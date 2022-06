Vinylplater og delta på chili-spise-konkurranse på Blåveis

Blåveis-gjengen har laget noen unike platebokser, som kan lukkes, slik at de også fungerer som bar-benker på kveldstid. På den måten beskyttes også platene. (Maria Aamodt )

– Å ha vinylplater til pynt har man jo sett bli en trend på en rekke barer, men hvordan opplever kundene å faktisk kunne kjøpe plater her?

– Haha, det var jo litt gøy da. Noen av de første kundene som kom inn her ble litt sånn: «Wow, er det mulig å kjøpe dem? Kan jeg virkelig?». De trodde de bare kunne ta vinylplatene opp, se på de, ta på de også legge dem tilbake. «Nei da du skal selvfølgelig få lov til å kjøpe dem» svarte jeg da, forteller Søndeland.

– Vi kjøper også vinyl. Så hvis folk har vinyl liggende hjemme, som de ikke bruker, må de komme her til Kjetil, sier Terje Winterstø Røthing, kjent fra både Kaizers Orchestra og Skambankt.

Søndeland peker videre på hvordan flere kunder kommer innom påpeker hvor gøy det er at Blåveis holder gang i vinylplatene. Kundene forteller blant annet om egne vinylplate-samlinger som de ikke har rørt på 20 år. Blåveis oppfordrer alle som sitter på vinylplater som de ikke lenger bruker til å komme innom eller ta kontakt:

– Mange sitter på vinylplate-samlinger hjemme som er farlig nær en container. Tar de kontakt med oss kan de faktisk få noe for dem, i stedet for at de ligger og støver ned en plass. Noe folk kanskje ser på som skrot kan altså være gull for andre, konstaterer Søndeland.





Chili-spising under Gladmat

Selv om mye av Blåveis står med en fot innenfor musikkverdenen trenger man på ingen måte å være musikknerd for å komme. Det er tydelig at Blåveis-gjengen ønsker å arrangere ulike andre arrangementer, i tillegg til forskjellige musikkrelaterte arrangementer eller konserter. Nå oppfordres folk blant annet til å melde seg på chili-spise-konkurranse som skal arrangeres i Blåveis-baren under Gladmatfestivalen.

– Nå skal vi være med på Gladmaten hvor Chili-Klaus fra Danmark skal komme hit. Folk melder seg på også skal vi finne «the last man/woman standing», forklarer Kjørsvik.

– Vi skal altså finne ut hvem som er Stavangers barskeste person. Hvem som er den siste som står igjen. Det er ingen øvre eller nedre aldersgrense på dette arrangementet, legger Winterstø Røthing til.

Alt i ett

– Hvordan har det vært å åpne bar i det som på mange måter er kjent som en shoppinggate?

– Det er jo den gode, gamle shoppinggata, men det har jo vært litt tamt i det siste. Jeg tenker at nå kommer det en oppblomstring med oss her, og det har jo kommet en del andre gode butikker og kafeer her i Søregata og i det siste, sier Søndeland.

– Opprinnelig var dette en bulegate hvor folk bedrev synd, altså for lenge siden. Vi er her for å bringe synden tilbake til Søregata, sier Winterstø Røthing og ler.

– Ja, også driver dere jo også kafé og butikk her?

– Det som er perfekt med at Blåveis ligger i Søregata er jo at det er en butikk også. På dagtid er det butikk og kafé, men med alle rettigheter, sier Winterstø Røthing.

– Dere opplever at folk forstår konseptet?

– Ja, eller jeg tror nok mer at folk blir overrasket av at vi har så mye her, sier Kjørsvik.

– Her får man jo alt i ett sier folk. Her kan du bla i plater, ta deg en øl eller kaffe og se en konsert. Man kan sitte ute her oppe. Jeg kjenner jo nå når vi sitter her ute at det begynner å bli deilig i været. Det er jo fantastisk her oppe ute, tilføyer Søndeland.

Blåveis kom som en slags reaksjon på at Platekompaniet la ned i 2019. Winterstø Røthing tok da kontakt med Søndeland, og spurte om de ikke kunne finne på noe annet som involverer salg av musikk, inspirert av lignende konsepter. Kjetil Søndeland har stor erfaring med vinylplater, har solgt vinylplater i Stavanger i 30 år og har tidligere jobbet som daglig leder på Platekompaniet.

– Kjetil og jeg kunne aldri klart dette alene. Vi ville jo også ha bar og kafé, og vi har jo aldri drevet med sånt. Stavanger er for lite til å drive en ren platebutikk. Tom er også kompis, han har drevet bar og er mannen bak Fargegata. Han var den første mannen vi spurte, forteller Winterstø Røthing.

Trioen var nå satt og klar for samarbeid om å få baren Blåveis opp og gå. Blåveis-gjengen konstaterer med det at det er mange flere «kompiser» som har vært med, og er med, på å utvikle Blåveis:

– Det er godt å ha så mange gode venner som vi kjenner litt fra over alt, som vi liksom har knyttet til oss. Da får vi liksom det beste av alle tingene, sier Søndeland.

En av Blåveis-gjengens visjoner er å løfte fram de norske sider-bøndene. (Maria Aamodt)

– Vi fikk med en fjerde «kompis» som har vokst opp på sider-gårdene i Hardanger. Det er litt derfor vi har en sider-profil her i baren oppe. Vi kjenner en del sider-bønder og har lyst til å løfte dem. Så vi vil jobbe opp et veldig godt sider-lag her. Ole Njærheim er en annen vi har med oss, som er en fotballkompis av Kjetil. Han er den forstandige og tar seg av kontraktene, forteller Winterstø Røthing.

– Han er den voksne av oss, legger Kjørsvik til.

Tidligere stamkunde av Søndeland, Frode Hansen, meldte seg på og ville være med å hjelpe og bidra:

– Frode er veldig ivrig og er veldig glad i vinyl og musikk generelt. Han ville ikke sitte og bestille plater på en nettbutikk hvor det ikke ligger noe sjel. «Jeg vil ha et sted, en plass, hvor jeg kan gå hver dag hvis jeg vil» sa han, sier Søndeland.