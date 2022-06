Tildelt fylkeskommunens kulturpris

Tirsdag ble Siri Dybwik tildelt Rogaland fylkeskommunes kulturpris. årets kulturprisvinner har hatt en rolle i det aller meste innen dansefeltet i Rogaland. Siri Dybwik underviser i utøvende samtidsdans og har et brennende engasjement for de aller, aller yngste publikummerne, skriver Rogaland fylkeskommune i en pressemelding.

– Å få denne prisen er jo helt fantastisk. Jeg tenker at det er like mye en pris til Nils Christian som jeg har jobbet kunstnerisk med i 32 år, og ikke minst alle de danserne som har besøkt hver en kommune i fylket mange ganger, og som turnerer rundt omkring, både i Norge, Europa og Asia, sier kulturprisvinneren.

Siri Dybwik er opprinnelig fra Bodø. Hun startet sitt kunstneriske virke i Stavanger i 1990, og var på sin første turné i fylket kort tid etter. Mye har skjedd siden den gang.

Siri dro i gang et dansetilbud på Nord-Jæren og i Egersund, både som utøver og koreograf. Dans i kulturskoler, dans på videregående skole og etableringen av samtidsdans som fag ved Universitetet i Stavanger er noe av det Siri Dybwik har bidratt til for dansefeltet i Rogaland.

I 1999 startet hun sitt eget kompani, dybwikdans og i fjor etablerte hun Elefantteateret i Stavanger sammen med ektemannen Nils Christian Fossdal som har vært – og er – en uvurderlig støttespiller for Siri som medeier, daglig leder, komponist og utøver. Fossdal mottok prisen på vegne av Siri Dybwik ved starten av fylkestinget i Haugesund 14. juni.

– Rogaland fylkeskommune ønsker å takke og hedre Siri for hennes bidrag, spesielt for de yngste innen dans og teater gjennom flere tiår. Siri er en stor ressurs for Rogaland innen scenekunstfeltet, sier fylkesordfører Marianne Chesak.

