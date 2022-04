GRL PWR FSTVL: Nå skal «girlsa» få skinne på egen festival

Hvem: Emilie Berg Slangsvold (30)

Hva: Prosjektleder i HES AS

Aktuell: Arrangerer GRL PWR FSTVL fredag 22. og lørdag 23. april, sammen med Sara Jeanine Heidenstrøm, kulturkonsulent ved St. Croix-huset og Linn Carina Johnsen, bookingansvarlig på Tæps.

Hei Emilie! Er dere helt i innspurten av planleggingen nå?

– Hei, ja, men jeg har mange andre ting jeg jobber med også, for eksempel er jeg i Sarpsborg akkurat nå og planlegger Sarpsborgfestivalen.

Ja, vi har jo skrevet at du byttet jobb tidligere i år og beveget deg fra Gamlebyen kulturhus til Oslo-byrået HES. Hva er jobben din der, egentlig?

– Nei, HES er jo en festivalarrangør. Jeg har ansvaret for Sarpsborgfestivalen.

Men først, er det duket for GRL PWR FSTVL i Fredrikstad. Fortell!

– Det er en festival som ble satt sammen etter at jeg som booka på Gamlebyen, Linn Carina Johnsen på Tæps og Sara Jeanine Heidenstrøm på St. Croix arrangerte kulturnatt sammen i fjor. Vi fant ut at slike samarbeid ville vi ha flere av, og satte oss ned og søkte støtte. Det fikk vi, og da ble det festival med fokus på jenter i musikkbransjen.

Trenger vi det da, i 2022?

– Vi kan aldri slutte å jobbe med det. For hvert år og hver festival, er kvinner i mindretall. Når det er arrangementer som fokuserer på kvinner i musikkbransjen, får de mye oppmerksomhet, men så glemmes det litt igjen. Men her skal girlsa få skinne. Her er jentene i fokus.

[ Gir ut det som «kan bli lyden av kvinnebevegelsen i dag»: – Feminisme skal synges ]

Hvorfor blir musikkbransjen forgubbet?

– Det er ikke så rart. Det er jo mest menn og gutter som spiller i band. Og da er det også de som spiller over alt. Vi vil vise at jenter også kan, at de også kan starte band og at de også kan spille. I mange år har vi sett at jenter – eller ungdom generelt – bruker mye tid på gaming. Men det begynner å snu. Jeg ser i musikkbransjen og hører fra kulturskolene at det kommer en ny bølge med jenter. De har mange gode kvinnelige forbilder, som er store artister og som har nådd langt.

Hvordan har dere jobbet med festivalen?

– Vi har noen favoritter vi har booket, også er det noen som har kommet og tatt kontakt med oss. Vi har booket inn artistene på de scenene hvor vi føler de passer best inn i forhold til sjanger og i forhold til hva publikum forventer. Vi har et bredt program på tre, fire ulike scener. Et nytt navn i siste liten, er Alt kan brennes, Edvard. Som er et spennende nytt band. Så er det Monne fra Halden, og Pikekyss med blant annet Alma Mathea Huseby fra Sarpsborg. Sløtface er et punkband, der vokalist Haley Shea jo er kjent fra AKKS – så det er kjempekult at de er med. Blomst er også et punkband, også er det jo Frøkedal, som er mer indie. Ved siden av dette, har vi DJ-er, quiz og workshop.

[ Søløtface tar skrittet inn i popunkens førstedivisjon ]

Blir dette en årlig greie, eller er det bare i år vi får GRL PWR FSTVL?

– Jeg er nok ikke med i flere år selv, siden jeg har byttet jobb. Men jeg håper de andre fortsetter. Dette er jo et konsept som kan utvikles år etter år. Vi har lagt opp til at det er like mye et bransjetreff, som konserter. Det skal være mingling og nettverksbygging, i tillegg til musikk.

Hva er din egen personlige favorittfestival?

– Da må jeg svare Hovefestivalen, den gangen det var. Og selvsagt Sarpsborgfestivalen i hjembyen.

Og beste konsertopplevelse?

– Åh! Da må jeg si Kings of Leon på Hove i 2013.

Har du et skjult talent?

– Nei … men jeg har vunnet en rockering-konkurranse da jeg var liten. Jeg rocket i en og en halv time, med to rockeringer.

Halvannen time?!

– Haha, ja, men jeg var liten og hadde masse overskuddsenergi. Når jeg tenker over det, var det kanskje et talent å kunne rocke så lenge.

Hvem i Norge synes du fortjener høyere lønn?

– Jeg vil si sykepleiere.

Ikke kulturarbeidere?

– Sykepleiere trumfer kulturarbeidere. Vi ordner oss på annet vis.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

PROGRAM

Fredagen på Gamlebyen Kulturhus:

Åpning 18:00

Quiz 19:00

Alt Kan Brennes, Edvard 20:00

Monne 21:00

Pikekyss 22:00

DJ: Girls Only 23:00

Lørdagen på Tæps, Hoi Polloi, og St. Croix:

Workshop i musikkproduksjon for kvinner – St. Croix 11:00-15:00

Poodel Caroli musikkperformance – Hoi Polloi (gratis) 16:00

Blomst – Tæps (gratis) 18:00

Sløtface – St. Croix-huset 20:00

Frøkedal & Familien – St. Croix-huset 21:30

DJ – Hoi Polloi 23:00

---