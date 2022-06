Denne leiligheten ligger ute til leie på Facebook. Problemet er at det allerede bor noen der

FriFagbevegelse kunne i mai avsløre at en rekke falske profiler «leier ut» boliger via Markedsplassen på Facebook.

Carina Gundersen av en av dem som etter hvert skjønte at leiligheten hun hadde meldt interesse for i Oslo, kanskje ikke var helt trygg å satse på likevel. Utleieren ba om depositum før visning, og ville også ha kopi av passet hennes.

I løpet av noen timer fant to journalister i FriFagbevegelse over 20 opplagt falske profiler som drev i dette markedet. De fleste hadde flere boliger til utleie, noen så mange som åtte-ti stykker.

[ Carina fant drømmeleiligheten på Facebook, men så ba utleier om noe som fikk henne til å tvile ]

Facebook har ikke fjernet kontoer

Meta, selskapet som drifter Facebook, fikk spørsmål om hva de gjør for å hindre at slikt skjer. De svarte blant annet at de «fjerner falske kontoer og innhold som fremmer eller tilrettelegger for svindel når vi blir oppmerksomme på det».

To uker senere viser det seg at to av profilene vi har tipset Facebook om, nå er borte. De seks andre er der fortsatt. Akkurat som de mange andre falske profilene vi ikke inkluderte i listen vi oversendte.

Savannah Robinson er muligens en ekte person, som bor i Manhattan, i den amerikanske delstaten Kansas. Men boligene som er koblet til profilen hennes på Facebook, er det helt klart ikke.

Åtte leiligheter i like mange norske byer har helt identiske bilder.

I mellomtiden har også flere nye utleiere kommet til. En av dem kaller seg Aimee Greenwood. Hun tilbyr blant annet en «stor og klassisk 2-roms på Frogner». Mange lekre bilder ledsager annonsen.

Etter noen nettsøk finner vi ut at leiligheten ligger i Frognerveien 50. IK gruppen, som blant annet driver med utleie, bekrefter at bildene på Facebook stammer fra en annonse de tidligere har hatt liggende på nett. Boligen er ikke lenger ledig.

[ Snekkerens beste platting-tips (+) ]

Saken fortsetter under bildet.

FALSK PROFIL: Aimee Greenwood tilbyr blant annet en «stor og klassisk 2-roms på Frogner» (Merete Jansen)

Enkle å avsløre

En annen profil benytter seg av bilder som må stamme fra Sverige, med flere svenske flagg på utsiden, og kanskje også Danmark. Men med norske adresser. Det er nok å gå inn på Google View for å se at husene på disse adressene umulig han være de som er avbildet i annonsene.

For et ørlite trenet øye, er de falske annonsørene svært enkle å avsløre. Facebook/Meta har tidligere svart FriFagbevegelse at «vi fortsetter å dedikere betydelige ressurser til å takle dette bransjeomfattende problemet».

Når vi spør hvorfor de likevel ikke klarer å avsløre disse opplagte svindelforsøkene, er svaret først at de skal komme tilbake til oss. Nesten dag er beskjeden: «Ingen ytterligere kommentar».

Dermed får vi heller ikke svar på hva Facebook tenker om at merkevaren deres utnyttes til å svindle uskyldige mennesker på denne måten.

[ Advokat: – Når det gjelder hytter, er det potensial for å krangle om nær sagt alt ]

Flere typer svindel

Det er ikke bare utleie det svindles med på Markedsplassen. Dagen etter at FriFagbevegelse publiserte sin sak om dette problemet, hadde NRK en artikkel om svindel med fiktive jobber.

De hadde blant annet snakket med Flemming, som trodde han hadde funnet den perfekte ekstrajobben: Legge ut annonser for mobiltelefoner og tjene 12.000 kjappe kroner i måneden. Han skulle rett og slett låne ut Facebook-profilen sin til to nettbutikker.

Svindlerne rekrutterer medhjelperne via jobb-grupper som «Jobber i Rogaland» og «Småjobber i Oslo».

Svindel med kjøp og salg er også utbredt. Interesserte kjøpere ledes videre til en nettbutikk med påstått base i Norge. Der blir mange lurt til å betale for gjenstander de aldri mottar.

Økokrim bekrefter overfor NRK at de har mange års erfaring med denne typen svindel. Men at det er lite de kan gjøre.

Les også: Marie fikk profilbildene misbrukt av internasjonale svindlere

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen