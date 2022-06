Flere mistet førerkortet etter promillekjøring på elsparkesykkel

Fra klokken 22.45 til 23.50 gjennomførte politiet en promillekontroll av førere av elsparkesykler i Peder Klows gate i Stavanger. To menn og en kvinne blåste til over lovlig verdi i alkometeret. Nødvendige prøver ble tatt, og førerkortene ble beslaglagt. De ble også anmeldt.

Klokken 03.16 fikk politiet melding fra en beboer i Midtre Dalgate i Stavanger, som hadde våknet av en rute i huset ble knust. En politipatrulje oppsøkte adressen, og foretok avhør av fornærmede. Det var kastet en murstein inn gjennom et lite vindu. Mistenkte var forsvunnet fra stedet. Politiet oppretter sak.

Forvirret beruset mann i 50-årene

Klokken 02.02 fikk politiet melding fra arbeidere som drev med oppussing på et kjøpesenter i Gravarsveien i Sandnes, om at det var noen uvedkommende inne på stedet. Politiet sjekket forholdet, og fant en beruset mann i 50-årene. Han visste ikke hvordan han hadde havnet der. Mannen ble avhørt og anmeldt for forholdet.

I 2-tiden ble en beruset mann i slutten av 20-årene innbrakt til arresten, etter at han ikke etterkom pålegg fra politiet om å forlate Stavanger sentrum.

Rundt samme tid ble en mann i 30-årene anmeldt for urinering på offentlig sted, og for å ikke oppgi personalia til politiet. Dette skjedde også i Stavanger.

Ruskjøring

Klokken 01.18 fikk politiet melding om en trafikkuhell. En motorsykkel hadde kjørt ut i grøfta i Tanangervegen i Sola. Det ble ikke meldt om personskade. Nødetatene rykket ut. Føreren, en gutt i tenårene, blåste til over lovlig verdig i alkometeret. Mistenkte ble tilsett av hele på stedet, og det var ikke behov for ytterlige oppfølgning. Nødvendige prøver ble tatt, førerkortet ble beslaglagt. Gutten ble avhørt og politiet oppretter sak.

Tidligere på kvelden, i 19-tiden, fikk politiet melding om at det satt en mann i en bil i Torneroseveien i Sandnes, som framsto som bevisstløs.

Nødetatene rykket ut til stedet. Det viste seg at mannen, i slutten av 20-årene, var svært beruset. Han ble framstilt på legevakten for nødvendige prøver, og deretter innbrakt til arresten. Han blir anmeldt for å ha oppgitt uriktig personalia, kjøring uten gyldig førerkort, samt kjøring i påvirket tilstand. Politiet oppretter sak.