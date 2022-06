Renathe uttalte seg om en betent sak i media. Så fant hun et anonymt brev i postkassa

Renathe Remes Øen, hovedtillitsvalgt for Fellesorganisasjonen (FO) i Bergen kommune kommer med et spark til eget fagforbund. Hun innrømmer at de ikke har vært gode nok til å følge opp tillitsvalgte som uttaler seg i media. Særlig i saker som handler om Nav og barnevern, kan det være tøft å stikke hodet fram.

– Jeg har kjent på det selv. Det kan få ubehagelige konsekvenser å uttale seg, sier Remes Øen.

FO har et grunnkurs for tillitsvalgte som går over to dager. Mediehåndtering er ikke tema på kurset.

– Vi har nok forsømt oss. Vi har vært opptatt av å formidle rolleforståelse til våre tillitsvalgte, men har vært mindre opptatt av hvordan det oppleves å være i media og stå i stormen, sier hun.

Fikk anonymt brev

Remes Øen ble selv utsatt for en ubehagelig hendelse etter å ha uttalt seg om barnevernet for noen år siden.

Hun skrev et debattinnlegg i Bergens Tidende da Fjeld-rapporten ble offentliggjort og byrådet ville ha gransking av barnevernstjenesten. Avisinnlegget hennes var et forsvar for barnevernets ansatte, der hun stilte seg kritisk til granskingen.

Kort tid etterpå fant hun et anonymt brev i postkassen sin, uten frimerke.

– Det var ingen direkte trussel mot meg i brevet, men det var energi i det som var skrevet. Jeg ble anklaget for ikke å vite hva jeg snakket om og for ikke å være opptatt av familiene i barnevernet, bare de ansatte.

– Det var selvsagt ubehagelig. Noen hadde kjørt hjem til meg for å legge brev i postkassen min, sier hun.

Fortalte kollegene om det

Hun fortalte om det til leder og kolleger i fylkesavdelingen i FO Vestland.

– Det gikk fint med meg. Men det skal ikke være opp til den som er utsatt for noe å vurdere oppfølging, det bør være en systematikk i det, sier Remes Øen.

– Jeg hadde satt pris på om noen hadde spurt meg etterpå hvordan jeg hadde det. Det har fått meg til å forstå at vi må ta et større ansvar for tillitsvalgte som uttaler seg, fortsetter hun.

Kanskje er det bare en telefon som skal til, påpeker Remes Øen.

– Det er viktig at vi støtter hverandre og sier «godt jobbet, du har turt å stå fram med meningene dine».

Sigrid Simonsen Ofstad, tillitsvalgt ved et Nav-kontor i Bergen uttalte seg nylig om økonomisk sosialhjelp i Fontene. Saken ble delt på Fontenes Facebook-side, og etter noen dager var det nær 700 kommentarer.

– Jeg har ansvar for mine tillitsvalgte og vil ringe opp Sigrid, sier hovedtillitsvalgt Remes Øen.

Noen ganger blir man så frustrert over kommentarer at man har lyst å vræle tilbake med ti fingre over tastaturet. — Renathe Remes Øen, hovedtillitsvalgt for Fellesorganisasjonen i Bergen kommune

Medieskoleringen

Hun mener tillitsvalgte i større grad enn før må forholde seg til «trøkket» på sosiale medier.

– Noen ganger blir man så frustrert over kommentarer at man har lyst å vræle tilbake med ti fingre over tastaturet, sier Remes Øen.

Hun håper likevel ikke at det skremmer tillitsvalgte fra å uttale seg.

– Kan eksponering i media bli så tøff at tillitsvalgte vegrer seg for å stille opp i pressen?

– Klart det, det koster. Hvis man har uttalt seg faglig og hetses, så kan det påvirke selvfølelsen. Samtidig har jeg veldig stor tillit til våre tillitsvalgte. De er dedikerte til faget og trygge i rollen, sier hun.

Hat mot ansatte i Nav

– Hva slags saker opplever du at tillitsvalgte oftest vegrer seg for å uttale seg om?

– Varslingssaker på egen arbeidsplass er vanskelige, fordi det innebærer så komplekse forhold; egne kolleger, ledelse, etikk, utfrysing, avvisning, hersketeknikker, sier Remes Øen.

Nav og barnevern er også temaområder som er betente.

– Etter drapet ved Nav Årstad i fjor høst snakket vi tillitsvalgte sammen om hvem som bør uttale seg i saker om Nav. Det er mye aggresjon mot ansatte i Nav, så vi bør i alle fall bli flinkere til å ha systematisk oppfølging av dem som velger å gjøre det, sier Remes Øen.

