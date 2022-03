Vil ha klarhet i yrkesskadedekning på hjemmekontor: – Store konsekvenser for dem som rammes

– Forsikringsselskapene og Nav bestemmer hva folk får dekket ut i fra lovverket. Det er tre kriterier som gjelder for at skaden skal dekkes. Skaden må ha skjedd i arbeid, på arbeidstedet, i arbeidstiden. På hjemmekontor kan det oppstå tvil om man er i arbeid.

Det sier Lise Lyngsnes Randeberg, konstituert leder i Akademikerne.

Forrige uke kom nyheten om at det gjøres endringer i arbeidsmiljøloven når det gjelder bruken av hjemmekontor. Selv om samfunnet har åpnet opp, jobbet fortsatt 3 av 10 hjemmefra forrige måned, og det spås at hjemmekontoret er kommet for å bli.

I forskriften tydeliggjøres det at det stilles samme krav til psykososialt arbeidsmiljø og arbeidstid på hjemmekontor, som ved arbeid på arbeidsplassen.

Randeberg mener imidlertid at det ikke er godt nok presisert hvorvidt man er yrkesskadedekket når man jobber hjemmefra. Hun etterspør at regelverket speiler fleksibiliteten man har fått i arbeidslivet.

– Du skal føle deg like trygg på hjemmekontoret som på kontoret. Dersom man tydeliggjør i lovverket at arbeidsstedet skal anses flyttet dit man faktisk jobber, mener vi usikkerheten vil bli redusert betraktelig, sier hun.

[ Nye regler for hjemmekontor ]

– Flere gråsoner

Randeberg forteller at medlemsorganisasjoner av Akademikerne har opplevd at medlemmer står i en situasjon der det er tvil om de er yrkesskadedekket.

– Vi kjenner også til saker som gjelder medlemmer i andre organisasjoner. Dette rammer ikke mange, men det har store konsekvenser og store kostnader for dem som rammes. Når hundretusener jobber på hjemmekontor, er det et tidsspørsmål før det kommer flere saker. Derfor er det viktig å tydeliggjøre regelverket nå, mener hun.

Øystein Thoresen er kommunikasjonsdirektør i Gjensidige, som selger forsikringer til både privatpersoner og bedrifter. Han sier at det i utgangspunktet ikke skal være noe vanskeligere å vurdere om man er forsikret selv om ulykken skulle skje på hjemmekontoret.

– Faller du i trappa fordi du snublet i noe «rot» som ligger på gulvet, vil du kunne havne utenfor, sier Øystein Thoresen i Gjensidige om vilkårene som gjelder for yrkesskadeerstatning. (Gjensidige)

Likevel:

– På hjemmekontoret vil det kunne være flere gråsoner i forbindelse med at arbeidstakeren forflytter seg over fra å være «i arbeid for arbeidsgiver» over i det private som ikke er like aktuelt på den ordinære arbeidsplassen. Det grunnleggende er om skaden skjer mens arbeidstakeren var i arbeid for arbeidsgiver, sier han.

[ Pendlerbolignotat fra Statsministerens kontor skaper reaksjoner hos opposisjonen ]

Vurderer enkeltsaker

– Dersom man faller i trappa hjemme i løpet av arbeidstiden, dekkes det? Hva om man skader seg på kjøkkenet under lunsjpausen?

– Arbeidsgiver har ingen innflytelse over omgivelsene hjemme hos den enkelte, og kan ikke påvirke hvordan omgivelsene er utformet, i motsetning til på det ordinære arbeidsstedet, svarer Thoresen, og fortsetter:

– Faller du i trappa fordi du snublet i noe «rot» som ligger på gulvet, vil du kunne havne utenfor. Faller du i trappa på vei ned for å hente en utskrift på printeren som står i etasjen under, vil du kunne havne innenfor loven. Avgjørende vil være i hvilken forbindelse du forflytter deg rundt i huset. Er det i arbeid for arbeidsgiver, eller er det i det private. Det samme gjelder for skader på kjøkkenet, opplyser han.

Thoresen sier at utgangspunktet for hjemmekontor er at det inngås en avtale med arbeidsgiver, og han anbefaler å ha dette på plass.

– Det vil alltid gjøres en vurdering fra sak til sak om vilkårene for en yrkesskade er oppfylt.

[ SV: – Spikeren i kista for tredje rullebane ]

– Kunne vært tydeligere

Det er nettopp grunnlaget for disse vurderingene som Lise Lyngsnes Randeberg og Akademikerne ønsker at skal bli tydeliggjort.

Dagsavisen forela Akademikernes bekymring for arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap).

Persen sier at den nye hjemmekontorforskriften har hatt fokus på endringer som kan og bør gjøres innen relativt kort tid.

– Saken omhandler endringer i denne arbeidsmiljøforskriften, ikke andre regelendringer. Men det er ikke slik at man står uten yrkesskadedekning når man arbeider hjemmefra.

Skade som oppstår i forbindelse med hjemmearbeid, kan derfor godkjennes som yrkesskade når vilkårene for godkjenning er oppfylt, ifølge Persen.

Strømprisen Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen sier at NAV nå kartlegger praksis. (Terje Pedersen/NTB)

Men hun innrømmer at det kan være vanskelig å tolke disse vilkårene. Våren 2020 ble det i forbindelse med pandemien sendt et brev fra departementet til NAV om hvordan NAV skulle forholde seg til slike saker.

– Jeg ser likevel at regelverket på området kunne vært tydeligere. NAV har på denne bakgrunn foretatt en kartlegging av praksis. Vi vil på bakgrunn av NAVs arbeid vurdere egnet måte og tidspunkt å komme tilbake til denne saken på, avslutter ministeren.

[ Energisystemet er i hurtig endring ]