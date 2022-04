Regjeringen med Ukraina-pakke på 14 milliarder

– Konsekvensene av denne krigen vil sette oss på en historisk prøve, sier Jonas Gahr Støre (Ap) på en pressekonferanse om Ukraina-krisen fredag.

– Ettersom grusomhetene fortsetter og tallene på flyktninger øker, så er det ingen tvil: Dette vil kreve det beste av oss i det vi kan kalle mottaksfasen, og så i den fasen som kommer når folk skal finne sin plass i et samfunn, bli noens nabo, noens kollega, komme inn i et lokalsamfunn, sier Støre.

Tiltak for milliarder

På pressekonferansen la regjeringen fram tiltak på til sammen 14,4 milliarder kroner som skal ruste Norge til å håndtere flyktningstrømmen og styrke Forsvaret.

– Vi styrker vår nasjonale forsvarsevne og trygghet. Samtidig setter vi norske kommuner i stand til å ta imot et stort antall ukrainske flyktninger. Det vi legger fram i dag, er et kraftfullt signal til norske kommuner om at fellesskapet stiller opp. Dette er solidaritet i praksis. Vi skal sette kommunene våre i stand til å klare denne jobben. Det vil kreve mer av barnehagene, skolene, helsevesenet, frivilligheten og på mange andre områder, sier Støre.

Regjeringen gir 7,1 milliarder kroner i økte bevilgninger til UDI, politiet og IMDi for å håndtere økte asylankomster.

Inviterer til forlik

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum mener at Stortinget bør gå sammen for å bli enige om krisepakken som regjeringen fredag la fram.

– Jeg vil understreke tradisjonen vi har i Norge om at når det er ekstra krevende, så prøver vi også å finne brede, samlende løsninger i Stortinget. Det kommer Sp og Ap til å ta initiativ til, sier Vedum (Sp) på en pressekonferanse fredag.

Vedum viser til at Stortinget også gikk sammen om et forlik i forbindelse med store krisepakker 2015 og 2020.

Fleksibele regler

Statsministeren advarer mot firkantede regler i møte med Ukraina-krisen. Regjeringen jobber nå med et samlet forslag til regelendringer som skal gjøre det lettere for kommunene å tilrettelegge for ukrainske flyktninger.

– For at den enkelte kommune skal finne gode og hensiktsmessige løsninger, skal det legges inn fleksibilitet i regelverket. Vi kan ikke ha firkantede regler som gjør at vi taper tid eller får løsninger som ikke passer til denne situasjonen, sier Støre.

Endringene skal omfatte lover og regler kommunene normalt forholder seg til når de tar inn nye flyktninger. Regjering vil sende på høring et samlet forslag til regelendringer.

– Vi håper dette kan vedtas i slutten av april, sier Støre.

[ Regjeringen foreslår tilskudd på en milliard kroner for å sette i stand boliger ]

Forsvaret

3 milliarder kroner fra krisepakken skal brukes til å styrke Forsvaret og den militære beredskapen raskt.

– Det gjelder blant annet evnen til avskrekking og forsvar sammen med allierte og partnere, opplyser regjeringen.

Vel en halv milliard kroner skal gå til å forhindre sabotasje og påvirkning fra fremmede stater, og til å bedre den sivile beredskapen.

Blant forslagene er også en ny varsling på mobil til folk i hele landet.

Forsvarets tilstedeværelse i nord skal styrkes, og det vil vises ved at det skal seiles mer med marinens og kystvaktens fartøyer.

Forsvaret i nord blir styrket med over to milliarder. De to milliardene skal gå til artillerilokaliseringsradar, artillerisystem og infrastruktur og utbygging på Værnes og Porsangmoen, opplyser regjeringen.

– Vil vil ruste opp Værnes og Porsanger, styrke Hæren med mer artilleri og gi HV egne sikringsstyrker. Med disse endringene vil forsvarsevnen og særlig kampevnen til Hæren øke, sier forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) i en pressemelding.

På Porsangermoen er prosjektet rettet mot eiendom, bygg og anlegg for materiell. Alle tiltak er planlagt å være ferdige i 2025, med en kostnadsramme på 363 millioner kroner.

På Værnes er det snakk om utbedring av infrastruktur, som må moderniseres og tilpasses. Prosjektet er planlagt å stå ferdig innen utgangen av 2024, med en kostnadsramme på 283 millioner kroner.

Omsorgssentre for barn

Regjeringen styrker barnevernet og forslår å øke støtten til omsorgssentre med 150 millioner, opplyser barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp).

– Barn som kommer til Norge, skal bli tatt godt hånd om og få nødvendig støtte og hjelp. Mitt hovedansvar er å sørge for at barn under 15 år som kommer alene, får et tilbud på et omsorgssenter før de flytter til en kommune, sier Toppe i en pressemelding fredag.

Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) har økt kapasiteten ved omsorgssentre for enslige mindreårige under 15 år, med ytterligere 450 plasser.

Barn mellom 15 og 18 år som kommer til Norge og søker vern, får tilbud om å bo på asylmottak for enslige mindreårige i regi av Utlendingsdirektoratet (UDI).

Regjeringen anslår at det vil være 240 barn i omsorgssentrene ved utgangen av 2022, basert på at det til sammen anslås å komme 35.000 flyktninger.

– Om lag halvparten av de som flykter fra Ukraina, er barn. Jeg følger situasjonen tett og er urolig for barna som blir hardt rammet av krigen. Flere barn som flykter til Norge, vil trenge hjelp fra barnevernet, sier barneministeren.’

Krigsrammede bedrifter får ekstra hjelp

Både støtteordninger og lån skal gi ekstra hjelp til bedrifter som er særlig rammet av krigen i Ukraina.

55 millioner kroner settes av til en generell støtteordning for bedrifter med vesentlig inntektsbortfall, mens 50 millioner går til egne tiltak for å omstille næringslivet i Øst-Finnmark.

Bedrifter i grenseområdene i nord mot Russland får også en utvidelse av rammen for lavrisikolån gjennom Innovasjon Norge med 500 millioner kroner.

En lånegarantiordning skal hjelpe bedrifter med likviditetsutfordringer. Ordningen får en ramme på 400 millioner kroner, og bedrifter over hele landet kan søke om støtte.

Det betyr at ellers lønnsomme bedrifter som mangler penger som følge av Russlands aggresjon mot Ukraina, får tilgang til likviditet slik at de kan tilpasse seg situasjonen.

Regjeringens krisepake

Her er de viktigste punktene i regjeringens krisepakke i forbindelse med Ukraina-krigen.

Styrking av den sivile og militære beredskapen

3 milliarder kroner for raskt å styrke Forsvaret og militær beredskap, inkludert evnen til avskrekking og forsvar sammen med allierte og partnere.

512 millioner kroner for å styrke innsatsen mot etterretning, sabotasje og påvirkning fra fremmede stater, og tiltak for å bedre den sivile beredskapen.

Økt digital sikkerhet

Den sivile beredskapen bedres, herunder gjennom mer materiell og personell i Sivilforsvaret.

Forslag om å etablere en moderne befolkningsvarsling, slik at varsel vil kunne sendes alle med mobil i hele landet.

Integrering og inkludering av flyktningene

7,1 milliarder kroner i økte bevilgninger til UDI, politiet og IMDi for å håndtere økte asylankomster.

1,7 milliarder kroner i økt bevilgning til omfordeling av 2 500 flyktninger fra Ukrainas nærområder samt medisinsk evakuering av inntil 550 pasienter og deres pårørende.

718 millioner kroner i økt bevilgning til driftsposter under UDI, politiet, PST, IMDi og NAV for å dimensjonere mottaksapparatet til den høye flyktningstrømmen.

1 milliard kroner i økt tilsagnsramme for tilskudd til utleieboliger og istandsetting av boliger, for å bistå kommunene med å skaffe boliger for å bosette flyktninger.

170 millioner kroner i økt skjønnstilskudd for fordeling til vertskommuner som har vesentlige utgifter i mottaksfasen som ikke blir dekket av vertskommunetilskuddet.

150 millioner kroner til barnevernet for å håndtere økningen av flyktninger.

86,5 millioner kroner i tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge.

50 millioner kroner til læremidler og fjernundervisning i barnehage og grunnopplæring for barn, unge og voksne.

50 millioner kroner til frivillige organisasjoners arbeid med å inkludere flyktninger fra Ukraina.

50 millioner kroner i økt bevilgning til norskopplæringsordningen.

15 millioner kroner til norsktrening og engelsktrening i regi av frivillige organisasjoner.

64 millioner kroner til 1 000 midlertidige studieplasser.

15 millioner kroner til tiltak for økt psykososial beredskap, slik at flyktningenes behov for hjelp kan møtes på en god måte.

Tiltak for bedrifter som er særlig rammet av krigen i Ukraina

Etablering av en lånegarantiordning for bedrifter med likviditetsutfordringer, med en garantiramme på 400 millioner kroner og avsetninger til tap på 120 millioner kroner.

Utvidelse av rammen for lavrisikolån gjennom Innovasjon Norge med 500 millioner kroner, rettet mot bedrifter i Øst-Finnmark.

55 millioner kroner til en støtteordning for bedrifter som har hatt vesentlig inntektsbortfall som følge av krigen i Ukraina.

50 millioner kroner til regionalpolitiske tiltak for å bidra til utvikling og omstilling av næringslivet i Øst-Finnmark.

