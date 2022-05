– Gang på gang har jeg fått slengt i trynet at jeg ikke har en stor vennegjeng

Hvem: Marine Halvorsen

Hva: Influenser

Hvorfor: Inviterer til åpen 17. mai-feiring i Frognerparken

Hei Martine! Fortell, hvorfor inviterer du «alle» til 17-mai-fest?

– Jeg tenkte på det, og kom fram til: Hvorfor ikke? Er det én dag i året vi alle burde være sammen, så er det jo 17. mai! Nå kan de som bor i området, og ikke ønsker å være alene, ha et sted å dra. Det skulle jo bare mangle.

Hva har vært vanskelig med en sånn dag for deg?

– 17. mai ble vanskelig da jeg ble eldre – når jeg sluttet å gå i tog i regi av skolen, og ikke hadde planer som allerede var satt. Jeg har gang på gang fått slengt i trynet at jeg ikke har en stor vennegjeng eller kommer fra en stor familie. Plutselig handlet det om fest, fyll og fasade. På et tidspunkt begynte det å føles ut som at alle andre var invitert til festen, bortsett fra meg. Det har føltes kjipt, i mange år.

Har du en konkret episode du husker?

– Jeg har flere. På ungdomsskolen spurte jeg venninnene mine hva de skulle, og alle sa at de hadde planer. Da dagen kom viste det seg at de var sammen, uten meg. Jeg har også opplevd å bli hevet ut av en gruppechat dagen før 17. mai, fordi det plutselig ikke var plass til meg allikevel. Det gjorde skikkelig vondt. Det er jo en av grunnene til at jeg har invitert til en feiring med alle som vil, fordi ingen skal behøve å føle seg alene. Jeg har plass til alle som vil.

Så fint! Hvordan fungerer feiringen i år i praksis?

– Værmeldingen er på vår side, frognerparken er åpen og jeg tar med både spill og masse kake! Så håper jeg de som kommer tar med seg godt humør og seg selv. Noe mer behøver de ikke!

Hva slags respons har du fått?

– Responsen har vært enormt overveldende og veldig fin.

Vet du noe om hvor mange som kommer?

– Jeg har ikke peiling, men feiring blir det uansett.

Influenser Martine Halvorsen (24) (Privat)

Har du noen tips til å skru ned forventningene på dager som denne?

– Jeg tror det er lett å føle at alle andre har det så mye kulere og bedre. Da er det viktig å huske på at verdien din ikke måles i hva andre har og gjør. Og hvem er egentlig alle andre?

Du har også uttalt deg om de som ikke passer inn i bunaden i år. Hva er budskapet til dem?

– La for all del ikke la et plagg mange bruker én gang i året avgjøre hvordan vi burde ha det eller føle deg. 17. mai blir det uansett, om bunaden passer eller ei.

