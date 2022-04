Disse er valgt inn i styret til Næringsforeningen

På Næringsforeningens generalforsamling 28. april ble Jonas Helmikstøl og Håvard Walde valgt inn som nye styremedlemmer. Det melder Næringsforeningen i en pressemelding.

Jonas Helmikstøl er administrerende direktør i batteriladeselskapet Easee. Selskapet har hatt en fantastisk utvikling de siste årene, og er godt posisjonert for videre vekst.

Håvard Walde er administrerende direktør i fôrselskapet Skretting Norge. Walde har et sterkt engasjement for havbruket, og potensialet for videre vekst er betydelig også for Skretting Norge.

Nykommerne representerer to av de mest spennende vekstnæringene i regionen: Grønn teknologi og havbruk, skriver Næringsforeningen i pressemeldingen.

Styremedlem Frank Emil Moen fra Energy Innovation ble gjenvalgt for en ny periode på to år. Styreleder Hanne N. Berentzen var ikke på valg under årets generalforsamling. Ingvild Meland, Ragnar Tveteraas, Yuhong Jin Hermansen, Grethe Skundberg og Børre Lobekk var heller ikke på valg i år.

Slik ser styret ut:

Leder: Hanne N. Berentzen, Ostehuset Øst AS

Nestleder: Grethe Skundberg, Link Venture Capital AS

Styremedlemmer:

Ingvild Meland, Nysnø Klimainvesteringer AS

Ragnar Tveteraas, Universitetet i Stavanger

Frank Emil Moen, Energy Innovation AS

Yuhong Jin Hermansen, Herfo Finans AS

Børre Lobekk, Nordic Steel AS

Jonas Helmikstøl, Easee AS

Håvard Walde, Skretting AS

[ Derfor ble Stavanger og Sandnes hovedstaden for elbillading ]