Hun legger til:

– Vi ble forferdet over å lese kommentarer i fjor etter knivstikkingen ved Nav Årstad. Jeg tror likevel ikke vi i forbundet har vært forberedt på hvor massivt det kan oppleves.

Sender FO-blomst

Grethe Kvist, fylkesleder i FO Vestland påpeker at man gjør seg sårbar når man byr på seg selv i media.

– Man har gode intensjoner ved å gå ut med et budskap og vil bli forstått, men så kan det komme sterke reaksjoner. Noen blir kanskje vant til å stå i mediestorm, men for mange tillitsvalgte krever det mot.

Hun deler ikke oppfatningen om at forbundet ikke følger opp tillitsvalgte godt nok etter medieutspill.

– Forsømt oss? Nei, jeg tror ikke det, men man alltid kan bli bedre i det man gjør, sier hun.

Fylkesavdelingen i FO pleier å sende en blomsterhilsen når noen har uttalt seg i media. For noen år siden startet forbundet også kampanjen «uredde stemmer», for å få folk til å være med å skape endringer i velferdsstaten.

– Jeg synes FO-blomst er en fin måte å følge opp folk på. Slik opplever de å bli sett, og vi viser at vi legger merke til dem som tør å mene noe. Det er heller ikke et problem at noen har avvikende meninger fra FO! Er man tillitsvalgt i FO, er man jo med i organisasjonen fordi man i det store og hele deler verdiene vi har.

– Skoleres tillitsvalgte godt nok i mediehåndtering?

– Vi har blant annet tilbudt kurs i helse- og sosialpolitisk påvirkningsarbeid. Da har vi snakket om at man må ut i det offentlige rom hvis man vil påvirke – og hva man kan komme til å oppleve da, sier Kvist.

– Mitt råd er at man tenker seg godt om før man går ut i media og at man allierer seg med noen, sier FOs fylkesleder i Vestland, Grethe Kvist. (Ole Palmstrøm/FriFagbevegelse)

Må skåne seg selv

– Er du redd for at tillitsvalgte ikke skal våge å gå ut i media?

– Klart det. Akkurat som politikere opplever at noen herser med dem, kan jo tillitsvalgte oppleve hets. Mitt råd er at man tenker seg godt om før man går ut i media og at man allierer seg med noen. Det kan være lurt å si fra til fylkesavdelingen og slik berede grunnen for at noen backer dem hvis de får pes.

Hvis man får reaksjoner på det man har sagt og ment, så skal man ikke skamme seg, men be om bistand. — Grethe Kvist, fylkesleder for Fellesorganisasjonen i Vestland

– Flere tips?

– Ja, man må finne strategier for å skåne seg selv. Kanskje ikke lese kommentarfelt, men få andre til å følge med. Hvis man får reaksjoner på det man har sagt og ment, så skal man ikke skamme seg, men be om bistand, påpeker Kvist.

– Er det fylkesavdelingens rolle å følge opp?

– Ja, men jeg tenker arbeidsgiver også har en rolle. Uansett er det viktig at tillitsvalgte ikke får opplevelsen av å stå aleine. Avtaleverket er faktisk lagt opp til at man som tillitsvalgt ikke skal stå for et enmannsshow, men være del av en klubb man representerer.

Uttaler seg sjelden

Olav Neerland, FOs fylkesleder i Innlandet, mener problemet er at tillitsvalgte eksponerer seg for lite i media.

– Det har vært tilfeller hvor tillitsvalgte har sagt nei til å stille opp i en mediesak når vi i fylkesavdelingen har spurt.

Han tror mange vegrer seg av ulike grunner: De er engstelige for å si noe galt eller de er usikre på hva de kan si uten å bryte krav til lojalitet overfor arbeidsgiver.

– Noen tenker nok også på egen karriere og at en mediesak kan få konsekvenser når de søker ny jobb, sier Neerland.

Han sier at han flere ganger har stusset over hvor tilbakeholdne tillitsvalgte er til å uttale seg offentlig.

– Selv i saker som omhandler enkle sakskomplekser, sliter vi med å få folk til å stille opp, sier han.

Fylkesavdelingen oppfordrer sine tillitsvalgte til å skrive avisinnlegg og til å uttale seg om aktuelle saker.

Lite i kurs-porteføljen

Tillitsvalgte i FO får et grunnkurs over to dager, og de får også tilbud om et femdagers kurs i lønns- og arbeidsforhold KS. På dette kurset lærer tillitsvalgte noe om varslingsbestemmelser og mediehåndtering.

