– Viser at forbrukermakta bestemmer

I dag snudde Tusenfryd, etter massiv motstand, og droppet de nye ekspresspassene. Passene skulle la de som betalte 300 kroner ekstra slippe først i køen på Tusenfryds åtte største attraksjoner

– Vi var forberedte på at det skulle være noen kritiske røster, men ikke av det omfanget, og med den skarpe vinklingen vi nå har sett, absolutt ikke. Vi skjønner jo at den norske befolkningen ikke er helt klar for dette nå, og derfor lytter vi til folket og skrinlegger det, sier Erik Røhne Andersen, markedssjef i Tusenfryd.

– Vi er Ikke klar for det nå, sier du … tror du det blir aktuelt senere?

– Det kan jeg ikke si noe om, det er vanskelig å vite nå.

Erik Røhne Andersen er markedssjef i Tusenfryd. (privat)

– Det eneste fornuftige å gjøre

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) er lettet over Tusenfryds avgjørelse.

– Det var det eneste fornuftige å gjøre. De har jo møtt motstand ifra mange, og ikke uten grunn. Det viser jo at forbrukermakta bestemmer, sier hun.

Utenfor Norges landegrenser er ordningen med ekspresspass mer utbredt, og det var erfaring fra fornøyelsesparker i utlandet som fikk Andersen og Tusenfryd til å ville teste ordningen i Norge. Tusenfryd har lagt ordningen på hylla for denne gang, men det kan fort bli en aktuell problemstilling igjen.

– Er det aktuelt å lage politiske rammer i saker som dette?

– Nei, å sette politiske rammer tror jeg verken er mulig eller formålstjenlig. Dette er private kommersielle virksomheter. Da blir det ikke riktig å gå inn og regulere politisk, sier Toppe.

Moralsk ansvar

Om det ikke er politikernes ansvar å regulere, må aktørene selv ta ansvaret.

– Kan vi forvente at store kommersielle aktører tar moralsk ansvar?

– Ja, det må man faktisk kunne. Og her har jo folkeviljen vist at om de ikke forstår det selv, så kan de fort bli tvunget til å gjøre det, sier Toppe.

Etter at NRK først omtalte saken på søndag, har både politikere og frustrerte foreldre uttalt seg. Markedssjefen i Tusenfryd er usikker på om de hadde testet passene om de var klar over oppmerksomheten det skulle få.

– Tenker dere at å lansere passene var en feil?

– Nja. Om vi har gjort en feil eller ikke, lærer vi i hvert fall av våre egne feil. Hadde vi visst dette på forhånd er det ikke sikkert vi hadde gjort det på samme måte. Det var ikke vår tanke at vi skulle lage noe klasseskille mellom barnefamiliene, sier Andersen.

– Men var ikke debatten om klasseskille noe dere hadde forutsett at kunne komme opp?

– Det var nok oppe som et moment, men at det skulle få så stort fokus i befolkningen var vi ikke klar over, sier Andersen.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Astrid Wa)

Ikke alene om forskjellsbehandling

Det er ikke bare Tusenfryd som har tenkt tanken på å la folk betale seg til goder. På teater, kinoer og konserter er de beste plassene dyrest. Skoleturer, skiskole, fotballutstyr, flybilletter, lista er lang over steder der det beste også koster mest.

– Oppleves det urettferdig at det er akkurat dere som får all denne kritikken?

– Det er klart at Tusenfryd er et velkjent sted som mange har gode minner fra. Da er det naturlig at veldig mange har meninger om hva vi gjør, og hva vi bør gjøre, sier Andersen diplomatisk.

Ingen lynavleder

En billett på Tusenfryd koster i underkant av 500 kroner, uten noe eksklusivt ekspresspass.

– Vi setter en pris ut ifra hva vi mener vi bør ha for å drifte forsvarlig, og drive med de oppgraderingen og det vedlikeholdet som trengs for å ha en sikker park, sier Andersen.

– Forskjellen er jo aller størst mellom de som kan dra på Tusenfryd i det hele tatt, og de som ikke kan det. Men også det å stå i to forskjellige køer når man først er inne, vil synliggjøre forskjellene mellom barna, sier Toppe.

Snorre Valen skrev i en kommentar i Nettavisen i dag at debatten om ekspresspass på Tusenfryd fort kan bli en “beleilig avsporing” fra å gjøre noe med årsaken til at 115 000 barn vokser opp i fattigdom.

– Kan dette bli en avsporing fra debatten om barnefattigdom i Norge?

– Det er viktig for meg at det ikke er sånn at dette skal kamuflere eller være en lynavleder for den andre debatten. Jeg tar på stort alvor vårt ansvar for å redusere familiefattigdommen i Norge, sier Toppe.





