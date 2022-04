Enoksen-skandalen: – Det er nok regjeringen som tar mest skade, ikke Sp

– At to sterke statsråder, Hadia Tajik og Odd Roger Enoksen, må gå i løpet av en drøy måned, gir et samlet inntrykk av en svak og kaotisk regjering. I tillegg kommer skandalen med stortingspresident Eva Kristin Hansen i høst. Det er nok regjeringen som tar mest skade, ikke Senterpartiet, sier statsviter Kim Arne Hammerstad til Dagsavisen.

Hammerstad har skrevet boken Politiske skandaler, og har bred oversikt over norske politiske skandaler etter krigen. Med bakgrunn i dette arbeidet tviler Hammerstad på at det er Sp som tar størst skade av at forsvarsminister Odd Roger Enoksen lørdag trakk seg etter VGs avsløring om et forhold til en 18-åring da han var statsråd på 2000-tallet.

– Risikabelt

Tirsdag er det ventet at statsminister Jonas Gahr Støre utnevner en ny forsvarsminister. Ifølge NTB regner Sp som en selvfølge at de får beholde Forsvarsdepartementet, og at det kan ligge an til at «en etablert Senterpartiet-politiker får posten». NTBs kilder opplyser også at regjeringen ønsker seg en solid forsvarsminister som kan være operativ fra dag en. Da kan det bli snakk om å hente inn et tidligere profilert Sp-navn, eller at det må en rokade til internt i regjeringen. Valgforsker Bernt Aardal håper det blir en person med solid politisk erfaring.

– For regjeringen er det viktig å få på plass en sterk forsvarsminister, både på grunn av den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa, men også fordi krigen i Ukraina har aktualisert økt bevilgninger og store forsvarssatsinger i Norge der de fagmilitære kan ha ulike interesser. Det kan bli tøffe tak for en mindretallsregjering, og den personen som blir utnevnt bør være en statsråd som kan kommunisere godt med Stortinget. Å bringe inn en person uten politisk erfaring virker risikabelt, mener Aardal.

Et hardt slag

Enoksen-skandalen er åpenbart uansett et hardt slag for Sp, som gjør det elendig på meningsmålingene, og der særlig Sp-leder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum har fått massiv kritikk denne vinteren for sin håndtering av strømkrisen og høye drivstoffpriser. Kritikken har kommet fra både fra opposisjonen og hans egne partifeller. Nå har partiet fått sin første store metoo-skandale i fanget, og må dessuten bytte statsråd på et felt som er svært viktig for Sp: Forsvar og beredskap. De må altså la en forsvarsminister gå av og utnevne en ny i hui og hast, midt i en krigssituasjon i Europa og med et Nato i alarmberedskap.

Etter statsviter Kim Arne Hammerstads mening er det likevel tvilsomt om Sp faller ytterligere på meningsmålingene etter Enoksen-skandalen.

– Sp er såpass i krise i utgangspunktet at de med målinger på 6-tallet er i ferd med å nærme seg grunnfjellet av de velgerne de kan ha. Ser man på tidligere sex- og metoo-saker, ser man at de ikke har så veldig stor påvirkning på partienes oppslutning, verken på kort eller lang sikt. De handler mer om personen, og ikke så mye om partiet, mener Hammerstad, som samtidig understreker at denne saken nok kunne fått større konsekvenser for oppslutningen om partiet var på 20-tallet, slik de var i fjor.

– Det eneste er hvis denne saken er begynnelsen på flere varslingssaker i Sp, slik tilfellet var med Giske-saken i Ap. Blir det en større opprulling av dette, er det klart det kan bety noe for oppslutningen for partiet, sier han til Dagsavisen.

– Det hadde vært mye verre hvis det var en forsvarsrelatert skandale. Når det er privatlivet tror jeg ikke det har så mye å si. Jeg tror velgerne skiller person fra verv i slike saker. Jeg tror dette er mer alvorlig for selve regjeringen enn det er for Sp. Jeg tror dette i størst grad underbygger et bilde av en regjering der ingenting funker, der det er krise på krise, og der de halter seg videre. Enoksen-saken bærer ved til bålet rundt den oppfatningen at dette er en svakt styrt regjering der det er kaos, sier Hammerstad til Dagsavisen.

Hadia Tajik (Ap) under en tidligere pressekonferanse. Det er bare noen uker siden 2. mars, da hun først trakk seg som statsråd. Noen dager senere trakk hun seg også som nestleder. (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

– Ikke bra

Statsministerens kontor (SMK) har fått mye kritikk for at de ikke hadde god nok bakgrunnssjekk på Enoksen da han ble utnevnt statsråd i oktober i fjor. SMK vil nå gå gjennom sine rutiner.

– Det kan være nødvendig å stille enda mer detaljerte spørsmål, sa stabssjef Kristine Kallset (Ap) ved SMK, da hun var gjest i NRKs politisk kvarter mandag morgen.

Valgforsker Bernt Aardal tror også at Enoksens exit er verre for regjeringen enn for Sp. Det er ikke bare Sp som har blitt rammet av metoo-skandaler, og Enoksen-saken rammer først og fremst Støre-regjeringen.

– For regjeringen og statsministeren er selvsagt ikke dette bra, sier Aardal til Dagsavisen.

– Det var ikke bra at Støre mistet Hadia Tajik heller, og alt dette skaper et inntrykk av at man har problemer og at det dukker opp snublesteiner hele tiden. Samtidig skal man ikke glemme den forrige regjeringen, som hadde i alt sju justisministre. Men spør du selv politisk interesserte folk i dag, er det slett ikke sikkert at de husker navnet på alle disse Frp-statsrådene, eller hvorfor de måtte gå av, påpeker Aardal, som heller ikke tror at Enoksen-saken nødvendigvis får direkte konsekvenser for folks tillit til politikerne.

– I øyeblikket virker dette dramatisk. Men metoo-saker er noe som har rammet så å si alle partiene. Det er ingen partier som kan slå seg på brystet og si: «Se her, dette gjør dere, men vi har ingenting sånt. Det er det ingen av dem som tør, for dette er saker som kan dukke opp når som helst.

Her kommenterer statsminister Jonas Gahr Støre Enoksen-saken:

90 minutter

Midt oppe i alt syns skandaleekspert Kim Arne Hammerstad at Enoksen tross alt håndterte sin skandale på en grei måte.

– Jeg tror det tok noe sånt som 90 minutter fra VG-saken om Enoksen ble publisert lørdag, til Enoksen meddelte at han trakk seg som statsråd. Det var nok det smarteste han kunne gjort, tror Hammerstad.

– Å la en skandale trekke ut over lang tid, der statsråden blir drevet fra skanse til skanse, slik det var med Hadia Tajik, gjør større skade for både regjering og parti, sier statsviteren, og legger til:

– Enoksen er 67 år gammel. Han har ikke så mye å tape på å trekke seg. På et personlig plan kan man jo ha forståelse for at Hadia Tajik prøvde å berge sitt eget skinn, selv om det ikke var så klokt. Hun er ennå ung og fremadstormende og ble omtalt som en kronprinsesse i Ap.

