Pride og Oslo kommune planla en stor støttemarkering på Rådhusplassen i Oslo klokken 19:30 mandag kveld. Politiet opplyste til flere medier at de ikke kunne garantere for sikkerheten, og derfor rådet arrangørene til å ikke gjennomføre støttemarkeringen.

Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, ba flest mulig om å delta i pride-markeringen mandag kveld. Nå ber han folk følge politiets råd om å droppe arrangementet.

– I ettermiddag har politiet kommet med nye råd, og bedt Oslo pride utsette sitt arrangement på Rådhusplassen i kveld. Dette tar Oslo kommune til etterretning, og som byrådsleder ber jeg folk følge politiets råd, skriver han på Facebook.

– Men la meg si: Vi står skulder ved skulder med Oslo pride, det skeive miljøet og deres arrangement i tiden som kommer.

