Satt bak lås og slå halve livet for et drap han ikke har begått

Joaquin Ciria har vært fengslet halve livet etter at han ble dømt for drap på sin kompis for 32 år siden. Ciria har hele tiden hevdet han er uskyldig. Endelig har han fått gjennomslag og blitt hørt. Joaquin Ciria ble nemlig frikjent mandag, på dagen 32 år etter at han ble arrestert, skriver CNN.

Saken har fått stor oppmerksomhet i USA.

61-åringen Ciria ble dømt for drap i 1991 for å ha skutt og drept Felix Bastarrica. Ingen fysiske bevis ble knyttet til Ciria, men San Francisco-politiet fokuserte sin etterforskning mot Ciria etter rykter og vitneutsagn fra en mann, George Varela, som det ble påstått var Cirias sjåfør vekk fra åstedet, ifølge statsadvokaten.

Siden skulle videre etterforskning vise at Bastarrica faktisk ble drept av en felles bekjent av Varela og Ciria, skriver Northern California Innocence Project i en pressemelding.

Hadde alibi

Sjåfør George Varela vitnet under stort press fra politiet at han kjørte Ciria til og fra åstedet. Til tross for at Ciria hadde alibi fra to personer som hadde sett han på et annet sted på drapstidspunktet, ble ingen av disse innbrakt som vitner under rettssaken, ifølge statsadvokaten.

– Det er veldig vanskelig, vet du? Å se barnet ditt; de tar bort sønnen din. Det er trist å se barnet ditt vokse opp for seg selv, fortalte Cirias mor Yojana Paiz til CNN-tilknyttede KPIX.

– Men endelig er vi her. Vi er ved slutten nå. Han skal ut. Uansett hva Gud har for oss, må vi godta det, sa hun videre.

Ciria ble frikjent etter at saken ble gjenopptatt med hjelp fra Northern California Innocence Project og var deres første sak siden etableringen i 2020. Etter fire måneders etterforskning ble Ciria firkjent. Ciria er for tiden i San Francisco County-fengselet etter å ha blitt fraktet fra Folsom Prison forrige uke, sa advokat Ellen Eggers til CNN. Han forventes å bli løslatt i løpet av uken.

I henhold til loven i California har Ciria krav på økonomisk kompensasjon, som vil utgjøre litt over 1,6 millioner dollar, ifølge California Victim Compensation Board.

