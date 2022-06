Helene vurderte aldri å følge politiets oppfordring

I Botsparken bak Grønland Kirke står Helene Hagen Andersen og et par hundre andre personer med flagg i ulike fargesammensetninger og roser i hendene. I år skal hun gå i paraden for aller første gang. I noen år var hælene for høye til å gå hele veien, så kom pandemien. I år kunne ikke engang et terrorangrep stoppe henne.

Det var flere tusen mennesker som gikk i paraden som i år nesten helt fri for paroler. (Frøydis Falch Urbye)

– Vurderte du å følge politiets anbefaling om å holde deg hjemme i dag?

– Nei.

Helene har regnbueflagg i hånda, sorte pensko med lave hæler og et transflagg knytt over skuldrene.

– Det var et sjokk at Oslo Pride valgte å avlyse. For meg er det ganske uforståelig, hvordan de klarte å ende på den konklusjonen. Det er nå vi trenger Pride, for det er nå vi trenger å samles. Se hverandre, prate med hverandre og kjenne at vi ikke er alene.

– Vi sender ikke folk hjem

Langs Grønlandsleiret står en politibil med både uniformert og sivilt politi.

– Vi sender ikke folk hjem igjen, nei. Vi håper på rolig og god stemning med de forutsetningene vi har, sier han som skal kjøre patruljebilen helt foran i toget.

Paraden skulle opprinnelig gå til Universitetsplassen men endte i stedet utenfor London pub, hvor det ble lagt ned roser til minne om de drepte. (Frøydis Falch Urbye)

Det er organisasjonen Reclaim Pride som oppfordret folk til å møte opp å gå i tog likevel. En talsperson fra organisasjonen forteller at de ikke ønsker å gi noen uttalelser til pressen, men hen deler noen tanker om den spesielle dagen likevel.

– I siste øyeblikk ble det bestemt at det ble parade. Uten bannere, og uten uttalelser til pressen. Miljøet er i sorg og vi ønsker at folk skal få gå i fred dersom de ønsker det, sier personen til Dagsavisen.

Paraden starter stille. Noen gråter, mange holder rundt hverandre. I det som nå har blitt til et folkehav passerer under broen ved Stargate tar kampropene over, «We‘re here! We’re here! We won’t disappear!» Det jaller i de grå betongveggene.

Glitter og blomster ble lagt utenfor Eilefs Landhandleri, inntil politiets avsperringer av Rosenkrantzgate hvor skytingen fant sted. (Frøydis Falch Urbye)

Melissa Doran (34): – Sånn kan vi ikke ha det Dagsavisen møtte Melissa Doran (34) i Oslo under markeringen ved London Pub. (Dagsavisen)

---

Fakta om masseskytingen i Oslo

* Natt til lørdag 25. juni ble det løsnet skudd ved utestedene Per på hjørnet og homsepuben London pub på C.J. Hambros plass ved Oslo tinghus. Skytingen startet i 1.15-tida, og mannen ble pågrepet av politiet klokka 1.19.

* To personer er drept, ti er alvorlig skadd, og elleve er lettere skadd, opplyste politiet lørdag formiddag.

* 42 år gamle Zaniar Matapour er siktet for drap, drapsforsøk og terrorhandlinger etter skytingen. Han er norsk statsborger med iransk bakgrunn og er kjent for politiet og Politiets sikkerhetstjeneste (PST) fra før.

* PST vurderer masseskytingen som en ekstrem islamistisk terrorhandling og har besluttet å heve terrortrusselnivået fra moderat til ekstraordinært.

* PST har hatt kjennskap til Matapour siden 2015, med bekymring om at han da ble radikalisert og inngikk i et ekstremt islamistisk kontaktnettverk i Norge.

* I mai gjennomførte PST samtaler med Matapour og vurderte at han ikke hadde voldsintensjon.

* Matapours psykiske helse har vært tema i tidligere rettsprosesser hvor han har vært part. Forsvarer John Christian Elden forventer at det blir gjennomført en judisiell observasjon.

* Pride-paraden, som skulle avholdes lørdag, ble avlyst som følge av skytingen. Det samme ble Pride park og andre arrangementer i forbindelse med Oslo Pride. Avlysningen skjedde etter råd og tydelig anbefaling fra politiet. Likevel oppsto det et spontant tog i Oslos gater.

---