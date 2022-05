LO-familien uenige om lønnsoppgjøret: Fagforbundet er fornøyde, mens SL forbereder seg på streik

– Dette er et godt resultat, og jeg kan ikke huske at vi har hatt en jevnere fordeling. Hele laget er tilgodesett, sier leder i Fagforbundet, Mette Nord, til FriFagbevegelse etter at KS og hovedorganisasjonene på arbeidstakersida var blitt enige.

Hun mener at dette oppgjøret viser at KS har sett verdiene av at alle yrkesgruppene trengs for å få kommunesektoren til å fungere.

Men LO-forbundet Skolenes landsforbund (SL) er ikke like fornøyde. De har varslet streik.

– Den økonomiske ramma var rett og slett for lav, sier forbundsleder i SL, Mette Johnsen Walker.

Innenfor frontfagsrammen

Rammen for frontfaget var på 3,7 prosent. Den økonomiske rammen for kommuneoppgjøret er på 3,8 prosent. Dette vil gi de ansatte et tillegg på mellom 12 000 kroner og 16 800 kroner i året.

– Dette oppgjøret sikrer våre medlemmer en kjøpekraftsforbedring, mener Fagforbundets leder. Mette Nord mener at oppgjøret er helt i tråd med LOs vedtak – som la de politiske føringene for årets tariffoppgjør.

Tre lærerorganisasjoner

De tre lærerorganisasjonene Utdanningsforbundet, Skolenes Landsforening og Lektorlaget har varslet at de ikke vil godta meklingsresultatet. Det kan bety at det vil bli lærerstreik. En slik streik vil først starte om to uker.

– Store medlemsgrupper ville ikke hentet inn noe av etterslepet i lønn som har utviklet seg over år. Tvert om ville mindrelønnsutviklingen ha fortsatt. Dette kunne vi ikke forsvare overfor våre medlemmer, sier SL-lederen.

Når hovedorganisasjonene har godtatt forhandlingsresultatet, har forbundene som sier nei en karantene på 14 dager før de kan sette i gang en streik.

– Utdanningsforbundet ønsket et eget oppgjør for undervisningssektoren, sier Nord. Hun mener at på grunn av kampen mellom organisasjonene var det vanskelig for de to andre organisasjonene å ikke bli med Utdanningsforbundet.

– Hvis noen får mer, vil andre få mindre, sier lederen i Fagforbundet.

Dermed mener det ene LO-forbundet at dette er et kjempeoppgjør, mens det andre LO-forbundet er så misfornøyd at de går ut i streik.

– Verdsetter ikke lærerne

Ifølge Utdanningsforbundets nettsider er Steffen Handal svært misfornøyd etter resultatet i kommuneoppgjøret.

– Hvorfor skal folk ta en femårig grunnskolelærerutdanning når arbeidsgiver konsekvent nedprioriterer våre yrkesgrupper i lønnsoppgjørene. KS gjorde oss til lønnstapere i fjor. Nå gjør de det igjen, sier Handal.

Han mener at KS i realiteten ikke verdsetter lærerne i skoleverket.

– Vi trenger en arbeidsgiver som tar skolen på alvor. Jeg skjønner dersom dette går kraftig utover motivasjonen til alle landets lærere, sier Handal.

Utdanningsforbundet er det desidert største fagforbundet innen utdanningssektoren med 185 000 medlemmer. Skolenes landsforbund har 7600 medlemmer, mens Lektorlaget som er tilsluttet Akademikerne har i overkant av 8000 medlemmer

KS forhandler for alle kommuner med unntak av Oslo. Det er fire hovedorganisasjoner på arbeidstakersiden, LO, YS, Unio og Akademikerne.

Saken ble først publisert på FriFagbeveglse.

