I april fløy han over Atlanteren for siste gang, nå går Yngve Carlsen av som forbundsleder

Han har flydd Airbus A330 mange ganger før, men i dag er det ekstra viktig at det blir en silkemyk landing.

Tross sidevind lander doningen på 200 tonn på Gardermoen nesten uten en lyd, og applausen bryter ut i kabinen. Forbundsleder Yngve Carlsen (62) smiler og nikker til sine arbeidskolleger.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Bransje preget av sosial dumping

På LO-kongressen en måned senere står Carlsen på talerstolen og snakker om utviklingen i luftfarten og utfordringene de står ovenfor.

I mer enn fire tiår har han jobbet i luftfarten, først 17 år som jagerflyger i Forsvaret og som jagerflyinstruktør på NATOs flyskole i Texas. De siste 26 årene i sivil luftfart i SAS.

I dag mener han flybransjen er preget av en usunn konkurranse og sosial dumping på det verste.

– Det truer flysikkerheten.

Og det truer et anstendig arbeidsliv, advarer han.

[ Analytiker: Trolig ingen økt fare for sommerbillettene med SAS ]

Carlsen er stolt over at forbundet har hatt stor innflytelse og vunnet mange politiske seire etter at de ble med i LO. Han har troen på et sterkt fagligpolitisk samarbeid.

– Vi har nær firedoblet medlemsmassen, tvunget Ryanair til å etablere tariffavtaler, bevist at luftambulansen ikke egner seg for anbud, og vi har sammen kastet Wizz Air ut av landet.

– For i Norge aksepterer vi ikke uansvarlige aktører og sosial dumping, sier han med trøkk i stemmen.

Statsminister Jonas Gahr Støre og resten av kongressdeltakerne bryter ut i spontan applaus. For de lytter til forbundslederen i Norsk Flygerforbund.

Carlsen har sammen med sine kolleger satt bumerke på mye av politikken til både LO og dagens regjering. Statsministeren berømmer arbeidet som er lagt ned av Carlsen, og sier han fortsatt vil ringe til ham for å søke råd.

I Hurdalsplattformen står det svart på hvitt at regjeringen skal prioritere arbeidet med å utarbeide en nasjonal luftfartsstrategi, bekjempe sosial dumping i luftfarten og legge til rette for seriøse aktører i bransjen – samt flere konkrete forslag som LO-forbundet har kommet med.

Trist med SAS

Carlsen er opprørt over en del uansvarlige aktører, men heller ikke utviklingen i SAS er han fornøyd med. De siste årene har han selv kombinert forbundsledervervet med halv stilling som pilot i SAS.

På 1. mai i 2019, midt under SAS-streiken, manet han til respekt for arbeidslivets spilleregler foran flere tusen mennesker på Youngstorget.

Midt i folkehavet sto en tydelig beveget bror som visste at faren ville vært så stolt, så stolt. For da Yngve Carlsen nærmet seg 40 år, var jagerpilot og høyremann, hadde faren, som var ihuga Ap-mann, tatt en samtale med ham og sagt: «Du skjønner det, gutten min, det kommer en dag da du skjønner hva som virkelig gjelder».

Akkurat dét skjønte pilotsønnen da han sluttet i Forsvaret, begynte i sivil luftfart og ble tillitsvalgt for sine kollegaer. Etter LO-kongressen, og kun få dager før Carlsen overlater forbundsledervervet til arvtakeren, møter vi den engasjerte forbundslederen på en kafé i Oslo.

– Når ble du egentlig politisk interessert?

– Samtalen med min kloke pappa for mange år siden dreide seg om fordelingspolitikk og verdier. Den gjorde inntrykk, og da jeg møtte Jonas Gahr Støre for første gang på jobb under en flytur til New York, fortalte jeg denne historien, sier Carlsen.

– Jeg hadde stemt Høyre fram til 2000-tallet, men da oppdaget jeg at mitt gamle parti hadde forlatt noe av sin anstendighet og sjel. Nå er jeg medlem av Arbeiderpartiet, sier han, og er godt fornøyd med gjennomslag både i regjeringsplattformen og i LO.

[ SAS får ikke mer penger av den svenske staten ]

Cockpit-livet i revy

– Hva tenkte du på da du fløy for siste gang?

– Takknemlighet, kommer det spontant. Og Carlsen fortsetter:

– Mine kolleger hadde gjort stor stas på meg fordi det var min siste tur, og da jeg fløy over Atlanteren 8. april, passerte livet i revy der inne i cockpiten.

