Raser mot barneministeren etter surrogat-utspill: – Hvilket signal sender du egentlig ut?

Forrige uke uttalte barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) at hun er imot surrogati, og mener at personer som får barn ved hjelp av surrogati i utlandet, bør straffes. Blant annet fryktet ministeren for at surrogatbarn kan bli foreldreløse i krisesituasjoner, og sammenlignet det med menneskehandel.

Toppes uttalelser kom som oppfølging til en artikkel NRK hadde om surrogati.

– Det er ikke et poeng for meg å straffe, men straffebestemmelser er holdningsskapende og underbygger alvoret ved lovbestemmelsen. Det som er viktig er å tydeliggjøre at dette er et forbud, sa Toppe til NRK.

I etterkant av utspillet har det vært mange reaksjoner som kritiserer statsråden. Blant annet har Jon Reidar Øyan, bystyrerepresentant for Oslo Ap og leder i Aps homonettverk, skrevet i et innlegg på Facebook at det er «helt uhørt» at ministeren vil «straffe barn for valg foreldrene tar».

– Men det betyr like fullt at det er barna som vil bli skadelidende for dette. Jeg og Homonettverket i Arbeiderpartiet mener barn som har kommet til verden ved hjelp av surrogat skal ha fulle rettigheter, og at deres foreldre skal ha fulle rettigheter til å regnes som foreldre for sine barn, skriver han i innlegget.

Også kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) reagerte på Toppes uttalelser der hun sammenliknet surrogati med menneskehandel:

– Det er en sammenligning jeg ikke har sansen for. Jeg har heller ikke sansen for at folk kaller disse barna for surrogatibarn. De er barn, punktum. Ingen skal se ned på måten de har blitt til på – det er vårt alles ansvar, sa Trettebergstuen til NRK.

I dag er surrogati ulovlig i Norge.

Mangler barnas stemme

Geir Kvarme er skuespiller og far til to barn fra surrogati. Han har i mange år vært en kjent stemme i debatten om surrogati i Norge.

– I debatten om surrogati handler det mye om undertrykkelsen av kvinner og økonomisk overmakt. Men perspektivet til de eksisterende surrogatibarna forsvinner helt fra debatten. Heldigvis er de nå i stand til å stå opp for seg selv og snakke med sin egen stemme, sier han.

Han viser til leserinnlegget til 15 år gamle Selma Jenvin-Steinsvåg i Aftenposten, som selv er surrogatbarn og uttrykker sitt ønske om at surrogatbarn får være en del av denne debatten.

– Toppe sammenligner surrogati med menneskehandel. Hva tenker du om det?

– Våre barn er ikke et resultat av menneskehandel. Det er uansvarlig av en statsråd å si noe slikt. Det er unyansert, inkompetent og dessuten usant.

Virkelighetsfjern

Kvarme mener at statsråden har uttrykt sin mening som privatperson, og ikke som en minister for norske barn og familier.

– Politikk er relevant det øyeblikket man kan relatere den til en virkelighet. Virkeligheten er at mange nordmenn drar til utlandet for å gå gjennom surrogati. Det gjelder heterofile par, homofile par, og enslige. Det er en naiv og totalt lite gjennomførbar ide om at man kan stoppe en praksis man ikke liker, sier han.

Han fortsetter:

– Hvilket signal sender du egentlig ut til de eksisterende barna? En barneminister som skal være minister for alle barn i Norge, uttrykker at til tilblivelse har foregått på en måte at det skal være straffeforfulgt. Jeg kan ikke forstå at noen på statsrådsnivå kan synes surrogati er en så stor samfunnsmessig skade at de synes det er nødvendig å innføre i straffelovgivningen.

Geir Kvarme mener ministeren bommer med sine uttalelser. (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

Han mener at en eventuell lovgivning ville vært lite realistisk.

– Jeg kan ikke se for meg at en slik straffebestemmelse ville fungere i praksis. Skal norske myndigheter ettergå samtlige barn som blir født i utlandet for å avklare om de er født ved surrogati, foreta DNA-test og avklare farskapet, og avklare om morskapet er i henhold til norsk etablering om morskap, spør Kvarme.

Han er selv ikke tilhenger av kommersiell surrogati, men Øyan og Aps Homonettverk ønsker altruistisk surrogati som et alternativ. Det betyr at surrogatmor bærer frem barnet gjennom eget ønske om å hjelpe, og ikke for å tjene penger på det.

Dagsavisen har kontaktet Barne- og familiedepartementet for kommentar, og Kjersti Toppe svarer dette i en e-post:

– Jeg er barneminister for absolutt alle barn i Norge, uavhengig av hvilke familier de vokser opp i eller hvordan de er blitt til. Så er det slik at det er stort politisk flertall i Norge for at surrogati ikke skal være tillatt. Det står også regjeringen bak, og jeg mener det er klokt. Siden 2013 er private fritatt for straffebestemmelsen, og jeg har vært tydelig på at det er ingen som har tatt til orde for å endre på dette nå. Heller ikke jeg, sier hun.

Om sammenlikningen med menneskehandel svarer Toppe:

– Jeg forstår at det kan reageres på en slik sammenligning, men mange med meg er bekymret for at surrogati er i dag en kommersiell industri, der faren for utnytting av sårbare kvinner kan være stor. Jeg er også veldig bekymret for barns rettssikkerhet. Dette tror jeg også er grunnen til at det i dag ikke er tillatt i Norge.





