Stenger 1500 mottaksplasser: – Vi kommer til å legge ned flere

Det har blitt fart på bosettingen av ukrainske flyktninger. Resultatet er at det blir færre folk på mottakene. Nå vil UDI stenge mottak og senke kapasiteten.

– Vi kommer til å legge ned flere akuttinnkvarteringer i tiden fremover, skriver Steinar Munch Rotevatn, fagdirektør i Mottak og retur i UDI, til Dagsavisen.

UDI mener det kommer 35.000 flyktninger fra Ukraina i år. På det høyeste var anslaget 60.000.

Over halvparten legges ned i Oslo

Dagsavisen meldte i går at 886 akuttplasser i Oslo legges ned. Det tilsvarer tre av Oslos åtte innkvarteringer. Mottakene på Thon hotel Munch, Thon hotel Panorama og Formannsbrakkerigget på Økern, som alle driftes av Hero mottak, er nå på oppsigelse.

Nå bekrefter UDI at de totalt har sendt ut oppsigelse på 1500 plasser. Det vil tre i kraft i starten av juli. Og UDI fortsetter å bygge ned kapasiteten.

– Vi må si opp de akuttinnkvarteringene hvor det ble inngått avtale først, forklarer Munch Rotevatn.

Alle akuttmottak har tre ukers oppsigelsestid, men også tre måneders garantert drift. Det er dermed ikke mulig å stenge mottak kort tid etter at de er opprettet.

– Samtidig kommer det fortsatt mange flyktninger fra Ukraina til Norge. Situasjonen kan raskt endre seg. Det er derfor viktig at vi opprettholder noe beredskapskapasitet, skriver han.

Planen er nå å ha 5.000 mottaksplasser til flyktninger fra Ukraina i løpet av seinhøsten.

Trenger 15 prosent buffer

– Hvor mye kapasitet trenger dere for beredskap, i tilfelle det kommer mer enn tallet dere anslår?

– Vi ser behov for å ha om lag 15 prosent flere plasser til enhver tid. Dette for å ha en buffer. UDI har imidlertid erfaring for at det i periode med rask opp- og nedbygging av mottakskapasitet er svært krevende å opprettholde en kapasitetsutnyttelse på dette nivået, skriver han.

Til sammen er det plass til 2644 flyktninger på Oslos åtte mottak. Ifølge Oslo kommune bor det nå bare 402 flyktninger på dem.

