Dette mener internett om Eminems nye sang til filmen «Elvis»

Det er ikke bare filmen som deler publikum. Den nye sangen «The king and I», som Eminem har sammen med CeeLo Green, ble sluppet forrige torsdag og den får sitt på internett. Sangen er en del av den kommende filmen «Elvis», med Austin Butler i hovedrollen som Elvis Presley.

Filmen omhandler livet og karrieren til rockelegenden, i tillegg til hans kompliserte forhold til manageren Colonel Tom Parker, spilt av Tom Hanks.

Delte meninger

At Eminem har hovedsangen til filmen, er det delte meninger om. Eminem delte selv et Twitter-innlegg hvor han promoterte den nye sangen:

Det har ikke manglet på både ros og kritikk, og sangen har blitt møtt av forskjellige meninger fra internettbrukerne. Her er noen av dem:

Reaksjoner på Eminems nye filmmusikk. (Skjermbilde)

Reaksjoner på Eminems nye filmmusikk. (Skjermbilde / Twitter)





Reaksjoner på Eminems nye filmmusikk. (Skjermbilde / Twitter)

Du trenger ikke tvinge deg selv til å like alle Eminem-sangene, skriver @amicardib på Twitter.

Reaksjoner på Eminems nye filmmusikk. (Skjermbilde / Twitter)

Slutt å lage musikk, srkiver @4PFJACK.

Reaksjoner på Eminems nye filmmusikk. (Skjermbilde / Twitter)

Mens Julie Lopez ikke kan vente på filmen.

[ Slim Shady er tilbake! Plateanmeldelse: Eminem «Music to be Murdered by» ]

Filmen møter også delte meninger

Rolling Stone skriver at filmen møter splittende reaksjoner fra kritikere. Elvis sin egen datter Lisa Marie kalte filmen for «Intet mindre enn spektakulær» under premieren i Cannes. Hun roste også Butlers skuespillerprestasjoner.

Peter Bradshaw i The Guardian var ikke noen stor fan av filmen, og ga den to stjerner. Han skrev blant annet: «Hvorfor lage filmen i det hele tatt?». Clarisse Loughrey i The Independent var litt mer positiv og ga filmen fire stjerner. Hun skriver at «Ved å fortelle Elvis sin historie gjennom Parker, gjør at filmen tar et skritt tilbake fra de intime detaljene i stjernens liv. Istedenfor viser den ham som en som står i et veiskille i en heftig kulturkrig»

Elvis kan sees på kino fra 24. juni. Dagsavisen anmelder filmen.

[ Angrepille fra Eminem ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen