Lager serie om homofile rettigheter gjennom tidene: − Vi må snakke høyt, kunne historien

− Vi håper å kunne gi et godt innblikk i deler av Norges homohistorie. Sånn at vi alle, fra alle generasjoner, kan få vite mer om hvordan vi har kommet hit vi er i dag.

Det sier journalist og programleder Sarah Natasha Melbye (46) til Dagsavisen. 27. april er det premiere på dokumentarserien «UT - femti år med lovlig kjærlighet» på TV Norge og Discovery+, hvor Melbye er serieskaper og redaktør. Serien er en feiring av at det i 2022 er 50 år siden straffelovens paragraf 213 ble opphevet, og det ikke lenger var forbudt å leve som homofil i Norge. Det er et jubileum Melbye anser som viktig å markere.

Ideen om å lage en slik dokumentarserie kom hun på da hun så på nyhetene hva som skjer i land rundt oss, som fortsatt har en lang vei å gå i kampen for homofile rettigheter.

− Det går i helt feil retning i noen land. Da jeg begynte å gjøre litt research og så at i år er et femtiårsjubileum, skjønte jeg at det er mye av historien jeg ikke kan, sier Melbye.

Serien skal feire 50 år med lovlig kjærlighet, og tydeliggjøre hvor mange kamper som har vært tatt for å komme dit vi er i dag. (TV NORGE)

Ta vare på kampene

Med i serien er mer enn femti kjente norske fjes, blant dem Anne Holdt, Noman Mubashir, Finn Schjøll, Morten Hegseth, Silje Nordnes, Jan Thomas og Gro og Anja Hammerseng-Edin. Gjennom fire episoder skal serien dra oss gjennom historien om homofiles rettigheter i Norge, fra avkriminaliseringen for femti år siden til i dag.

Mange kamper er tatt for å få de rettighetene vi har i Norge i dag, og mange av dem visste ikke Melbye om. Det var utgangspunktet for at hun tenkte det var viktig å lage dokumentarserien «UT - femti år med lovlig kjærlighet».

− Det er viktig for oss å kunne historien for å skjønne hvorfor og hvordan vi har kommet hit vi er i dag, og for å skjønne hva vi skal gjøre for å unngå å havne i feil retning igjen, for det er ikke så lenge siden det var straffbart å være homofil. Vi må ta vare på de kampene som allerede er tatt, sier hun.

Hyller Friele

Den første av de totalt fire episoder fylles i stor grad av en hyllest til homopionéren Kim Friele, som døde 86 år gammel i november i fjor. Innspillingen av serien begynte før Frieles død, og Melbye hadde en intervjuavtale med henne som ikke lot seg gjøre.

− En hyllest av Friele er viktig fordi hun gjorde en helt fantastisk jobb og innsats i en tid hvor det på ingen måte var opplagt. Hun møtte ekstremt mye motstand, som hun sto i, sier Melbye.

Da Melbye snakket med flere av profilene som intervjues i serien om Kim Friele, merka hun at det Friele har gjort og sagt og de kampene hun har tatt har gjort sterkt inntrykk på mange i flere generasjoner. Hun håper at serien kan bidra til å minne folk på at selv om vi har vunnet mange kamper, fått flere rettigheter på flere felt og sørget for at mye har blitt veldig mye bedre, så er det fortsatt mye som gjenstår.

− Det er viktig å huske på at de rettighetene ikke har kommet av seg selv. Vi må snakke høyt, kunne historien og vite hvor det gjenstår arbeid, sier hun.

Sarah Natasha Melbye sammen med Gro og Anja Hammerseng-Edin, som er med i serien. (Jørgen Bull)

River loven i stykker

Å få norske profiler til å stille opp i serien, beskriver Melbye som en av de mest takknemlige oppgavene redaksjonen har hatt. Det var utelukkende positivitet over hele linja.

− Vi kunne jo hatt med flere også, for vi har mange gode, sterke, viktige stemmer der ute som vi ikke har med i serien. Men så er det bare fire episoder, så sånn ble det. Det er fantastisk og en god følelse å vite at dette er noe folk synes er viktig, og som de har lyst til å være med på. Det har vært en fin opplevelse, sier hun.

I studio har hun vært vitne til mange sterke øyeblikk gjennom samtalene hun har hatt med alle medvirkende. Noen fikk vite ting om historien som de ikke var klar over og noen ble påminnet noe som tidligere har hatt en påvirkning på livet deres eller gjort sterkt inntrykk på dem.

− Denne tematikken vil alltid være personlig. Det handler om oss, om folk og om følelsene våre.

I en scene i første episode har Melbye fått flere av profilene til å lese opp den gamle straffeparagrafen, hvor homofile blant annet likestilles med dyr, før de til slutt river den i stykker.

− Mange ble berørt av å lese lovparagrafen akkurat som den var.

Slik lyder den gamle lovparagrafen

«Finder utugtig Omgjængelse Sted mellem Personer af Mandkjøn, straffes de, der heri gjør sig skyldige, eller som medvirker dertil, med Fængsel indtil 1 Aar. Med samme straf ansees den, som har utugtig Omgjængelse med Dyr, eller som medvirker dertil. Paatale finder alene Sted, naar det paakræves av almene Hensyn».

Kilde: jusleksikon.no

