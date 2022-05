Stortinget sier nei til straffeforfølgelse av statsledere som Putin

Det var Rødt som fremmet forslaget, men som igjen led nederlag. I fjor avviste et flertall i justiskomiteen et lignende forslag fra Rødt. Det samme skjer altså i år. I justiskomiteens innstilling som ble avgitt tirsdag formiddag, skriver et flertall av Ap, Høyre, Frp og Sp at de ikke vil at Norge skal slutte seg til den internasjonale avtalen som gir Den internasjonale straffedomstolen (ICC) lov til å straffeforfølge statsledere som begår folkerettsstridig angrepskrig.

[ – Norge framstår som en sinke ]

Det hjalp ikke at tunge folkerettslige miljøer i både ICC Norge, Dommerforeningen og Helsingforskomiteen i et høringsinnspill innstendig ba om Stortinget om Norge bør slutte seg til. Vedtaket lyder slik: «Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om ratifikasjon av tillegg til Roma-vedtektene om straffeforfølgelse av folkerettsstridig angrepskrig og kriminalisering av folkerettsstridig angrepskrig i norsk straffelov – vedtas ikke».

– Usikkerheten om fortolkningen av straffebudet var et tungtveiende hensyn for Stoltenberg II -regjeringen. Dette var også sentralt for Solberg-regjeringen i 2021. Vurderingen er den samme i dag, skriver Odd Harald Hovland i en e-post til Dagsavisen. Hovland er saksordfører for denne saken.

– Russlands folkerettsstridige invasjon av Ukraina endrer ikke vårt syn om at Norge er tjent med å avvente ratifikasjon. ICCs jurisdiksjon til å etterforske og straffeforfølge aggresjonsforbrytelser er begrenset. Med mindre Sikkerhetsrådet har henvist situasjonen til ICC, har domstolen ikke jurisdiksjon over aggresjonsforbrytelse begått av en borger fra en stat som ikke er statspart til Romavedtektene, fortsetter Hovland.

Mindretallet, som består av SV og Venstres stemmer, innstilte derimot på at regjeringen bør kommer tilbake til Stortinget forslag om å slutte seg til avtalen. Innstillingen fra justiskomiteen skal behandles i stortingssalen 3. juni.

