Millionbyen sier farvel til disse

En by må ha en del elementer for å være en by. Folk. Boliger, skole, helsevesen, styre og lover. Parker, veier, offentlige toaletter. Og fram til nå; telefonkisoker. Du vet disse gammeldagse telefonene du putter mynter på for å ringe. Etter at vi alle fikk mobiltelefon er ikke behovet for en telefon med myntinnkast.

Nå er det slutt for den siste telefonkisoken i New York, melder blant andre NBC News. Istedet vil byen montere opp kiosker med gratis wi-fi, lading og gratis telefoni. Nå er det mer enn 2.000 av dem i byen.

Mandag forsvant altså den aller siste telefonkisoken i millionbyen New York. Allerede i 2015 startet arbeidet med å fjerne alle disse.

– Akkurat som vi gikk over fra hesten og kjerre til bilen og fra bilen til flyet, har den digitale utviklingen gått fra betalingstelefoner til høyhastighets wi-fi-kiosker for å møte kravene til våre raskt skiftende daglige kommunikasjonsbehov, sier kommisær Matthew Fraser som leder New Yorks byrå for teknologi og innovasjon i en uttalelse.

Den siste telefonkisoken vil nå få et nytt hjem på bymusset i New York.

