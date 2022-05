Ny undersøkelse viser at folk trolig vil miste opptil 58 timers søvn innen 2099

Mennesker rundt om i verden vil trolig miste mellom 50 og 58 timers søvn i året innen vi er passert 2099, ifølge en ny undersøkelse publisert i tidsskriftet One Eart. Og det på grunn av global oppvarming. Ved hjelp av armbånd med interne akselerometre har forskere målt søvnvarighet og søvntiming hos over 47.000 voksne i 68 ulike land. Undersøkelsen er gjennomført over gjennomsnittlig seks måneder, skriver CNN.

Ifølge National Sleep Foundation, bør voksne mennesker ha syv til ni timers søvn, men sannsynligheten for å få mindre enn syv timers søvn øker med 3.5 prosent hvis minimumstemperaturene ute om natten overstiger 25 grader, sammenlignet med grunntemperaturen på 5-10 grader, viser den nye undersøkelsen.

Kan gi helseproblemer

Når voksne mennesker sover færre timer enn anbefalt, kan de få problemer med konsentrasjonen, ifølge Alex Agostini, foreleser ved avdeling for justis og samfunn ved Universitet i Sør-Australia i Adelaide. Hun har ikke vært involvert i undersøkelsen, ifølge CNN, men sa følgende under forelesningen sin:

– Langsiktige effekter kan inkludere økt risiko for noen helseproblemer som hjerte- og tarmsykdommer.

En tredjedel av voksne i USA rapporterer om at de vanligvis får mindre søvn enn de anbefalte syv til ni timene, ifølge US Centers for Disease Control and Prevention.

– Mange av oss får allerede ikke nok søvn, og at global oppvarming kan bidra til å forverre søvnproblemene, kan ha reelle konsekvenser for vår helse og velvære, skriver Alex Agostini i en epost til CNN.

Verst for eldre

En enkel natt med en temperatur på over 30 grader, reduserer søvntiden med omtrent et kvarter per person, ifølge hovedforfatteren bak undersøkelsen, Kelton Minor. Han er doktorgradskandidat ved avdeling for sosial datavitenskap ved Universitet i København.

Undersøkelsen viste også at eldre mistet dobbelt så mye søvn per oppvarmingsgrad sammenlignet med unge eller middelaldrende voksne. Søvntapet var tre ganger større for eldre i områder med lavere inntekt, sammenlignet med områder med høyere inntekt, ifølge Minor. Også kvinner var omtrent 25 prosent mer påvirket av de stigende temperaturene enn menn.

Forskerne bak undersøkelsen fant også bevis på at folk som bor i varmere klima mister mer søvn per grad enn de som bor i kaldere klima, og at folk er flinkere til å tilpasse seg i kaldere klima enn i varme.

– At søvntapet er større på varmere steder, kan bety at folk ikke tilpasser seg varmere temperaturer like godt, sier Minor.

Folk sliter med å tilpasse seg

At temperaturene forsetter å stige som følge av global oppvarming, er ikke nytt for de fleste av oss. Minor anslår at søvntapet vil øke raskere i regioner som allerede står overfor varmt klima, sammenlignet med de som ikke gjør det. Han la oss merke til følgende:

– Mengden søvn folk fikk den første sommermåneden, da de var mindre kjent med varmen, kontra den siste sommermåneden, da de var mer kjent med den, viste at de mistet nesten samme mengde søvn.

Det indikerer at folk ikke kan tilpasse seg høyere temperaturer over tid.

Bruk av aircondition

Når mennesker går inn i søvn, synker kjernekroppstemperaturen deres, ifølge Agostini. Når omgivelsestemperaturen er varmere, gjør det det vanskeligere å kjøle seg ned, noe som kan påvirke evnen til å sovne, forklarer hun.

Bruk av aircondition kan bidra til at folk lettere tilpasser seg de varme temperaturene, men det er ikke en pålitelig, langsiktig løsning, mener Agostini. Det er fordi folk som bor i lavinntektsland har dårligere tilgang til slike løsninger, og derfor kan bidra til å forverre likestillingen. I tillegg slipper aircondition klimagassutslipp, som naturlig øker den globale oppvarmingen.

– En større og bedre løsning på problemet er bruken av miljøvennlig bygningsplanlegging og implementering av andre endringer for å forbedre problemet med global oppvarming, skriver Agositini.

