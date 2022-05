Opposisjonen: – Dette fremstår som et salig kaos

– Det er umulig å forstå om Oslo Arbeiderparti er for Fornebubanen eller om de er for Oslopakke 3 og det er to uker til disse sakene skal behandles i Oslo bystyre. Hvis dette ender med at Fornebubanen stoppes vil det være en katastrofe, sier Venstres gruppeleder Halsltein Bjercke. Han mener at hele prosjektet fremstår som «et salig kaos».

Mandag ettermiddag innkalte Ap til pressekonferanse klokken 18.30, hvor planen var å informere hvor de stod etter gruppemøtet hvor Fornebubanens skjebne skulle avgjøres. Men da de fikk vite at SV ikke ville komme med noen avgjørelse før 21.00, valgte de å utsette pressekonferansen.

Samtidig

– Arbeiderpartiet i Oslo vil stanse byggingen av Fornebubanen med mindre en rekke krav blir innfridd.

– En svært krevende sak, åpnet byrådsleder Raymond Johansen (Ap), pressekonferansen med, før han etter litt mer prat rundt et hele ga ordet til Aps gruppeleder Andreas Halse, som på sin side presenterte seks krav til Viken, før de kunne si ja eller nei.

Og der står saken.

Imponert er ikke altså Venstres gruppeleder i bystyret, Hallstein Bjercke.

Venstres Hallstein Bjercke. (Fredrik Hagen/NTB)

– Når historien skal skrives vil Raymonds ettermæle etter åtte år som byrådsleder være at han har vært med på å sikre en ny motorvei i Bærum samtidig som han har rotet til Oslos årelange satsing på kollektiv, sier han til Dagsavisen.

Han lover at Venstre fortsatt skal jobbe knallhardt for at Fornebubanen skal bli realisert.

– Venstre har i over 20 år vært en garantist for Oslos kollektivsatsing, og vi har ikke tenkt å la Raymond Johansen og Arbeiderpartiet stoppe fortsettelsen av byens kollektivsuksess. Vi skal jobbe knallhardt for å sikre flertall i bystyret for Fornebubanen og en fortsatt satsing på miljøvennlig transport i Oslo, sier han.

Vanskelig

Viken Fylkeskommune var raskt ute etter pressekonferansen med å si hva de mente. Og de var ikke fornøyd.

«Fylkesrådet i Viken fylkeskommune synes det er krevende at Oslo Arbeiderparti nå kommer med nye krav til en avtale de selv har vært med på å fremforhandle», innleder de pressemeldingen med.

«Det er vanskelig å forholde seg til at det fremmes nye krav en måned etter at Oslopakke 3-forhandlingene ble avsluttet. Vi ønsker fortsatt å komme fram til en løsning som sikrer kollektivtilbudet i hovedstadsområdet og kutt i klimagassutslipp. Samtidig er det ikke et alternativ å reforhandle hovedlinjene i Oslopakke 3-enigheten nå. Vi trenger nå litt tid til å vurdere og se nærmere på hva som faktisk er foreslått, før vi bestemmer oss for hva vi gjør videre», sier Edvin Søvik (Ap), fylkesråd for finans og administrasjon og Olav Skinnes (Sp), fylkesråd for samferdsel i Viken.

Fornøyd

Aps ene byrådspartner, MDG har tidligere sagt et klart ja til at Fornebubanen skal bygges. Og MDGs gruppeleder Eivind Trædal var fornøyd med at både SV og Ap ikke vraket prosjektet.

– Dette er konstruktive signaler fra Ap. De er enige med MDG i at dette er et viktig prosjekt. Ikke bare for Oslo, men også for Viken. Derfor er et riktig at Viken tar sin rettmessige andel av kostnadene. Ikke bare nå, men også i fremtiden, sier Trædal til Dagsavisen.

Eivind Trædal (Mdg) (Cornelius Poppe/NTB)

Han anerkjenner at byrådspartiene har forskjellige krav til prosjektet.

– Men disse kravene gir godt grunnlag for videre forhandlinger, sier Trædal.

– Viken har tidligere sagt blankt nei til å ta større del av regningen. Tror du at de vil være med medgjørlig nå?

– Det som er viktig er at alle tar ansvar og finner en løsning. De kravene som kom fram i kveld gir et godt grunnlag for videre diskusjoner. Spleiselaget skal være rettferdig, sier han.

Trædal mener også at staten bør ta en større andel i slike store prosjekter som Fornebubanen er.

– Og jeg håper de revurderer ukloke prosjekter som E18 vestover, sier han.





