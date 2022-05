De siste årene har Hege vært sykmeldt i lengre perioder. Det har straffet seg

I Trondheim har ikke mai blitt skjønn og mild ennå. Vind og regn fyker rundt husveggene på den store og innholdriske Byggmakker-butikken på Tiller litt sør for Trondheim sentrum. På innsiden er det mye varmere enn de sure fem gradene utenfor, og innerst i den store butikken treffer vi Hege Sundsetvik. Her har hun hatt sin arbeidsplass siden butikken åpnet i 2008. Hun har jobbet med tapet og maling i hele sitt aktive yrkesliv.

Sundsetvik er en av mange som virkelig har fått kjenne på hvilke økonomiske konsekvenser det kan få dersom man blir langvarig sykmeldt.

Å jobbe med tunge malingsspann kan være krevende, særlig om man gjør det over tid. For noen år siden begynte 54-åringen å kjenne på smerter i begge hendene. Aller verst var det i tomlene. Etter hvert ble det så plagsomt at hun gikk til legen, som ganske raskt kunne fortelle at det var snakk om artrose – eller slitasjegikt som det heter på folkemunne.

– Jeg har i perioder trosset smertene fordi jeg har måttet planlegge i forhold til fremtidige feriepengeutbetalinger, forteller hun.

For Nav betaler bare sykepenger for de 48 første sykedagene. I årets lønnsforhandlinger med Virke stilte Handel og Kontor krav om full lønn under sykdom, som blant annet innebærer at arbeidsgiverne må betale feriepenger på sykepenger utover de 48 dagene.

Forbundet kom ikke helt i mål: Resultatet sikrer medlemmene feriepenger for de første tre månedene med sykefravær.

Flere operasjoner

Sundsetviks smerter ble til slutt så sterke at det ikke var noen vei utenom operasjon, og våren 2018 var det høyre hånd som måtte under kniven.

– Legen har fjernet det innerste tommel-leddet mitt, så tomlene mine er litt kortere enn de var før, sier Sundsetvik og strekker fram hendene.

Etter en relativt langvarig periode som sykmeldt, var det tilbake på jobb. Men i februar 2019 var det venstrehånda sin tur. Samme operasjon måtte til, og Sundsetvik kom ikke tilbake på jobb før 30. november samme år.

Som om dette ikke var nok, ødela hun menisken da hun var på jobb i mai året etter.

– Jeg sto på en avlastningsmatte med et spann maling i hånda. Da jeg snudde meg til siden, låste kneet seg.

I samme periode mistet hun sin søster etter en tids sykdom.

Marginal feriepengeutbetaling

– Jeg hadde en følelse av at de på jobben tenkte «hva blir det neste som skjer med Hege».

Sånn var det heldigvis ikke. Kolleger og overordnet på jobben har vært snille og forståelsesfulle hele veien, forteller Sundsetvik.

Hun fikk beskjed om å komme tilbake når hun var frisk.

– Den støtten har vært god å ha. I tillegg har vi en fantastisk helseforsikring i Byggmakker, den har sikret meg god behandling. Det er lett å få hjelp til å bli frisk i Byggmakker, smiler Hege.

Økonomisk har ikke situasjonen vært like enkel å håndtere. Både i 2020 og 2021 fikk hun under 10.000 kroner utbetalt i feriepenger. Hun tør ikke å tenke på hvordan hun ville klart seg om hun var alene.

– Samboeren min har trådd til økonomisk. Dessuten gjorde koronapandemien at ferieplanene ble tonet ned kraftig.

Sundsetvik tenker også på småbarnsforeldre, og spesielt på de som er aleneforsørgere.

– Hva gjør de dersom de kommer til en lignende situasjon? Det går jo ikke.

2021 ble et bedre år for malings- og tapeteksperten. Hun jobbet hele året, noe som betyr en normal feriepengeutbetaling denne sommeren. Men helt frisk blir Sundsetvik ikke. Inngrepene i tomlene har tatt fra henne mye gripestyrke som ikke vil komme tilbake. Bare det å løfte en rull med malefilt er utfordrende. Det samme gjelder å rulle sammen en tapetrull.

– Spør hvor mange brusflasker de har åpnet for meg, ler hun og peker på et par kolleger som smiler tilbake.

Hege Sundsetvik er glad i jobben sin, og har til tross for helseplager de senere årene ingen planer om å bytte beite. (André Kjernsli)

Ikke råd til ferie

Smertene i venstre hånd er dessverre på vei tilbake. Det er egentlig ikke helt uventet, den hånda var i utgangspunktet mer skadet enn den høyre. Det går mot et nytt inngrep, Sundsetvik vet ikke når.

Hun kjenner andre som ikke tar seg råd til full ferie fordi tidligere sykdom har resultert i lite feriepenger. 54-åringen mener at sånn skal det ikke være i norsk arbeidsliv.

– Folk trenger ferie og skal ha råd til å ta fri fra jobben, understreker hun.

– Så hva tenker du om utfallet av årets lønnsforhandlinger?

– Jeg er forholdsvis godt fornøyd med resultatet. Kravet om ett år med full lønn under sykdom var det nok ikke mange som trodde på, men det er viktig at vi fikk noe. Dette er en begynnelse.

– Vi fortjener pengene

Handel og Kontor-medlemmet ser på dette som en god start man kan bygge på i oppgjørene som kommer. Forhåpentligvis kan ordningen med full lønn og feriepenger ved sykdom etter hvert forlenges. Hun er tydelig på at dersom dette resultatet hadde kommet noen år tidligere, hadde økonomien hennes sett annerledes ut.

– Vi fortjener et godt lønnsoppgjør. Vi har stått på gjennom hele pandemien og fulgt smittevernreglene nøye. Her i butikken fikk vi vårt første korona-relaterte sykefravær for kun to måneder siden. Bransjen vår har tjent gode penger i denne perioden. Da er rimelig at noen av dette tilfaller oss ansatte, understreker hun.

Hege Sundsetvik er engasjert som person og ble i sin tid spurt om hun kunne ta et verv som tillitsvalgt. Dette sa hun for om lag fem år siden ja til, og 54-åringen er nå en av tre tillitsvalgte i butikken. Hun forteller at et rettferdig arbeidsliv er viktig for henne.

– Det er givende å være tillitsvalgt, og jeg lærer mye av det, sier hun.

Byggmakker Tiller har cirka 80 personer på lønningslisten, om lag halvparten er organisert i HK. De organiserte finner man stort sett blant de som jobber fast og i hele stillinger.

---

Lønnsoppgjøret i varehandelen:

Dette ble Handel og Kontor (HK) og Virke ble enige om:

Et generelt tillegg på 1,50 kroner. Minstelønnssatsene på trinn 1 til 6 heves tilsvarende.

Full lønn under sykdom i tre måneder. Det betyr at bedriftene fortsetter å betale lønn til sykmeldte også etter 16 dager, og får selv refundert penger fra Nav, slik at den sykmeldte slipper å gjøre det. Dette kalles forskuttering av sykepenger. Og: Bedriftene skal utbetale feriepenger av sykepenger og foreldrepermisjon i tre måneder, ikke bare de første 48 dagene som Nav dekker.

Partene beholder garantilønnsordningen uendret.

Artrose (slitasjegikt)

Artrose kan gjøre leddene stive og smertefulle. Hverdagslige gjøremål, som å reise seg fra stolen eller knytte skolissene, kan bli vanskelige. Selv om det ikke finnes noen kur for artrose, finnes det behandling som kan lette artroseplagene og gjøre det lettere å bevege seg.

Kilde:www.helsenorge.no

---