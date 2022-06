– Man føler seg alltid maktesløs i sånne situasjoner og det symbolske kan føles meningsløst, men hvis symbolikk er det eneste man kan bidra med så er det det minste vi kan gjøre, sier flaggsenker Pétur Níelsson.

– Viktig å markere det som ikke går bra

Lørdag morgen våknet Pétur i likhet med resten av befolkningen til nyheten om terrorangrepet i Rosenkrantzgate. Han forteller at han ble sjokkert, men ikke overrasket.

Pétur Níelsson har bodd i borettslaget Etterstad Sør i seks år og hvert år vaier regnbueflagget fra toppen av flaggstanga. (privat)

– Jeg har tenkt på hvor viktig det er å markere det som ikke går så bra. Pride jo en positiv markering, men det vokser en bølge av homofobi, ledet av transfober. Hvis vi ikke tar tak i den delen av Pride – som viser tilbake til Stonewall og andre harde kamper – så er i hvert fall halve poenget med Pride borte, mener han.

Pétur foreslo til samboeren at borettslagets flagg heller burde henge på halv stang. Samboeren hadde tenkt akkurat det samme. Han luftet ideen på borettslagets Facebook-gruppe før han tok saken i egne hender.

Ved flaggstanga har noen lagt med en bukett blomster til minne om de drepte og sårede. (Kaisa Milch)

– Jeg har utelukkende fått positive tilbakemeldinger. Vi har snakket med naboer som er mye mer berørt enn meg, og det er to ting de sier. Det ene er at det var fint og sterkt å se, det andre er at det var godt å se at naboer bryr seg.

– Har flagget vakt andre reaksjoner?

– Det var noen som mente det burde hengt høyere enn noen gang, men for meg henger det høyest på halv stang.

En anerkjennelse fra nærmiljøet

Nina Bahar flyttet inn i borettslaget for fem år siden, og bor der i dag sammen med sin kone og to barn. Hun forteller at som skeiv er det vanlig at hun vurderer om omgivelsene er trygge.

– Det er klart vi vurderer nabolag før vi flytter et sted, vi har behov for lommer hvor vi føler oss trygge. Dette borettslaget heiser regnbueflagget hvert år under Pride, forteller hun.

Nina Bahar er skribent og aktivist for skeive rettigheter. På hjemmebane bor hun sammen med familien sin på Etterstad i Oslo. (Humans of Oslo/ Iffit Qureshi)

Lørdag formiddag ble møtet med regnbueflagget ekstra spesielt.

– I år tok nabolaget initiativ til å senke flagget til halv stang. Det signaliserer at nærmiljøet anerkjenner og forstår hva som står på spill når skeive blir angrepet, sier hun.

