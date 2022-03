Øyunn tar ansvar

– Det var ikke sånn at Kjersti Grini sa N-ordet, og så løp jeg til kamera og gråt, liksom.

Øyunn Krogh himler med øynene. Nå har hun snakket så mye om den kua fra Farmen at hun ikke har mye tålmodighet igjen. Til og med hun, som er så blid og energisk– et «glasset er halvfullt»-menneske, blir oppgitt når hun tenker på det.

– Det handler det om språk også. Du gråter ikke lenger, du «griner». Det er veldig provoserende.

Ukevis etter at hun ufrivillig startet en debatt om hverdagsrasisme, må hun fortsatt gjenta hva hun mener egentlig skjedde på TV 2-innspillingen den dagen.

Øyunn Krogh

Influenser og TV-personlighet

Ble først kjent som profil på TikTok

Vant TV 2-programmet Sommerhytta sammen med nåværende samboer Levi Try i 2020

Er å se i TV 2-programmet Sofa

Oppvokst i Ås, bor nå i Oslo

Nyforelska på TV

Dagsavisen møter Øyunn utenfor stamkafeen hennes på Grønland i Oslo, Even. Før het den Evita, forklarer hun ivrig, men når eieren Hassan tok over, brukte han bare noen av bokstavene som fantes på skiltet fra før. Hun ler.

– Jeg har prøvd å overtale han til å kalle den «Hos Hassan». Vi er på Grønland, jo!

Øyunn Krogh ble først kjent for det norske folk da hun vant «Sommerhytta», hvor man konkurrerer om å bygge den beste hytta, og vinneren får beholde den. Hun deltok sammen med kjæresten Levi Try.

Det er nå tre år siden, og under innspillingen hadde de kun vært sammen noen måneder. Det ble et lynkurs i både det å være kjærester og å være en offentlig person, forteller Øyunn.

– Det er ekstremsport i forhold, de greiene der. Vi var veldig unge, og Levi var min første kjæreste. Vi lærte mye om hverandre, og tolererte nok enda mer fordi vi var nyforelska.

Hun ler litt når hun tenker på dynamikken deres.

– Jeg er veldig positiv, og Levi er mer realistisk. Hans nøytral er min kjeller. Jeg tror det er en typisk dame-mann-greie. Ikke at jeg er født sånn, men at jeg har blitt sånn – bare for å presisere det! Jeg blir en pleaser, en stereotypisk dame.

Øyunn og Levi under innspillingen av TV2-programmet Sommerhytta, hvor de gikk av med seieren og vant hytta de selv pusset opp i løpet av ti uker på Lyseren i Enebakk kommune. (Skjermdump: TV2)

Provosert

Men en «pleaser» er kanskje ikke det folk vil kalle Øyunn nå. Da «Farmen Kjendis» gikk på TV, sto hun flere ganger opp mot det hun mente var dårlig oppførsel. Da fikk hun kallenavnet «frøken politisk korrekt». Hun tror det blant annet dreier seg om et generasjonsskille.

– Jeg og vennene mine er veldig venstreorienterte, og har på en måte vårt perspektiv på ting. Jeg kunne helt sikkert hatt godt av å møte enda flere som tenker annerledes. Jeg ble nok en stor kontrast til resten av gjengen.

Under den mye omtalte ku-episoden ser man en opprørt Øyunn, som gråter, etter en kommentar fra tidligere håndballspiller Kjersti Grini. Det fikk kommentarfeltene til å koke.

– Disse menneskene har ikke lest et eneste intervju, men omskrevet hele historien. De er heller ikke interessert i å høre på deg. Det gir en uggen følelse.

Det som vises på TV, er ikke hele sannheten, sier Øyunn, som mener at det var et oppspill til konflikten som utvikla seg på skjermen.

– Jeg reagerte på en hel sjargong som foregikk over tid. Det var ikke sånn at Kjersti Grini sa N-ordet også løp jeg til kamera og gråt. Vi hadde en diskusjon bak kamera, og det var den jeg begynte å gråte av.

Hun har også reagert på TV 2 sin klipping under episoden, hvor de i en synk viser bilde av kjæresten Levi, mens Øyunn snakker om hendelsen.

– Å vise bilde av kjæresten min, uten at jeg nevner ham engang, for at publikum skal se at han har mørk hudfarge – det var jeg veldig skeptisk til. At kjæresten min er mørk er ikke grunnen til at jeg sa ifra i det hele tatt. Du sier ikke ifra om rasisme fordi du er glad i noen som er mørke, men fordi det strider mot hele verdensbildet ditt og holdningene dine.

Hun er på mange måter glad for at Farmen ikke var det første møtet med å bli diskutert av fremmede mennesker på internett.

