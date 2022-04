Onsøy bibliotek starter med utlån av frø

Det kommer til å bli gratis å låne frø, på lik linje som bøker. Men til forskjell fra boklån, behøver ikke å ha lånekort for å låne frø.

– Nei, det trenger man ikke. Dette blir et fullstendig tillitsbasert system, der folk kan komme og hente frø året rundt om de ønsker det, sier bibliotekar Andrea Wold Johansen.

– Noen tenker kanskje at du ikke kan låne et frø og levere det tilbake etter bruk?

– Nei, frøene må bli planter som lever, blomstrer og lager nye frø. Så kan du høste frø fra planten din, og levere tilbake til oss, forklarer Wold Johansen.

Du trenger ikke lånekort for å låne frø fra arkivet. – Vi kommer ikke til å registrere de som låner. Så gjør man så godt man kan, og hvis man ikke får til å høste nye frø, er det også helt ok, sier Wold Johansen. (Privat)

Nasjonal idé i lokalt format

Tanken om et frøbibliotek er ikke ny, men det er første gang Fredrikstad oppretter en slik tjeneste.

– Det er flere biblioteker rundt i landet som har denne tjenesten. Blant annet har Deichman et kjempesamling. Vi ville ha et lite samling selv, og er kjempespente på å lage et hyggelig samarbeid med lokalsamfunnet og se hva slags frø vi kan få i samlingen vårt, sier bibliotekaren.

Men for å få til dette, trenger de frø.

– Alle som har frø liggende i kjelleren eller andre steder, kan levere dem hos oss. Legg dem i en konvolutt, skriv på hvilken type blomst eller plante de kommer fra og lever dem her, eller putt det i postkassa, oppfordrer hun.

De tar imot frø hele året, og ettersom du kan legge dem i postkassa, kan du komme når som helst.

Bibliotekar Andrea Wold Johansen håper å fylle det lille arkivet med frø fra Fredrikstad. – Alle er velkommen til å levere konvolutter med frø hit til Onsøy bibliotek, forteller hun. (Privat)

[ Sett stumpen i vann: Grønnsakene som kan gjenbrukes ]

Variasjon og overraskelser

Til samlingen tar de imot alle mulige frø til blomster, planter, og grønnsaker.

– Vi tar imot alt. Noe av det som er så fint med dette systemet, er at ofte så har man en type plante som går godt hjemme hos seg selv, og da ender man opp med veldig mye av den. Ved å samle frø i samlingen og dele på dem, kan vi få en større variasjon hjemme og i hagen, sier hun.

Og skulle du komme over frø som du ikke vet hva er, kan du levere dem også.

– Ja, da blir det jo en overraskelse hva som dukker opp når det spirer, sier Wold Johansen.

Noen av frøene kan det tenkes går i jorda på kurset i anlegging av kjøkkenhage, som de arrangerer den 14. mai.

– Det blir kjempemorsomt! Da kan du komme med den kunnskapen du har, om du er helt fersk eller ønsker påfyll. Kursholder Ylva Linnestad har en spennende utdanning fra både permakulturdesign og økologisk hage, blant annet fra NMBU. Da skal vi anlegge en liten hage her ved biblioteket og se hva vi får til, avslutter hun.

[ Matdoktor Linn: Slik lager du fest i tarmen ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen