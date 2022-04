Ti personer skutt etter angrep på t-banestasjon i New York: – Det er frykten som er problemet

Ti personer er skutt og ytterligere seks skadet i skytingen som fant sted ved en t-banestasjon i Brooklyn i New York.

– Så vidt meg bekjent er ingen nordmenn skadet, sier Geir Øy daglig leder i den Norske Sjømannskirke i New York, på telefon til Dagsavisen.

– En av våre ansatte bor bare ti minutter unna, men pleier ikke å ta t-banen. Men man blir jo skremt, fortsetter han.

Det var i de travle morgentimene i New York skytingen skjedde, og gjerningsmannen er fortsatt ikke arrestert.

– Det er jo veldig tragisk. Det er noen paralleller med skyting og mulig utplassering av eksplosiver, som med en gang minner meg om ting som har skjedd i Norge. Det skaper uro og det skaper frykt, sier Øy.

Etterforskes ikke som en terrorhandling

Politiet i New York opplyser i en pressekonferanse 18:15 norsk tid, at det ikke er funnet noe eksplosiver i tilknytning til skytingen, og at de fortsatt leter etter gjerningsmannen, som regnes som farlig. Skyteepisoden regnes foreløpig ikke som noe terrorhandling.

–Det er frykten som er problemet. Det reiser jo mange milioner med t-banen her hver dag. Og jeg kommer til å tenke på dette når jeg reiser med t-banen, en god stund fremover, sier Øy.

Brannmannskaper rykket ut etter melding om røykutvikling på T-banestasjonen ved Sunset Park i Brooklyn klokken 8.24 lokal tid. Da de kom fram, fant de flere personer med skuddskader og det som først ble omtalt som flere udetonerte sprengladninger, ifølge en talsperson for brannvesenet.

– Vi kjenner ikke til gjerningsmannens motiv, men vi utelukker ingenting, sa politikommisjonær Keechant Sewell i New York-politiet på pressekonferansen.

Jakter afroamerikansk mann

Ifølge kilder hos nødetatene jaktes det på en afroamerikansk mann som er kraftig bygd, og som skal ha vært iført gassmaske og en oransje refleksvest av den typen bygningsarbeidere bruker.

Politikilder sier til NBC at mannen ble observert mens han kastet en gjenstand inne på T-banestasjonen før han deretter begynte å skyte. Gjerningspersonen skal fortsatt være på frifot.

– Ro og normalitet ble forstyrret, brutalt forstyrret, av et individ så kaldhjertet at han ikke brydde seg om individene han overfalt mens de rett og slett bare var i gang med sin hverdag. Denne personen er fortsatt på frifot. Denne personen er farlig, sa guvernør Kathy Hochul under en pressekonferanse tirsdag.

– Blod og kaos overalt

Etter at t-banen kom inn på stasjonen så Yav Montano at den ble omringet av røyk, og det han trodde hørtes ut som fyrverkeri.

– Da jeg fant ut at det var skudd er jeg veldig glad for at jeg hadde gjemt meg bak en av stolene på t-banen. Jeg har ærlig talt ingen ord som kan beskrive hva jeg har vært vitne til, sier han til CNN og fortsetter:

– Jeg var i fronten av den tredje vognen og alt skjedde bak meg i den bakre delen av den tredje vognen. Så fort røyken bredte om seg begynte folk å gå fremover mot den fremste delen av vogna. Vi prøvde å åpne døra til en annen vogn, men fikk det ikke til, sier Montano.

– Det var blod på gulvet. Da det skjedde trodde jeg ikke det var skyting, siden det hørtes ut som fyrverkeri. Det eneste jeg så var at folk løp i panikk og løp over hverandre og det var bare totalt kaos. Folk prøvde å komme seg over i en annen vogn, men heldigvis kom t-banen seg fort til neste stopp slik at alle kunne komme seg av t-banen, legger han til.

