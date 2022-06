Hetebølgen i Frankrike stopper konserter og arrangementer

Nyhetsbyrået Reuters melder at regionale myndigheter i departementet Gironde har nektet konserter, festivaler og utendørsarrangementer å finne sted denne helga. Årsaken er hetebølgen som har rammet det sørlige Europa denne uka. Temperaturene i Sør-Frankrike har nådd over 40 varmegrader fredag.

– Dette er helsefarlig for oss alle, sier Girondes distriktsordfører Fabienne Buccio til Reuters.

Det franske innenriksdepartementet har gått ut med advarsler på Twitter og bedt folk være svært varsomme med å utsette seg for varmen.

Rekordvarmen har spredt seg til Sør-Frankrike fra Spania, der temperaturen i sentrale og sørvestlige regioner har nådd opptil 43 varmegrader denne uken. Heten skyldes varm luft fra Nord-Afrika.

Avlyser

I Sørvest-Frankrike er flere offisielle arrangementer 18. juni, en dag som markerer den franske motstandskampen under andre verdenskrig, avlyst på grunn av varmen. Konserter utendørs og innendørs arrangementer på steder uten klimaanlegg er også stoppet av myndighetene i Gironde-distriktet. Fra fredag har myndighetene i Gironde beordret lokale utendørsarrangementer stengt på grunn av varmen. Vinfestivaler og musikkarrangementer i Girondes er blant dem som har måttet utsette på grunn av varmen, skriver nyhetsnettstedet Paudal.

«HETEBØLGE: På grunn av rødt farevarsel om hetebølge og bestemmelsene fra fylket, er vi nødt til å utsette lørdagens Rock School-festival til lørdag 26. juni. Ta vare på dere selv» skriver konsertstedet Rock School på sine hjemmesider.

Franske myndigheter har utstedt en advarsel om at været vil bli enda varmere etter at gradestokken passerte 40 grader i enkelte deler av landet fredag, skriver NTB. Ifølge meteorologer har Frankrike aldri tidligere vært rammet av en så intens hetebølge så tidlig på sommeren.

Både i Paris, Lyon og Strasbourg er det innført restriksjoner på bilkjøring for å minske forurensningen. Fartsgrensene er senket og det er kun kjøretøy med en spesiell miljøsertifisering som får være på veiene. I Paris holdes parkene åpne utover kvelden for at folk skal ha mulighet til å kjøle seg ned, skriver NTB.

Klimaendringene har ført til hyppigere og mer intense hetebølger, skriver NTB om varmerekordene i Europa denne uka. Det varmeste tiåret som noensinne er registrert, var fra 2011 til 2020.