– I starten var jo det spennende – det er jo sprøtt at du kan få med deg all dritt som blir sagt om deg. Men jeg skjønte fort at det var utrolig destruktivt.

Øyunn Krogh under innspilingen av Farmen Kjendis. Hun tapte i finalen mot Isak Dreyer. (Alex Iversen\TV2)

Belastende å være kjendispar

I dag lever Øyunn hovedsakelig av Instagram og TikTok, og samboeren Levi er også en profil på sosiale medier. Selv om det har vært gøy å jobbe sammen, har det også vært krevende å være offentlige kjærester.

– Det er helt klart utfordrerne å stå i. I starten var det mye sladder. Om fortiden vår, ting folk hevde de visste. Det var helt jævlig. Og etter Sommerhytta var det mange som diskuterte om vi passet sammen som kjærester eller ikke. Det er ikke så gøy.

En av utfordringene har også vært at det er blitt mye Øyunn i monitor, også på hjemmebane, sier hun.

– Nå har jeg vært mye i media den siste tida. Det er jo en psykisk påkjenning, og den du har lyst å prate med det om er jo kjæresten din. Jeg og Levi snakker for mye om meg! Også kommer han til sine venner, også snakker de faen om meg også, for de har sett på Farmen! Hun ler.

Når jeg spøker om ikke Levi skal melde seg på Farmen også, jamrer Øyunn høyt. Det har hun ikke så lyst til.

– For jeg vet hvor vanskelig han hadde det da jeg var borte i seks uker!

Øyunn Krogh og Kjæresten Levi under finale-festen til Farmen Kjendis i år. (Espen Solli/TV 2)

Et forbilde

Øyunn har over 81.000 følgere på video-plattformen TikTok, et sosialt nettverk der brukerne kan dele korte videoer. Hun har selv reflektert over at appen har noen problematiske aspekter, blant annet det store fokuset på utseende – ser du bra ut, får filmen din gjerne mer visninger, spekuleres det i.

– Da jeg starta med TikTok hadde jeg kort hår og gikk uten sminke. Da merka jeg at jeg fikk flere visninger de få gangene jeg hadde pynta meg og hadde litt godt lys. Jeg tenkte: OK, man kan tillate seg å være litt strategisk.

Når det kommer til utseende, har hun en egen regel.

– Før jeg legger ut noe, prøver jeg å være veldig ærlig med meg selv. Poster jeg det fordi jeg vil være sykt sexy og tiltrekke meg menn? Og det betyr ikke at jeg ikke kan være sexy, for det er helt lov – men jeg må ikke kamuflere det som feminisme. Å kle av seg kan være feminisme, men det kan også bare være for å være sexy! Og hvorfor har jeg det behovet? Man må ikke lure seg selv.

Hun er opptatt av at hun når mange unge, og har et visst ansvar.

– Når man blir eldre skjønner man hvor usikker man selv var som barn. Så det har jeg et bevisst forhold til. Men jeg er ikke barneskolelærer. Jeg har ikke ansvar å oppdra barn på TikTok. Jeg både banner og kan være litt sexy.

[ – Rart å se 17-åringer kle seg med det jeg ser tilbake på med skrekk og gru ]

Øyunn Krogh er aktiv på TikTok, hvor hun også tjener penger med sponset innhold, samtidig som hun deler fra hverdagen sin. (Skjerdump: TikTok, @oyunnkrogh)

Drøm om å underholde

Øyunn har alltid visst at hun ville jobbe med underholdning, men ante ikke hvordan hun skulle komme seg dit. Under pandemien tok hun en bachelor i prosjektledelse, og da TikTok-karrieren plutselig tok av, skjønte hun hva hun egentlig ville.

– Selv om jeg hadde fått toppkarakterer gjennom hele studiet, tenkte jeg: Jeg skal ikke studere mer.

Hun bestemte seg for at eneste mål med utdannelsen var å bestå bacheloroppgaven sin. Hun skrev den på en uke, og besto på hengende håret.

– Jeg snakka med faren min, som har doktorgrad. Han var fast bestemt på at jeg skulle klage, og at oppgaven fortjente en bedre karakter. Jeg husker jeg sa: Jeg bryr meg ikke! Jeg virkelig, virkelig bryr meg ikke. Jeg føler ikke at jeg får lavere verdi av å ha en E på den oppgaven, jeg vet at jeg er smart og flink. Øyunn smiler.

– Da husker jeg han var imponert, over at jeg var så tydelig på hva jeg ville prioritere.

Det er hun glad for nå.

– Vipps så har du en TikTok-karriere og får være med på Farmen!