– Har FO god nok skolering av tillitsvalgte i mediehåndtering?

– Det er forsvinnende lite om det i kursene, men vi har det likevel på agendaen. I Innlandet har vi snakket mye om mediehåndtering både på samlinger for tillitsvalgte og på styremøter, og det er del av kommunikasjonsstrategien i FO. Men dette kan forbedres. Det burde vært mer om det i kurspakken, sier Neerland.

Han forteller at FO er i gang med å lage nye kurs for tillitsvalgte og at mediekontakt er enda en ting å fokusere på.

– Tillitsvalgte har en særskilt mulighet til å uttale seg; man har både rett og plikt til uttale seg, sier han.

Han legger til:

– Fylkesavdelingen jobber hardt for å få folk til å bli tillitsvalgte. Mange kjenner på en stor grad av usikkerhet før de tar på seg rollen og spør seg «kan jeg klare dette?» Og så forventes det av dem at de i tillegg skal måtte gå ut i media, det er jo noe de fleste synes er skummelt, sier Neerland.

– Hva må til for å få tillitsvalgte til å stå fram i media?

– Vi må skolere dem godt, så de er trygge på hva de kan uttale seg om. I tillegg er det viktig at fylkesavdelingene stiller opp som støttespillere og kan bidra i mediesaker, sier Neerland.

Økt satsing på mediestrategi

Marianne Solberg, nestleder i FO vet at det kan være vanskelig å få tillitsvalgte til å stille til intervju. Hun mener det er forståelig med tanke på medielandskapet med sosiale medier og kommentarfelt.

– Det er viktig å få fram tillitsvalgtes stemmer. Derfor har FO sentralt økt satsing på kommunikasjonsstrategi, sier hun.

Solberg viser til at Landsstyret har vedtatt en ny strategi og at tillitsvalgte har fått utdelt en lomme-huskelapp med stikkord som kan være til praktisk hjelp ved mediekontakt.

Forbundet har også startet skolering av fylkesavdelingene, slik at de kan gi råd og tips om mediehåndtering til sine styrer og tillitsvalgte.

– Ingen fagforeninger har egentlig vært gode på å lære opp tillitsvalgte i mediekontakt, så vi må bygge opp kompetanse i egen organisasjon som vi kan dele. Kommunikasjonsrådgiverne i FO har holdt kurs i fylkesavdelingene om blant annet å skrive debattinnlegg, og dette vil vi fortsette med, sier Solberg.

Marianne Solberg, nestleder i FO, vet at det kan være vanskelig å få tillitsvalgte til å stille til intervju. (Hanna Skotheim/FriFagbevegelse)

Netthets i kommentarfelt

Dersom en tillitsvalgt opplever netthets i kommentarfelt etter å ha ytret seg i media, mener Solberg at den aktuelle fylkesavdelingen må stille opp.

– Det kan være viktig at vedkommende selv også sier ifra hvis noe oppleves tøft – det er jo ikke alltid et utspill i media fanges opp av andre, påpeker Solberg.

Hun understreker at hun er svært glad for alle tillitsvalgte som kommer med innspill til debatt, selv når det bryter med FOs vedtatte politikk.

– Vi har stemt fram politikken vår, men ingen tror at 33.000 medlemmer mener det samme om alt. Det er klart at man skal kunne gi uttrykk for det på en trygg måte. Det er motstemmer som gjør at vi må tenke oss om og begrunne politikken vår, sier Solberg.

Kan kalle inn til klubbmøte

Samtidig mener hun at det må gå tydelig fram i en sak om personen uttaler seg som tillitsvalgt på vegne av medlemmene, eller om vedkommende mener noe personlig som fagperson.

– Denne rolleforståelsen er FO opptatt av å formidle, sier Solberg.

Hun foreslår at tillitsvalgte kan kalle inn til klubbmøte før vedkommende uttaler seg. Slik kan man oppleve å stå stødig med flere i ryggen hvis man velger å gå ut i media.

– Det kan være belastende å være i media, og selvfølgelig skal vi som forbund gjøre det vi kan for å gi tillitsvalgte riktig skolering. På LO-kongressen ble det tatt inn i organisasjons-programmet at LO-forbund må ta godt vare på tillitsvalgte, fordi det er en utsatt posisjon, sier Solberg.

– Bør medieskolering få større plass i kursene til tillitsvalgte?

– Vi er nå i gang med et stort prosjekt der vi oppdaterer kurs-porteføljen. Det er godt mulig at mediekontakt vil bli et punkt inn i kursene, sier Solberg.

