Mandagens direkte TV-sport

13.30: Fotball, engelsk 2. divisjon menn (45. runde): Salford City – Mansfield Town fra The Peninsula Stadium. (Vsport1)

16.00: Fotball, engelsk 2. divisjon menn (utsatt kamp): Port Vale – Newport County fra Vale Park i Stoke-on-Trent. (Vsport1)

18.15: Fotball, engelsk mesterskapsserie menn (45. runde): Fulham – Luton fra Craven Cottage. Hjemmelaget er som kjent klare for opprykk til Premier League, mens Luton er inne på playoff-plass, men må kjempe for å beholde posisjonen. (Vsport3)

19.00: Fotball, dansk superliga menn, sluttspillet (6. runde): Mesterskapsgruppen: Silkeborg – AaB fra JYSK Park. (Vsport+)

19.00: Basketball, NM-sluttspillet menn, finale 4. kamp (best av 5): Bærum – Gimle fra Nadderudhallen. Gimle leder 2-1 i kamper etter fredagens seier med 86-83. (TV2 Sport2)

20.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn (32. runde): Leverkusen – Eintracht Frankfurt fra BayArena. (Vsport1), Borussia Mönchengladbach – RB Leipzig fra Borussia-Park Stadion. (Vsport2)

21.00: Fotball, engelsk Premier League menn (35. runde): Manchester United – Brentford fra Old Trafford. Kristoffer Ajer (bildet)og hans Brentford har sikret kontrakten for neste år der de ligger 15 poeng bak United på tabellen. Laget spiller med lave skuldre etter at nedrykksfaren er over. (TV2 Sport Premium)

21.00: Fotball, spansk La Liga menn (34. runde): Getafe – Betis fra Coliseum Alfonso Pérez i Madrid. (TV2 Sport Premium2)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen