Et langt steg videre, men et langt steg opp

Casper Ruud ble spilt ut etter alle tennisens regler i en kamp han aldri vil glemme. Men det var en kamp han kan bygge sin videre karriere på. Han tapte for det vi mener er tidenes beste tennisspiller. 36 år gamle Nadal tok sin fjortende tittel i det som folkelig heter tennis-VM på grus. Var det også hans avskjed? Det er det spekulert i, men han sa i sin seierstale at han vil kjempe videre. Det var det et begeistret publikum ventet på å høre.

– Jeg er ikke ditt første offer, sa Casper Ruud i sine flotte hilsningord til Rafael Nadal da den korte finalen var over. 23 år gamle Ruud fikk stående applaus for sitt budskap. Dette var ingen sutrete, dårlig taper. Som han tidligere har sagt; – Rafael er mitt forbilde og han klager aldri.

En finale i Grand Slam skal helst ikke ende 3-0, enda mindre 6–0 i tredje sett, det kresne publikum ønsker seg en fem setts thriller. Dette ble det motsatte. Eurosports britiske kommentatorer kalte det divisjonsforskjell, og det var det jo. Rafael Nadal viste sin overlegenhet både mentalt og fysisk. Læremesteren er fortsatt mesteren. Men finaleplassen var og ble et historisk steg for Casper Ruud, hans team og norsk idrett. Men det var ikke unikt.

Oslo Tennisklubb har tross alt fostret Anna Margrethe (Molla) Bjurstedt, som debuterte som registrert tennisspiller da hun var 18 år gammel i 1902. Hun var Norges første kvinnelige OL-deltaker med bronse i tennis i OL i Stockholm i 1912. Tre år senere flyttet hun til USA, giftet seg der og slo seg fram som en av verdens beste kvinnelige tennisspillere. Hun var på det høyeste rangert som nummer to i verden, og vant altså US Open åtte ganger, siste gang i 1926 da hun var 42 år gammel. Hun kom seg også til Wimbledon-finale en gang, men tapte for franske Suzanne Lenglen i 1922.

En annen tid? Ja. Men historiske fakta skal ikke underslås. Og tennis har vært en global sport lenge. Mandag er Casper Ruud nummer seks på verdensrankingen. Det er uvant for oss å ha en nordmann der oppe. Men i finalen fikk han en leksjon av verdens beste og mest rutinerte spiller.

På 70- og 80-tallet var det svenske stjerner vi skulle se på. Mandag fyller Björn Borg 66 år. I 1974 vant han i sin første finale i Roland Garros og lå under 0–2 for spanske Manuel Orantes. Slik Casper Ruud gjorde denne søndagen. Så startet en av historiens større snuoperasjoner i en Grand Slam-finale. Etter 2–6 og 6–7 snudde Björn Borg kampen og vant de tre neste settene 6-0, 6–1 og 6–1. Sensasjonen skjedde tolv dager etter at han hadde fylt 18 år.

Siden ble det fem triumfer til i Paris og Björn Borg var verdens beste spiller på grus. Men i Wimbledon viste han også at han behersket gress som underlag og tok fem titler der, den siste i 1980 i den legendariske finalen mot John McEnroe (1-6, 7-5, 6-3, 6-7, 8-6).

Casper Ruud er ingen gresspiller ennå og vi vet ikke om det er noen hensikt å satse den veien heller. For som alt annet har også tennisen utviklet seg kraftig. Rafael Nadal har nå 14 titler på grusen i Paris, men bare to i Wimbledon (2008 og 2010).

Hva er tidenes beste idrettsprestasjon i norsk idrett? Hva er tidenes øyeblikk, ble diskutert foran denne finalen blant idrettshistorikere. Underforstått: Dette kunne bli ett av dem. Fasit finnes ikke. Et øyeblikk som fanger nasjonen avhenger av tid, sted og tilgjengelighet. Kjetil Rekdals straffespark mot Brasil i 1998 var et slikt øyeblikk. “Alle” fikk tid til å samle seg. At Norge ble slått ut i neste runde, spilte ingen rolle. Vebjørn Rodal, Jakob Ingebrigtsen og Karsten Warholms OL-gull i løpsøvelser i OL er langt der oppe, like så Grete Waitz VM-gull på maraton i den aller første øvelsen i det aller første VM i friidrett i Helsingfors i 1983.

Det norske folks idrettsinteresse er veldig tuftet på olympiske lekers status. Men det har endret seg. I verdensidrettene tennis og sykling er ikke OL det viktigste. Man deltar nærmest for moro skyld. Rafael Nadal vant OL-gull i 2008 i Beijing, men det er Grand Slam-titlene han huskes for og som det er knyttet penger og prestisje til.

Det vi kan konstatere er at Casper Ruud med sin finaleplass har brutt en barriere. Og gjennom sin opptreden har han erobret publikum langt utenfor tennisens sfære.

---

Disse spillerne har flest titler i tennisens fire storturneringer:

Kvinner:

* 24: Margaret Court (Australia)

* 23: Serena Williams (USA)

* 22: Steffi Graf (Tyskland)

* 19: Helen Wills Moody (USA)

* 18: Chris Evert (USA) og Martina Navratilova (USA).

Menn:

* 22: Rafael Nadal (Spania)

* 20: Novak Djokovic (Serbia) og Roger Federer (Sveits)

* 14: Pete Sampras (USA)

* 12: Roy Emerson (Australia)

* 11: Björn Borg (Sverige) og Rod Laver (Australia)

---