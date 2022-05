Arnett og Eddie soner i «norsk» fengsel i USA. De mener livet har forandret seg helt

Statsfengselet Pennsylvania SCI Chester i USA har åpnet en avdeling som skal praktisere skandinavisk kriminalomsorg med enerom, kontaktbetjenter og mye fellesskap mellom ansatte og innsatte.

Selv om den ble offisielt åpnet denne uka, har allerede seks innsatte dømt til livstid bodd her siden 6. mars i 2020. En av dem er Arnett som vi møter sammen med Eddie i luftegården i det store amerikanske fengselet med 14 avdelinger og 1350 mannlige innsatte.

– Da jeg ble flyttet hit i 2020 var dette en drastisk endring i mitt liv. Bare det å spise måltider sammen med de ansatte og ha muligheten til å snakke med folk betyr enormt mye. Jeg får mer ro og det er fint å være her, sier Arnett, som også har vært en av de som var med i en svensk dokumentar om dette prosjektet.

Avdelingen som er åpnet etter skandinavisk modell er en av 14 i fengselet. (Nina Hanssen)

Enerom til alle

Noen av de fysiske endringene er at innsatte ble flyttet fra dobbeltrom til enkeltrom samt at de vil ha tilgang til et stort felleskjøkken med komfyrer, mikrobølgeovn og store kjøleskap. Det er også laget sosiale soner med myke møbler og tilgang til ulike spill i fellesområdet.

De innsatte får også tilgang til et refleksjonsområde med et stort fiskeakvarium. Og for å dempe støynivået får de lyddempende paneler i tak og vegger og det blir ekstra belysning i fellesområdene.

– Ansatte som ser oss

Eddie var en av 29 innsatte som flyttet inn her denne uka og har allerede funnet tonen med Arnett og flere andre grønnkledde innsatte i avdelingen. Alle innsatte har fått utdelt grønne piquetskjorter og komfortable bukser. De ansatte har også andre klær enn i resten av fengselet.

– Det er en mer vennlig atmosfære her og vi blir sett og hørt på en annen måte. Dessuten er det enormt fint å ha enerom. Jeg er takknemlig over å få være her, sier han.

I de gule, myke sofagruppene i fellesrommet har de to innsatte Melvin og Andrew funnet tonen etter at de flyttet over hit. Andrew har satt opp sine staffelier og maler fra et bilde mens Melvin kommenterer. De er oppslukt av aktiviteten selv om avdelingen er full av gjester og andre som skravler og vandrer rundt dem. Både Andrew og Melvin har allerede sonet flere år bak murene, men nå er det ikke lenge til de skal ut. Det ser de fram til. Melvin er trebarnsfar og har bestemt seg for at dette er siste gang han er i fengsel.

– Jeg skal nå fullføre min utdanning og har en klar plan om å starte min egen business og samtidig tilbringe mye tid med barna mine, sier han.

– Det beste med å komme hit er at vi får enerom. Nå har vi fått litt privatliv, sier han og smiler.

Andrew har også tatt flere kurs i fengselet og har nå laget seg en portfolio over sine kunstverk og drømmer om å ha sitt eget galleri og butikk der han får fortsette å male når han kommer ut. Foran han ligger også et nettbrett som de kunne kjøpe selv for 150 dollar. Brettet skal også kunne brukes til å bestille og kjøpe mat fra supermarkedet. Det får de mer informasjon om til uka da de møter kontaktbetjentene sine.

[ Drammen fengsel legges ned: – Det som skjer nå, rokker ved hele livet vårt, sier Marte og Bente ]

Endret retningslinjer

En av de som har hatt ansvar for den fysiske utformingen er Dr Marayca Lopez. Sammen med Pennsylvania Department of Corrections (DOC) har fengselet revidert retningslinjene sine, som skal gjøre det enklere å gjennomføre nye rutiner som oppmuntrer til interaksjoner mellom ansatte og innsatte.

En av de som klipper snoren energisk under den offisielle seremonien er den fargerike avdelingslederen Patricia Connor-Counvil, også kalt CC. Mens de andre ansatte er kledd i blått, så har avdelingslederen rødt og oransje hår, store øredobler, knallgul dressjakke og et blomstrende langt slips. Sammen med inspektør Kenneth Eason og blant annet fire nordmenn, klipper hun snoren mellom de to røde rosettene til stor applaus fra gymsalens gjester.

