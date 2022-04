Bengt (58) vurderte å gå av som 62-åring. Så sjekket han pensjonskontoen sin

Bengt Magnussen logget inn på norskpensjon.no for å få oversikt over hva han skal leve av som alderspensjonist. Hvor lenge vil han jobbe og hvor lenge må han jobbe for å få en ålreit inntekt? – Jeg veit ikke om folk veit hvor stor forskjell det er på å slutte ved 62 og 67, sier Magnussen. Han mener pensjonssystemet virker å være «lagd for folk med lette jobber og høy inntekt». (Yngvil Mortensen/FriFagbevegelse)