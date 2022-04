– Jeg gikk på egen heteroskole i mange år

Hvem: Marius Hagen (32), aka Pamela The Pam

Hva: Dragartist

Hvorfor: Dommer i serien Drag me out, hvor norske kjendiser skal debutere som dragartister

Hei Marius! Først, hva er Drag me out?

– Et nytt TV-program hvor tolv norske kjendis-menn skal få et krasjkurs i Drag, ved hjelp av veldig kule dragqueen-mentorer.

Spennende! For dem som har levd under en stein, hva er drag?

– Drag er en slags fuck-you-finger til kjønnsormer, en kunstform som leker med kjønn. De fleste kjenner til «Drag Queens», altså en mann som kler seg ut som en kvinne, eller «Drag-kings», kvinner som kler seg ut som menn. Men drag har blitt mye mer enn det: Man har fått masse undersjangre.

Du er jo selv Drag Queen, hva var din vei inn i den verdenen?

– Jeg begynte å se på Reality-serien RuPaul’s Drag Race, og ble helt frelst. Før forsto jeg meg ikke på det, og tenkte at de som gjorde drag det var misfornøyd med dem de var. Men så prøvde jeg det, og det ga mildt sagt mersmak.

Finnes det mye fordommer mot drag i dag, tror du?

– Ja, det vil jeg absolutt si. Vi har kommet langt, men vi er ikke der vi trenger å være. Kjæresten min sang i kjole på Grand Prix nå (Kim Wigaard, red.anm), og flere hadde et problem med det. I Norge har vi holdninger som trenger oppussing. Jeg er så sykt lite fan av tanken om «du er mann, så derfor skal du være sånn», eller «du er kvinne, derfor skal du være sånn». Vi er mennesker, vi må få lov til å gjøre det vi vil, uten at man skal føle seg som et utskudd.

Jeg har et inntrykk av at enkelte har et problem med at man viser seg fram, på en måte?

– Ja, jeg tror det finnes en slags holdning som er sånn: «Det er greit at du er homo, men må du være så homo?». Hvis det er tilfellet, tror jeg vi må eksponere folk for enda mer.

Marius Hagen sammen med kjæresten Kim Wigaard. (Privat)

Komiker Adam Schjølberg har kritisert konseptet, og skriver på Instagram at det er «helt meningsløst at norske heterofile kjendiser skal vakle rundt på høye hæler». Hva tenker du om det?

– Han er nok ute og tuter med hornet litt vel tidlig. Men han kommer nok fra et godt sted, og vil at programmet skal hylle den skeive kulturen. Jeg tror og håper at han tenker annerledes når han ser programmet. Så det tar jeg med knusende ro.

Hva håper du programmet kan bidra til?

– Jeg har lyst til at vi skal få et større drag-miljø i Norge, og gjøre det tryggere for folk å gjøre drag. Jeg var veldig redd, og kjente på at jeg gjorde meg annerledes. Om jeg kan gjøre det lettere for folk å gå imot strømmen, og inspirere til at man skal gi mer faen i hva andre måtte mene – er jeg veldig stolt av det. Jeg vet hva det betyr for representasjon for unge skeive, som ser på TV og leter etter et miljø å kjenne seg igjen i.

Noen faste! Hvem var din barndomshelt?

– Det var alle divaene det da. Spice Girls, Britney, Aqua Lene. Jeg satt klistra til musikkvideo-kanalen til MTV, sto bak låste dører med strømpebuksa på hodet, med imaginær vindmaskin og konfetti.

Er det noe du angrer på?

– At jeg venta med å komme ut av skapet til jeg ble 21 år. Jeg gikk på egen heteroskole i mange år, jeg skulle overbevise verden om at jeg var enn annen. Jeg skulle ønske jeg kunne dratt tilbake i tid og bedt meg selv være modig på ungdomsskolen, da jeg skjønte at jeg var skeiv. Å komme ut før hadde gjort veldig mange år veldig mye lettere.

Hva skulle til da?

– Jeg tok det steget og innrømmet deg for noen venner. Å oppleve at det gikk fint gjorde det lettere. Man må dyppe tåa i vannet, for da klarer man å stupe.

Når du har brukt så mange år på å skjule hvem du er, må det være ganske sterkt å vise det fram til verden nå?

– Det føles uvirkelig. Hvis jeg hadde reist tilbake i tid og fortalt lille meg at jeg skulle stå i dameklær foran folk, hadde jeg ikke trodd på det et sekund. Det har ikke vært en lett reise, det har vært mange indre kamper og demoner. «Jeg kan ikke vise dette fram til andre», har jeg tenkt. Å kunne stå i det er den mest befriende følelsen jeg har hatt noen gang. Det føles ut som jeg går i front i homokampen, og som en skikkelig langfinger til alle som mener jeg ikke burde synes.

Har du opplevd hat?

Ja, småting her og der. Noen blir møtt hardt med sine egne fordommer og usikkerheter, og da kommer det en ekkel kommentar her og der, men det handler om dem, ikke om oss. Hvis noen mener det er feil å være homo eller gjøre drag, det driter jeg i. Det er ikke dem jeg gjør det for.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Lady Gaga. Hun betyr veldig mye for meg, hun har sørget for at mange av oss har følt oss mindre alene. Det ville blitt en emosjonell heistur. Også er hun bare «fucking fierce».