– Det er ingen tvil om at amerikansk fengselsvesen ikke jobber så godt, så da jeg ble spurt om vi kunne tenke oss å jobbe på en annen måte og dra til Skandinavia for å lære, så hoppet jeg av glede. Jeg er så stolt over tilliten dere har gitt meg og dette skal vi lykkes med, sa hun.

I juli skal avdelingen hun leder ha 64 innsatte og 8 ansatte.

– Det blir så spennende og vi vil ha bedre bemanning enn de fleste amerikanske fengsel. I de andre avdelingene er det rundt 1 ansatt på 125 innsatte. Noe som gjør det vanskelig å bygge gode relasjoner mellom ansatte og innsatte som hun mener er kjernen i suksessen i det skandinaviske fengselsmodellen.

[ Soning med elektronisk kontroll (EK): Når Regine og Geir kommer på besøk, skal fotlenka på ]

Stolte STOLTE: Den nye avdelingen har bedre bemanning enn resten av fengselet, og de skal ha mer kontakt med de innsatte enn hva som er vanlig i amerikanske fengsler. (Nina Hanssen)

CC er selv stolt over hvordan hennes egne ansatte har jobbet intenst foran denne åpningen. Da hun ber én og en ansatt reise seg til en rungende applaus, er det flere av de ansatte som har en tåre i øyekroken.

– Min drøm er at alle 14 avdelinger i dette fengselet skal følge de skandinaviske prinsippene og jobbe annerledes. Det tror jeg blir bra. Tenk om vi også klarer å inspirere flere fengsel i Pennsylvania og deretter i hele USA, sier hun med stjerner i blikket.

Hennes engasjement fra scenen smitter og får de to professorene Jordan Hyatt fra USA og Synøve Andersen fra Universitetet i Oslo til spontant å gi henne en klem. De tre har jobbet tett sammen de siste årene selv om pandemien har forsinket prosessen. Men nå er endelig dagen her. Duoen Andersen/Hyatt fortalte om de ulike fasene i prosjektet, der første fase var utveksling og besøk mellom amerikanske og norske fengselsbetjenter og deretter implementeringen av det som lot seg overføre til denne fasen som nå er gjennomføringen. De neste to årene skal Andersen og Hyatt følge prosessen tett og forske på hvilken effekt dette har på ansatte og innsatte. Det er et komplisert forskningsprosjekt med interesse fra mange internasjonalt men de har allerede en del økonomiske støttespillere.

Norsk kriminalomsorg. Norsk kriminalomsorg var godt representert under snorklippingen for den nye avdelingen. Fra venstre: F.v. Patricia Connor-Counvil (avdelingsleder), Jordan Hyatt (professor, Drexel University), Synnøve Andersen (professor, Universitetet i Oslo) og fengselsbetjentene Malin Anette Klund, Tina Olsen og Line Syverstad. (Nina Hanssen)

Norske fengselsbetjenter

For å fortelle om fengselshverdagen deltok også de tre norske fengselsbetjentene Tina Olsen fra Romerike fengsel, Malin Anette Klund fra Ringerike fengsel og Line Syverstad som er ansatt ved Ila fengsel.

Alle tre var tydelig beveget da de fikk se og møte sine kolleger i Chester.

Mens Syverstad ga publikum i gymsalen en liten oversikt over de viktigste prinsippene i norsk kriminalomsorg, utdypet Olsen hvordan rollen til en kontaktbetjent fungerte i praksis. Klund fortalte om hvordan de praktiserte normalitetsprinsippet der hverdagen til de innsatte skal være så normal som mulig og at de har samme rettigheter som alle andre norske borgere. I tillegg fortalte hun at gode relasjoner er viktig.

Etter snorklippingen ble de tre kvinnelige betjentene i norsk uniform nærmest tatt imot som rockestjerner av sine amerikanske kolleger mens de fikk en omvisning i fengselet. Men også de innsatte synes det var stas å høre om erfaringene fra Norge.

– Det er et fantastisk prosjekt og jeg håper virkelig det vil vare lenger en to år slik at de også kan få målt tilbakefall, sier Line Syverstad mens vi vandrer i grøntområdene.

[ Mye delt: Trond ble koronasmittet på jobb. Legen har gitt han en tung beskjed ]

KOLLEGAER. Line Syverstad (f.v.), Malin Anette Klund og Tina Olsen diskuterer med sin amerikanske kollega. (Nina Hanssen)





Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen