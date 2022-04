Lavrov: – Vi går inn i Ukraina for å avslutte USAs verdensdominans

Russlands utenriksminister Sergey Lavrov sa mandag at Russlands krig mot Ukraina er ment å avslutte USAs verdensdominans og NATOs stadige ekspansjon. Dette kommer fram i en oversettelse av et tv-intervju, fra det russiske statseide mediehuset RT, gjengitt på Business Insider.

Lavror sier USAs dominans er bygget på grove brudd på folkeretten, og at de prøver påtvinge sine egne «regelbaserte internasjonale orden» på andre land, skriver Business Insider.

FNs høykommisær for menneskerettigheter sa mandag at minst 1842 sivile har blitt drept i angrep i Ukraina den siste tiden, men at de faktiske tallene nok er «betydelig høyere». Mer enn 4,5 milioner ukrainere har forlatt landet, siden Russlands invasjon startet.

– Vil hindre krigsutbrudd i Ukraina

Tidligere i mars nevnte Lavrov også en annen grunn til Russlands invasjon:

– Målet til Russlands militære spesialoperasjon er å stoppe enhver krig som kan finne sted på Ukrainsk territorie, eller som kan komme til å starte derifra, sa Lavrov da, i følge en tweet postet av den russiske ambassaden i London.

Siden Russland startet invasjonen av Ukraina, den 24. februar, har ukrainske styrker gjort sterk motstand, noe som har ført til store tap også på russisk side. Dette til tross for at ukrainske tropper i stor er i undertall, både hva kommer til antall soldater og våpen.

– Jeg hører ofte spørsmålet. Er det mulig å gjøre dette litt fortere? Det er det. Det avhenger av hvor intens motstand man møter, og det er igjen dessverre koblet til tap, forklarte Vladimir Putin i en tv-sendt pressekonferanse tirsdag.

Putin sier at Russland ikke har noen planer om å avslutte krigen i nabolandet.

– Oppgaven vår er å oppfylle og oppnå alle målene som er satt, med minst mulig tap. Vi vil handle i tråd med planen generalstaben opprinnelig la fram, sa Putin.