– Jeg reflekterte over at jeg hadde realisert guttedrømmen om å bli jagerpilot, overlevd det i 17 år og deretter hatt en flott karriere i SAS.

Yngve Carlsen elsker sin arbeidsplass i cockpiten. (Privat)

– Jeg hadde giftet meg med den fineste jenta som jeg traff første dag på videregående skole og hadde vært privilegert over å få være tillitsvalgt i så mange år, sier han og smiler.

Men Carlsen innrømmer at han var litt ekstra spent de to siste minuttene før landing.

– Det var full konsentrasjon for jeg visste at et filmcrew filmet landingen. Det måtte bli perfekt. Da hjulene traff bakken, hørte jeg applausen. Det var et fint punktum på en lang karriere i luften, sier han.

Da kunne han ta av seg lua og uniformen med alle striper og distinksjoner for siste gang. Han ville la andre overta. For det er nok av kolleger som går ledige etter pandemien og de står nærmest i kø etter jobben hans.

Det å få tillit og bli valgt til å lede LO-forbundet for å gjøre jobbene i lufta bedre, føles mest meningsfylt for Carlsen i dag. Han har aldri vært opptatt av titler og striper, men av fly og mennesker.

Det er lett å se at Carlsen fortsatt har en brennende lidenskap for sine kollegers ve og vel. Hans øyne glitrer når han prater om sitt yrkesliv og alle menneskene han har blitt kjent med.

Vanlig folk fløy ikke

Yngve vokste opp i 2.-etasje i en blokk på Keyserløkka i Oslo, og fra gutterommet satt han og drømte om å bli pilot. På den tiden var det ikke vanlig at «vanlige folk» som hans familie reiste med fly. Selv husker han ennå sin første flytur til Svolvær via Bodø som om det var i går.

– Jeg hadde gledet meg lenge, og endelig var dagen der. Hele familien var stivpynta, og revystjernen Elisabeth Grannemann var om bord. Jeg var bare 6 år, fikk vindusplass og var i lykkeland, sier han.

Yngve Carlsen med familien på hans første flytur. (Privat)

Etter denne reisen var han fast bestemt på å fullføre guttedrømmen.

– Jeg ønsket meg alltid flybyggesett til jul og til bursdagene, og via FM-radionettet kunne jeg lære meg flyspråket. Jeg spilte ishockey, men når jeg var hjemme, lata jeg som jeg var pilot som fløy mellom rommet, stua og kjøkkenet i leiligheten, sier Carlsen.

– Da jeg var 14 år, meldte jeg meg inn i seilflyklubben, og vi strakk duk og følte oss litt rusa da vi brukte terpentin, forteller han.

Som 15 åring fløy han solo for første gang, tok seilflylappen året etter og tilbrakte mye av fritiden på Notodden ved seilflysenteret der.

Men for å bli jagerpilot måtte han jobbe ekstra hardt med leksene på skolen, og forberede seg på å komme gjennom nåløyet. Derfor prioriterte han også privatflysertifikat framfor billappen til 18-årsdagen.

Kjærlighet ved første blikk

Den unge, målbevisste gutten møtte hun som senere skulle bli hans kone og livsledsager allerede første dag på gymnaset.

– Irene var den vakreste jenta på gressplenen, og vi snakket mye sammen. Jeg synes hun var så fin. Den eneste utfordringen var at hun hadde kjæreste, sier Carlsen.

– Da jeg fem år senere var ferdig på Forsvarets flyskole i USA, kom det et brev om at det var slutt mellom henne og kjæresten. Da sa jeg til han som skulle bli forlover at nå har jeg dame. Jeg dro hjem fra Texas og inviterte henne på middag.

Neste år har de vært gift i 40 år, og har to voksne barn og to barnebarn.

Både hans kone og datter, som ble født i Texas da han jobbet som instruktør på NATOs flyskole, er sykepleiere. Sønnen er operativ politimann i Oslo.

– Jeg er omgitt med mye omsorg og folk som passer på meg. Snart flytter vi til Drøbak, røper han. Men innrømmer at selv om byen er kjent for å være byen til julenissen, har han andre planer enn å være akkurat dét.

– Familien er skeptisk til at jeg skal gå fra å jobbe 150 prosent til å gå til og fra postkassen. Så jeg finner vel en overgang. Passiv tilværelse blir det iallfall ikke, sier Carlsen.

Han kan skilte med rundt 14.500 timer bak spakene i lufta, nesten to år sammenhengende. Og har jobbet 13 år som tillitsvalgt.

– Var du noen gang nervøs i jobben som pilot?

– Jeg jobbet 17 år i luftforsvaret. Og var stasjonert i Bodø, var en ung jagerflyger, som fløy F16 og voktet freden under den kalde krigen. Vi hadde kanskje 550 avskjæringer av russiske fly per år mens jeg jobbet der i fem og et halvt år, sier han og tenker det er bra å ha overlevd dette.

I mange år jobbet Yngve Carlsen som jagerpilot i Instruktør i USA for NATO. (Privat)

Mens han var jagerpilot så hadde de 15 minutter på å komme seg i lufta når alarmen gikk på vakt for Nato. Senere jobbet han i Texas i fire år som instruktør for NATOs kommende jagerpiloter.

Drømmer om et anstendig arbeidsliv i lufta

Fortsatt har Carlsen stor lidenskap for flybransjen og drømmer om at det skal være mulig å drifte et flyselskap basert på den norske modellen med gode verdier, tariffavtaler og orden i sysakene.

Dessuten håper han den negative utviklingen som i 2004 startet med EUs 4. luftfartspakke med full liberalisering, vil snu.

– Dessverre har dette race to the bottom in the sky akselerert de siste 20 årene, men det er jo lettere å være tillitsvalgt i Norge enn noen andre steder.

– I Hong kong sitter tillitsvalgte i fengsel, blir drapstruet etc., sier han.

Veien til LO

Han ble første gang lokal tillitsvalgt i 2008. Da forsto han at pilotprofesjonen trengte innflytelse for å kunne påvirke rammevilkårene i bransjen.

– Vi kalte det «Einar Gerhardsens plass nr. 1», og målet var å komme inn i LO. Styret anbefalte det i 2015.

– Vi ble først tatt opp som Norsk Cockpitforbund på LOs representantskapsmøte i 2015, men vi beholdt medlemskapet i Norsk Flygerforbund. Så ryddet og fusjonerte vi, og jeg ble valgt til forbundsleder i LO i november samme år. Også våre kolleger i USA er en del av AFL-CIO, sier Carlsen.

[ «Flyr du mye om dagen? Kunne du tenke deg et vikariat i barnehagen?» ]

Fra 560 til 2000 LO-medlemmer

Da de kom til LO, hadde de 560 medlemmer. I dag teller de 2000 medlemmer med høy utdanning og godt betalte jobber. I dag er pilotene nummer åtte av de best betalte yrkesgruppene i Norge, ifølge SSB.

– I 2001 tjente pilotene det samme som fastlegene. Nå tjener fastlegene dobbelt så mye. Vi sakker betydelig akterut selv om vi har 60 timers uke, tredelt skift, ingen røde dager og kan jobbe seks av sju helger hvis vi er uheldige. Det er vanskelig for familien til en pilot å ha et sosialt liv, sier han.

Tidligere LO-leder Gerd Kristiansen betegnet pilotenes innmarsj i LO som en av hennes største seiere.

– For meg handler LO om troen på et anstendig arbeidsliv på land, vann og i lufta, sier avtroppende forbundsleder Yngve Carlsen.

Journalisten i denne saken er forbundsleder i LO forbundet APF.

Seks korte spørsmål

Hva har du ennå ikke gjort i livet?

Hoppet i fallskjerm, men det skyldes at jeg mener det er dumt å forlate et fly så lenge motoren går.

Hva gjør du når du skal unne deg noe godt?

Reiser til spennende himmelstrøk, kvalitetstid med min kone og barn, og ikke minst lek og bading med barnebarna på hytta i Dalsland.

Hva er ditt første barndomsminne?

Sommerferiene i Svolvær med pøsende regnvær på evig jakt etter midnattssola

Hva er du lei av?

Brutaliseringen av arbeidslivet i luftfarten som historisk har vært fyrtårnet for kvalitet, sikkerhet og trygge jobber.

Hva gjør deg bekymret?

At luftfarten i dag preges av usunn konkurranse og sosial dumping på det verste, da akkurat dette truer både flysikkerheten og et anstendig arbeidsliv.

Hvem har imponert deg mest?

Det er jo mer enn en person, men de siste få månedene er det nok ingen som kan måle seg med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, som med stoisk ro har vært både ledestjerne og forbilde for 44 millioner ukrainere, samt for alle som verdsetter fred, frihet og demokrati.

Hans berømte svar til USA på tilbudet om evakuering «I need ammunition, not a ride» vil i så måte gå inn i historiebøkene som eksempelet på eksemplarisk ledelse i en nasjons viktigste timer.

[ Norwegian-fly på vei til Tyrkia måtte snu ]