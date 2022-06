Forskere har reversert alderdommen hos mus

I biolog David Sinclairs laboratorium ved Harvard Medical School, blir gamle mus unge igjen. Noen som husker filmen «Den fantastiske historien om Benjamin Button»? Der hvor Brad Pitt starter livet som en gammel skrott og blir stadig yngre som livet passerer. Det er en velkjent jakt, den på ungdomskilden. Nå har forskere klart å reversere alderdommen hos mus. Målet er å prøve det også på mennesker, skriver CNN.

Ved å bruke proteiner som kan endre en voksen celle til en stamcelle, har Sinclair og teamet hans reversert aldrende celler i mus til yngre versjoner av seg selv. I teamets første gjennombrudd i søken etter ungdommskilden, publisert i slutten av 2020, viste de at gamle mus med dårlig syn og skadet netthinne plutselig kunne se igjen. Og det med et syn som til tider matchet synet til deres avkom. Sinclair forteller at reverseringen i cellene er varig.

– Det er en permanent tilbakestilling, så langt vi kan se, og vi tror det kan være en universell prosess som kan benyttes i kroppen for å tilbakestille alderen vår, sa Sinclair, som har brukt de siste 20 årene på å studere måter å snu tidens herjinger hos oss mennesker.

Han er samtidig trygg på at vi ikke er langt unna.

– Dette er en virkelighet som kommer. Det er bokstavelig talt et spørsmål om når, og for de fleste av oss kommer det til å skje i løpet av vår tid, sa Sinclair.

Mus Disse to er søsken. Den til høyre har utsatt aldringen.

[ Slik er nye Nasjonalmuseet – bli med på innsiden ]

Han peker også på at mange sykdommer som dukker opp uti livet, som alzheimer og demens, bærer med seg en risiko nettopp fordi du er litt oppi årene. Han forteller at da de reverserte alderen til et organ hos mus, forsvant også aldringssykdommene.

– Jeg tror at i fremtiden vil det å utsette og reversere aldring være den beste måten å behandle sykdommene som plager de fleste av oss, sier Sinclair videre.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen