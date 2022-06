Klar tale fra VIFs nye hockeysjef: – Jeg er her for å vinne

– Jeg er ikke her for å spille en sesong der vi havner i midten. Jeg er her for at vi skal kunne spille god hockey, og kjempe i toppen. Så vet vi at det er små marginer når man kommer til sluttspillet, men det kommer til å være vår ambisjon å være med, og kjempe til det siste, sier Vålerengas nye hovedtrener i ishockey, Fredrik Andersson, til Dagsavisen.

Optimismen var stor blant VIF-folket, da den svenske 54-åringen ble presentert på Jordal amfi mandag.

– Vi ønska en med stor kunnskap fra en stor liga, og der fant vi Fredrik. Vi tror han vil bringe oss til nye høyder, sa styremedlem Anders Myrvold.

– Jeg kjenner flere som har spilt under Fredrik, og tilbakemeldingene er bare positive, sier VIF-kaptein Tobias Lindström.

Andersson har skrevet en treårskontrakt med VIF. Han kommer fra svenske Timrå der har han vært sjef i fem sesonger. Med dem har han rykket opp til den svenske toppdivisjonen SHL to ganger, og ned én gang. Nå vil han være med å kjempe om titler i stedet for.

– For meg handla det om å finne et sted der man kan vinne et mesterskap, og det mener jeg Vålerenga har potensial til å gjøre. De har ambisjoner om å gjøre det, selv om de ikke har vunnet siden 2009. Fasilitetene er her, alt rundt er bra, så det er grunnen til at jeg valgte å gå hit, forklarer han.

– Det trigger meg litt å være her, og forsøke å gjøre det de ikke har lykkes med de siste årene, legger han til.

Svensken forteller videre at det var andre alternativer også, men til slutt valgte han altså å signere en treårskontrakt med VIF.

– Det har vært andre klubber som har vært interessert, i andre land, men akkurat det å kunne finne det stedet der man kan vinne noe driver meg. I tillegg et sted der man kan utvikle spillere til å bli riktig bra, det er også noe som interesserer meg veldig, forteller han.

Klubben må finne roa

Når han nå skal han forsøke å gjenreise Vålerenga, vet han at det er en klubb det har blåst litt rundt den siste tida. Klubben har stått uten sportssjef og trener siden april, og Andersson er klar på at hele klubben må dra sammen, om de skal oppnå de resultatene de ønsker.

– Det er viktig med gruppedynamikken, og skape en gruppe som vil vinne sammen. Det har jo vært turbulent rundt foreningen her, og det rundt må også fungere, for at vi skal få den framgangen som vi håper på.

– Du har vært klar på at alle må være med på å dra dette?

– Ja, og jeg kan ikke gjøre det selv. Jeg kan styre og påvirke saker og ting slik at vi gjør det her sammen, og den lille, korte stunden jeg har hatt med laget har vært veldig positiv. Så jeg håper at vi allerede nå kan begynne å ta små steg framover slik at når vi kommer til august så er vi litt nærmere, og når serien starter skal vi være nærmere i hvert fall, sier Andersson.

Forrige sesong ble Vålerenga tippet på topp av flere mediehus, og andre eksperter. Fasit ble en fjerdeplass i serien, og kvartfinale-tap mot Storhamar.

Da, som nå, sto VIF klare med en ny trener før sesongstart, og alle hadde stor tro på at VIF endelig skulle ta tilbake tronen i norsk ishockey, og vinne sitt første NM-gull siden 2009.

– Ja, det er samme sak nå ja, ler Andersson, før han fortsetter:

– Ja, men sånn er det. Kravende er jo veldig store, og vi kommer kanskje ikke til å gå ut og si at vi kommer til å vinne serien, men vi skal være med, og krige. Så skal vi også ha tålmodighet i det vi gjør. Vi må ha råd til å tape noen kamper. Selv om man har lyst til å vinne alle kampene, så kommer man ikke til å gjøre det. Man må ha litt tålmodighet, spesielt i starten. Det kommer til å ta tid å sette dette. Men vi må samtidig være klare når sesongen starter. Da skal vi være på vei, men det kommer til å bli bedre og bedre, og når man kommer til et playoff, og har fått på plass alle bitene, tror jeg vi kan bli farlige.

Vil forsterke laget

Han tror samtidig at sjansene for at man får se et Vålerenga helt i toppen av norsk hockey, allerede neste sesong, er til stede.

– Jeg syns det er store sjanser for det. Vi har en bra stamme i laget med Olimb, Røymark og Lindström, for eksempel. Det kjennes trygt med dem. Vi har unge gutter som kommer nedenifra, som for eksempel Solberg. Det finnes noen som kan ta det steget, og det er vår jobb å sørge for at de gjør det. Kan vi få de opp et hakk til, så kommer vi til å bli riktig farlige.

Samtidig er han klar på at Vålerenga kan trenge enda mer kvalitet fra en enda høyere hylla, om de skal bli å regne med.

– Vi behøver å forsterke laget. Ser jeg på laget akkurat nå så er det fremfor alt på backsiden vi behøver å forsterke oss. En som kan spille mange minutter, og spille både power play og box play, en toveis-back. Vi har fremdeles bare én målvakt, så vi må se litt på hvordan vi skal løse det. Det er sånne saker vi må kikke på. Samtidig er vi åpne for å hente en målscorer, eller noe annet, dersom vi får tak i en spiller med høy kvalitet.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen