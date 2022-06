– Følelser er jo en naturkraft

Hun sier det på Petter Solberg-engelsk: «Two weeks ago I had worms in my butt, but now you have given me butterflies in my belly»

Hilde Skaar (23) står på scenen i London, på sitt livs første turné. Det er stille fra salen. Vitsen har feilet totalt. Hun prøver å redde det inn ved å kremte i mikrofonen: «Its based on a true story, actually». Det hjelper ikke på latteren – men det er helt sant: Hun gråt i en time da hun fant det ut, en sen kveld i kollektivet. Og nå står hun altså der, og er åpen om det, midt under en konsert. Livets kontraster, kaller Skaar det.

Det er ikke første gang hun utleverer om uglamorøse ting. Hun er ikke helt sikker på hvorfor hun finner på sånt. Kanskje fordi hun ønsker å være ekte. Eller kanskje ordene ramler ut fordi det faller henne mer naturlig enn å tenke at hun skal ha en artist-persona. Hun får fnatt av det, som under en fotografering tidlig i karrieren hvor de ville at hun skulle ha på seg smykker og klær som ikke føltes som henne.

– Jeg fikk et super-sammenbrudd. Jeg hadde ikke skjønt hvor viktig det var for meg at ting ikke skal være perfekt.

[ Øya? Over Oslo? Her er guiden til den store festivalsommeren ]

Hilde Skaar til Lørdagsportrettet (AMANDA IVERSEN ORLICH)

«Hun der er rik»

Nå er hun tilbake i Oslo, klar med singelen «Out of my hands» fra det kommende albumet. Hun sitter på en benk på St. Hanshaugen med kjæresten sin. Hun sier navnet hans rart, fordi hun er fra Stord: Bjaaaarte, med lang a. De fleste kjenner han som dePresno, den rødhårede artisten fra Bergen. Idet han ser Dagsavisen komme gående med mikrofon, smiler han og går baklengs vekk fra benken.

– Der forsvant han, ler Skaar.

Hun er trøtt, for hun kom hjem sent fra turneen i går kveld. Hun og bandet har vært i London, Manchester, Glasgow og Nottingham: Kjørt minibuss og sovet på det Skaar kaller «shitty hoteller». Det er dyrt med turné. Bare tapsprosjekt, vet du, sier Skaar.

Den skulle egentlig skjedd lenge før, denne turneen. Karrieren hennes var på vei til å ta av da pandemien kom til Norge, men hun endte isteden opp med å ha slippfest for debutalbumet på Teams. Alle drømmene ble satt på vent. Hun måtte dra hjem til Stord og jobbe for hjemmesykepleien. På nærbutikken kom det en liten gutt bort, og hvisket til han i kassa: «Hun der er rik», mens han pekte på Hilde. Gutten hadde vel sett henne på TV. Han skulle bare visst.

Men det var først da det ble vanskelig å puste ordentlig inn at Skaar skjønte at det var noe ordentlig galt. Hun fikk liksom ikke oksygenet helt ned i magen. Kunne det være astma? Hun dro på utredning og prøvde medisin. Hun hadde ikke kunnet gjette at det var angst.

– Det er sikkert mange grunner til det. Gamle ting som kom opp.

Hvordan kunne dette skje henne, tenkte Skaar. Hun var jo god på å snakke om følelser. Men så var hun egentlig ikke det. De bygde seg opp som et enormt trykk i brystet, ble til noe som føltes som en hemmelighet hun ikke kunne si høyt. En dag var hun livredd for å gå ut av leiligheten. Hun ble hjemme en uke, klarte nesten ikke møte blikket til vennene i kollektivet.

[ – Jeg var livredd. Og ensom. Hver eneste skoledag var et helvete (+) ]

Hilde Skaar til Lørdagsportrettet (AMANDA IVERSEN ORLICH)

---

Hilde Skaar (23)

Norsk popsanger fra Stord i Vestland

Dukket først opp på musikkscenen som 18-åring, som vokalist på TRXD-låten «Wherever You Go»

I 2018 debuterte hun som soloartist med singelen «Higher Ground»

Ble nominert som årets nykommer under P3 Gull 2019 og årets stjerneskudd under Bylarm-festivalen 2020

I september 2020 slapp hun debut-EP-en «The Other Side of Waiting». For EP-en ble hun nominert til Spellemannprisen 2020

Hun ga ut albumet «Waiting» i 2021 og ble samme år nominert til Bendiksenprisen.

---





Mørkere låter

I det siste har det begynt å løsne. Og det vonde har fått lov til å ta plass i musikken. I en av singlene som er blitt sluppet i forkant av hennes andre album, «Get him away from me», synger hun:

«Why am I feeling like it’s my fault? When my body was telling you: No. Get him away from me. Get him away from me».

Det har vært en av de vanskeligste låtene for henne å skrive, selv om det stadig har kommet flere som har vekket streke følelser i henne. En av dem kommer kanskje med på albumet, hvis hun tør å slippe den. Men det er ikke sikkert. Og hva den handler om, er altfor vanskelig å prate om.

Skaar tror tematikken I låtene har modnet og mørknet i takt med henne selv.

– Alvoret kommer litt når man må bli voksen. Og jeg har hatt behov for å sette ord på de følelsene.

Psykologen hennes, som hun har gått til det siste året, har vært til hjelp – også i musikken. Når de snakker om følelsene hennes, hender det kommentarene til psykologen er så fine, at hun har en låt på slutten av timen.

– Det er nesten så psykologen min skulle hatt «song-credit» på noen av låtene mine.

I dag slipper hun enda en singel, «Out of my hands». Den handler om at det går bra at ting ikke alltid går bra.

– Jeg prøver å skrive ting til meg selv som jeg skulle ønske andre sa til meg. Det hjalp å si høyt: «Det går bra at ting er litt kjipt nå». Jeg har vært så redd for at jeg alltid skal være trist.

Hun tror den tristheten blir sittende litt fast, av og til.

– Mitt hovedproblem er at jeg aldri følger den tristheten hele veien ut. Men følelser er jo en naturkraft, det er vanskelig å skulle holde dem tilbake. Man klarer det bare i begrenset periode.

[ Da skolens kjekkas ville kline i sjette klasse, ble det for mye for Catrin Sagen (+) ]

Hilde Skaar til Lørdagsportrettet (AMANDA IVERSEN ORLICH)

Rik på YouTube

Hun ble oppdaget av sin første manager og plateselskapet Warner Music gjennom YouTube, etter at kompisen på videregående hadde en plan om at de skulle bli rike sammen. De spilte inn coverlåter i garasjen hans.

– Det føles som et annet liv. Jeg husker jeg tenkte jeg ble den norske versjonen av Justin Bieber, siden han også ble oppdaget på YouTube.

– Gjorde du faktisk det?

– Ja! Jeg tenkte det: Det er bra at de oppdaget meg! Det var en naiv og barnslig greie, men jeg liker det. Man må bare gønne på.

Hun skulle egentlig ønske at den følelsen fortsatt var der, at den bare kunne ta plassen til angsten. Skaar smiler lurt.

– Kanskje det kommer med årene?

For nå blir hun fremdeles overrasket når folk kjenner til musikken hennes. Da hun varmet opp for Sigrid i Spektrum for noen uker siden, noe hun beskriver som det beste øyeblikket i hennes liv, tenkte hun: Wow. Nå er jeg her. Tenk det. Og folk synger med.

Hun slår ut med hendene.

– Ka faen, liksom?

Etter oppvarmingskonserten skiftet hun ut av sceneantrekket, og over i en skitten T-skjorte og noen hullete jeans, for å se på Sigirds konsert.

– Jeg så ut som om jeg skulle male et hus. Rett fra superstjerne til slask. Igjen: Livets kontraster!

Skaar spiller på festivalen OverOslo onsdag 15. juni.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen