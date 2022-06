Den nye norske teatersensasjonen kan få rekordmange priser

«Tid for glede» går for for fulle hus på Det Norske Teatret, og er blitt dramatiker Arne Lygres store publikumsgjennombrudd. Nå kan forestillingen få hele sju Heddapriser. Onsdag formiddag ble nominasjonene til Heddaprisen 2021-22 offentliggjort, og «Tid for glede» er nominert til bl.a beste teaterforestilling, beste scenetekst, beste regi og beste kvinnelige hovedrolle.

– Sju nominasjoner er helt overveldende. Dette er fantastisk gøy, sier Arne Lygre til Dagsavisen.

– Dette må være rekord i antall Heddanominasjoner til en enkelt forestilling, kommenterer teatersjef Erik Ulfsby på Det Norske Teatret.

Heddaprisen er teaterbransjens årlige utmerkelse til fremragende prestasjoner i norsk scenekunst, og er delt ut årlig siden 1998. Arrangør for Heddaprisen er Norsk Teater- og Orkesterforening.

Årets Heddanominasjoner strekker seg over to sesonger, 2020/21 og 2021/22. På grunn av koronapandemien og stengte teatre ble ikke Heddaprisen delt ut i 2021. Dermed er både antall kategorier og antall nominerte i hver klasse utvidet i år. «Raskolnikov» på Det Norske Teatret fikk seks Hedda-nominasjoner i 2020.

«En stor begivenhet»

«Tid for glede» er skrevet av Arne Lygre, en av de mest spilte dramatikerne i nyere norsk teater, og dette er første gang han er blitt satt opp på hovedscenen. Forestillingen hadde urpremiere på Det Norske Teatret i slutten av januar, til strålende kritikker. «Et teaterløft av de sjeldne» skrev Dagsavisen, og ga karakteren 6 av 6. «En stor begivenhet i norsk teater» skrev Aftenposten. «Eg har sett årets beste framsyning. Allereie» skrev NRK. Utover våren er forestillingen blitt et publikumsfenomen, spilleperioden er blitt utvidet flere ganger, og forestillingen har til nå solgt 18.000 billetter.

Og etter festen kommer nachspielet. Fra «Tid for glede» på Det Norske Teatret. (Pernille Sandberg)

– Vi traff tidsånden med et smell, kommenterer teatersjef Erik Ulfsby.

– Vi startet med å legge ut ti forestillinger og tippet på 5.000 solgte. I høst kan vi runde 25.000 solgte billetter for et nytt norsk stykke på hovedscenen. Det er eksepsjonelt, og det gir inspirasjon til å fortsatt satse djervt på ny norsk dramatikk, sier teatersjef Erik Ulfsby.

– Vi ser at nye tekster er det som trekker folk til teatret nå, med både «Tid for glede», «Gudspartikkelen» med Svein Tindberg, Are Kalvøs «Toppar VG-lista», Don Martin med «Blokk til blokk» og «Linje 5». Det er interessant, kommenterer teatersjefen.

Begynte i Rogaland

Arne Lygre begynte sin dramatikerkarriere på Rogaland Teater, som satte opp komedien hans «Mamma og meg og menn» i 1998. Han ble tildelt den norske Ibsenprisen i 2013, og vant Heddaprisen for beste scenetekst i 2017 med «La deg være» på Nationaltheatret.

Nå er «Tid for glede» nominert for: Beste kvinnelige hovedrolle - Laila Goody, beste kvinnelige medspiller - Thea Lambrechts Vaulen, beste mannlige medspiller - Preben Hodneland, beste regi - Johannes Holmen Dahl, beste scenografi/kostymedesign - Nia Damerell og Norunn Standal, beste scenetekst - Arne Lygre, og beste teaterforestilling.

Vi går i forbauselsens rus hele gjengen — Arne Lygre

– Det har vært så flott å jobbe med denne forestillingen, en sånn enorm positivitet fra alle involverte, sier Lygre om «Tid for glede».

– Noe som dette har jeg ikke vært i nærheten av før. Stykket treffer både feinschmeckerne og de som ikke går så ofte i teateret. Jeg opplever at jeg snakker til et nytt publikum med dette stykket, det er noe av det mest tilfredsstillende, sier dramatikeren.

Forfatter og dramatiker Arne Lygre, her under Ibsenfestivalen 2014 på Nationaltheatret. (Mimsy Møller)

– Hva som gjør at det treffer så sterkt? Det spør vi oss selv om også. Vi går i forbauselsens rus hele gjengen, sier Arne Lygre.

– Jeg vil gi mye av æren til regissøren Johannes Holmen Dahl, som har skapt totalteater av denne teksten: Scenografien, musikken, de fantastiske skuespillerne - alt går opp i en større enhet. Det er et kollektivt verk. Når dette slår inn uten at vi har kompromisset er det fantastisk gøy. Nå er jobben vår å klare å nyte det, og samtidig sørge for at forestillingen leverer gjennom hele spilleperioden, sier Arne Lygre.

14 nominasjoner til Nationaltheatret

Nationaltheatret fikk 14 Hedda-nominasjoner, tre av dem for forestillingen «Superkid» som er gjort av SPKRBOX i samarbeid med Nationaltheatret. «De må føde oss eller pule oss for å elske oss» av Camara Lundestad Joof er nominert til tre priser, inkludert beste scenetekst og beste teaterforestilling. «Blikktrommen» fikk også tre Hedda-nominasjoner.

dramatiker Camara Lundestad Joof, scenekunstner, dramatiker og forfatter: Nominert til tre Heddapriser for forestillingen «De må føde oss eller pule oss for å elske oss­». (Mimsy Møller)

To nominasjoner gikk til forestillingen «The Look», en samproduksjon mellom teatergruppa Susie Wang og Nationaltheatret. Herbert Nordrum er nominert for beste mannlige hovedrolle for sin «Hamlet». Det Norske Teatret kan nominere seg for elleve nominasjoner, to av dem til «Lehmanntrilogien» - beste regi og beste mannlige medspiller.

Den Norske Opera & Ballett fikk to Hedda-nominasjoner, «One of a kind» av Jiri Kylian for beste danseforestilling, og «Barbereren i Sevilla» i den nye kategorien beste musikkteater.

Rogaland Teater fikk én Hedda-nominasjon i år, Ragnhild Arnestad Mønness for beste kvinnelige medspiller i «Soga om oss».

Hedda-prisene deles ut 19. juni under avslutningen av teaterfestivalen Heddadagene. Da skal det også deles ut prisen Årets Hedda, til en av de allerede nominerte.

«Tid for glede» spilles på Det Norske Teatret under Heddadagene fredag 10. juni, søndag 12. juni og tirsdag 14. juni. Det er de siste forestillingene før sommeren. I september kommer forestillingen tilbake på Det Norske Teatrets hovedscene, og spilles helt fram til 15. november.









